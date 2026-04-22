európai unió magyarország zsarolás Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij ukrajna orbán viktor oroszország

Rendkívüli: szerdán délben újraindul az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken – Orbán Viktornak mindvégig igaza volt

2026. április 22. 07:15

Pontosan úgy történt minden, ahogy Orbán Viktor megjósolta. Zelenszkij politikailag zsarolt egy uniós államot a választások előtt, minden következmény nélkül.

A Világgazdaság arról ír, hogy három hónap leállás után szerdán elindulhat az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken – ezt közölte a Reuters egy forrása szerda éjszaka folyamán. A döntés éppen egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló szavazással, 

minden jel szerint Zelenszkij hónapokon keresztül csak az időt húzta.

Az iparági forrás azt is mondta, hogy az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de nem részletezte az olaj mennyiségét. Mint tudjuk, az olajvezetéken keresztüli olajáramlás felfüggesztése az ukrajnai szivattyútelep elleni januári orosz támadást követően dühös reakciót váltott ki az Európai Unió tagállamaiból, Magyarországból és Szlovákiából.

Bár az ukránok azt állították, hogy orosz támadás és műszaki okok állnak a háttérben, 

a magyar és a szlovák kormány mindvégig határozottan állította, hogy nincsen technikai oka a szállítások leállításának, 

Budapest és Pozsony szerint valójában Zelenszkij legfelsőbb köreiben született a döntés, hogy nem indítják újra a szállítást. A gyanút igazolta az is, hogy a Mol iparági forrásból is úgy értesült, hogy újraindítható a szállítás, ám arról nem született meg a politikai döntés – írják.

Megírtuk: Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta az Ukrajnának nyújtott kétéves EU-hitelt az ukrán zsarolás miatt, ami a 27 tagú blokk „számos tagját feldühítette” a Reuters beszámolója szerint. A kormányfő többször kijelentette, hogy amíg nincs olaj, addig pénz sincs Ukrajnának.

De micsoda meglepetés! A Barátság kőolajvezeték elindítása egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló döntéssel. 

Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője a keddi luxemburgi uniós külügyminiszteri találkozó után azt mondta, hogy 24 órán belül pozitív döntésre számít a hitelről.

A Reuters kiemeli cikkében, hogy az április 12-i választási kampány központi eleme volt a Barátság kőoaljvezeték elzárása, Orbán Viktor miniszterelnök többször azzal vádolta Ukrajnát, hogy megpróbálja szabotálni az újraválasztását. A választás győztese, 

Magyar Péter hétfőn felszólította Ukrajnát, hogy amint működőképes lesz, nyissa meg újra a Druzsbát, 

és Oroszországot, hogy indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

Zelenszkij többször is felszólította Európát, hogy diverzifikálja az energiaellátást, és ne a Druzsbán keresztül történő áramlásokra támaszkodjon. „Jelenleg 

senki sem garantálhatja, hogy Oroszország nem fogja megismételni a vezeték infrastruktúrájának elleni támadásokat” – mondta Zelenszkij, fenyegetésbe burkolva a hazugságot.

„Az Európai Unió felkérte Ukrajnát, hogy javítsa meg a Druzsba olajvezetéket, amelyet az oroszok megrongáltak. 

Megjavítottuk. Reméljük, hogy az Európai Unió is végrehajtja a megállapodásokat”

 – tette hozzá Zelenszkij, aki ellen a jelek szerint semmilyen retorziót nem alkalmaznak a zsarolás és a hazudozások ellenére.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

 

dzso bacsi
2026. április 22. 09:54
JD Vance: "A múlt heti kampányrészvételünk nem azért történt, mert ne tudnánk olvasni a közvélemény-kutatásokat. Pontosan tisztában voltunk vele, hogy komoly esély van Orbán vereségére." Trump közvéleménykutatója... xD
dzso bacsi
2026. április 22. 09:49
Kedves fideszesek! Várjatok már az 1000 forintos benzint meg a háborút?
dzso bacsi
2026. április 22. 09:45
Nahát. Emberi hangnemben szóltunk az ukránokhoz és lett olaj. Ennyike.
CirmoS
2026. április 22. 09:41
Persze a bamba balfasz jobbos médiában már vastagbetűs címekben kellene hozni, hogy a drogos buzi OROSZPÁRTI ráadásul PUTYINPINCSI! Merthogy ez mostmár TÉNY! Ehelyett szokás szerint balfaszkodnak, ismételgetik a semmit!
