Váratlant húzott Magyar Péter; Szijjártó Pétert három órán keresztül faggatta a Telex; újraindult a Barátság

Meglepő és némileg váratlan lépés volt Magyar Pétertől, hogy a Partizán című YouTube-csatorna elemzőjét, Ruff Bálintot kérte fel a Miniszterelnökség élére. A Tisza Párt vezetőjének kvázi jobbkeze lesz ezzel a politikai elemző, aki korábban megjárta az SZDSZ és az MSZP kötelékeit is, sőt, a Partizán előtt éveken át a szegedi szocialista polgármester, Botka László munkáját segítette tanácsadóként. De részt vett volna Márki-Zay Péter 2022-es kampányában is, már amennyiben az akkori miniszterelnök-jelölt kért volna belőle.