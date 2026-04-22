A Reuters kiemeli cikkében, hogy az április 12-i választási kampány központi eleme volt a Barátság kőoaljvezeték elzárása, Orbán Viktor miniszterelnök többször azzal vádolta Ukrajnát, hogy megpróbálja szabotálni az újraválasztását. A választás győztese,
Magyar Péter hétfőn felszólította Ukrajnát, hogy amint működőképes lesz, nyissa meg újra a Druzsbát,
és Oroszországot, hogy indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.
Zelenszkij többször is felszólította Európát, hogy diverzifikálja az energiaellátást, és ne a Druzsbán keresztül történő áramlásokra támaszkodjon. „Jelenleg
senki sem garantálhatja, hogy Oroszország nem fogja megismételni a vezeték infrastruktúrájának elleni támadásokat” – mondta Zelenszkij, fenyegetésbe burkolva a hazugságot.