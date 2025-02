Az amerikai adófizetők pénzéből finanszírozta az USAID, hogy elárassza Európát az ukrán élelmiszer

USAID milliárdok – Európa kárára

A legtöbb amerikai hátterű civil szervezet és alapítvány – beleértve a Soros-féle Nyílt Társadalom alapítványokat is – régóta jelen van Kijevben. Az USAID szerepe jelentős Ukrajnában, a szervezet nem csak a humanitárius segélyeket finanszírozza, hanem számos más területen – oktatás, egészségügy, digitalizáció, gazdaság – tett elérhetővé forrásokat a háború sújtotta ország működése érdekében.

Amerikában óriási vihart kavartak az USAID és más kormányzati szervek tevékenységéről kiszivárgott hírek, miközben az alkalmazottak elbocsátása ellen szervezett tüntetésen alig akadt résztvevő

Fotó: Bryan Dozier /Middle East Images/Middle East Images via AFP

Ukrajna legfontosabb bevételi forrása az élelmiszerek- és mezőgazdasági alapanyagok értékesítése. Éppen ezért a nagy agrárvállalkozások és a kisebb gazdaságok is több jogcímen pályázhattak az amerikai támogatásra, ugyanakkor a pénzek valódi felhasználásáról nincs semmilyen elérhető információ.

Az amerikai támogatás óriási gazdasági károkat okozott Washington legfőbb szövetségeseinek. Az Ukrajna kiszolgáltatott helyzetéből hasznot húzó, részben amerikai hátterű agrárvállalkozások az orosz-ukrán háború kezdetét követően olyan célokra kaptak az USAID-n keresztül jelentős, több mint 1 milliárd dollár fejlesztési támogatást, amelyekkel Amerika nyíltan szembement Európa érdekeivel, súlyos gazdasági károkat okozva.

Brüsszel ráadásul nem kifogásolta ezeket a fejlesztéseket, sőt, az Ukrajnával szemben mutatott szolidaritásra hivatkozva Kijev számára kedvező szabályokat vezetett be.

Így ömlött az ukrán élelmiszer Európába

Az USAID több száz millió dollárt fektetett be a legnagyobb ukrajnai agrárvállalkozásokon keresztül az EU-ba vezető szárazföldi tranzitútvonalak fejlesztésére. Ezeken a szolidaritási folyosóknak nevezett átkelőkön érkezett 2023-ban az európai, elsősorban a kelet-európai termény- és élelmiszerpiacot letaroló ukrán árudömping.

A szárazföldi átkelők ugyanakkor kezdetben csak nagyon korlátozott áruforgalmat tettek lehetővé, mivel Ukrajna a világ minden részén értékesített terményeit a tengeri folyosókon szállította, óriási árumennyiséget eljuttatva a célországokba. Moszkva a tengeri útvonal elzárásával hónapokon keresztül akadályozta a világ élelmiszer-ellátása szempontjából kulcsfontosságú ukrán mezőgazdasági termékek elszállítását a kikötőkből.

A szárazföldi és a Dunán működő átkelők és a szárazföldi szállítási útvonalak kapacitása így töredéke volt a tengeri szállításnak, ráadásul eleinte az ukrán áruk tranzitforgalmának átengedéséről volt szó, az európai kikötőkbe irányítva a forgalmat. Ezzel szemben az áru nagy része Európa piacaira került, sosem látott piaci hátrányt okozva a helyi termelőknek.

Az USAID arra adott jelentős összegeket, hogy ezeket az átkelőket fejlesszék az érdekelt vállalkozások, ennek köszönhetően néhány hónap leforgása alatt mintegy 800 százalékkal nőtt az EU-ba érkező ukrán export.

Hamar kiderült, hogy az uniós terményáraknál lényegesen olcsóbb ukrán alapanyagok jelentős része nem hagyja-e Európát, az EU gyakorlatilag az ukrán áruk fontos célpiacává vált, miközben a korábbi ukrán exportpiacok jelentős része a szállítmányok kiesése miatt Oroszországgal kötött új megállapodásokat.

Az ukrán gabonadömpingből úgy húzott hasznot Nyugat-Európa, hogy a kelet-európai gazdák terménye szinte eladhatatlanná vált, a felvásárlási árak pedig a mélybe zuhantak.

Kelet-Európa – így kiemelten Magyarország – gazdáit nem csak az érintette hátrányosan, hogy hazánkba is érkeztek olcsó és kétes minőségű ukrán termékek, hanem az is, hogy a hagyományos nyugat-európai piacokról is kiszorultunk.

Jövedelmező ukrán agrárbiznisz, de az uniós gazdák kárára

Az ukrán agrárvállalkozások kifejezetten jól jártak, mivel

az EU átmenetileg – 2025 június 5-ig meghosszabbítva – vám és kvótamentessé tette az ukrán élelmiszerek uniós behozatalát, vagyis gyakorlatilag kiszolgáltatta saját piacát az ukrán oligarcháknak és az amerikai érdekeknek.

Az USAID áruszállítást elősegítő beruházásokra, így és a szárazföldi átrakók fejlesztésére közel 400 milliárd forint amerikai támogatást osztott szét, vagyis a fejlesztést sem az agráróriásoknak kellett állniuk.

Az EU piaca minden szempontból jó üzletet jelentett, mivel az ukrán árakkal képtelen volt versenyezni, a kereslet ugyanakkor jelentős, miközben a szállítási költségek töredékükre csökkentek az emelkedő üzemanyagárak ellenére is. Nem véletlen, hogy Ukrajna legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatai a háború kitörését követően is jelentősen növelték árbevételüket.

Ráadásul úgy, hogy kezdetben komoly kihívásokkal szembesültek: új exportpiacokat kellett találniuk, jelentős termőterület esett ki a termelésből a harcok és az aknásítások miatt, a termelők és a munkaerő jelentős részét besorozták, ráadásul milliók menekültek el a harcok elől az országon belül vagy külföldre.