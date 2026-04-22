Váratlant húzott Magyar Péter; Szijjártó Pétert három órán keresztül faggatta a Telex; újraindult a Barátság

Magyar Péter bejelentette: a Partizán elemzője lesz Gulyás Gergely utódja
Egyszerre két régi-új névvel rukkolt elő a Tisza.
Meglepő és némileg váratlan lépés volt Magyar Pétertől, hogy a Partizán című YouTube-csatorna elemzőjét, Ruff Bálintot kérte fel a Miniszterelnökség élére. A Tisza Párt vezetőjének kvázi jobbkeze lesz ezzel a politikai elemző, aki korábban megjárta az SZDSZ és az MSZP kötelékeit is, sőt, a Partizán előtt éveken át a szegedi szocialista polgármester, Botka László munkáját segítette tanácsadóként. De részt vett volna Márki-Zay Péter 2022-es kampányában is, már amennyiben az akkori miniszterelnök-jelölt kért volna belőle.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyszerre két régi-új névvel rukkolt elő a Tisza.
A miniszter-jelölt hamar túl is esett első interjúján, amelynek egyes részei mintha máris előremagyarázkodásnak tűntek volna.
A nap egyik legfontosabb mozzanata egyértelműen Szijjártó Péterhez fűződött, a leköszönő külgazdasági és külügyminiszter ugyanis maratoni, több mint háromórás élő interjút adott a Telexnek. Bár a beszélgetésben szinte mindenre, még a kényesebb témákra is rátértek, Szijjártó végig tárgyilagos és következetes maradt. Szót ejtettek az orosz viszonyról, a választási vereségről és még a miniszter súlyos betegsége is felmerült.
Ezt is ajánljuk a témában
A Telexbe ment be a leköszönő külgazdasági és külügyminiszter.
A másik kiemelt és Magyarország szempontjából üdvözlendő hír volt, hogy szerdán ismét megnyitották a Barátság kőolajvezetéket. Az ukránok hónapokon keresztül halogatták a javítást, ám varázslatos módon a választások után napokon belül végeztek a munkálatokkal. Hazánknak leginkább az a fontos, hogy csütörtökön megérkeznek az első szállítmányok Oroszországból, így enyhülhet a stratégiai készletekre nehezedő nyomás.
Ezt is ajánljuk a témában
Pontosan úgy történt minden, ahogy Orbán Viktor megjósolta. Zelenszkij politikailag zsarolt egy uniós államot a választások előtt, minden következmény nélkül.
