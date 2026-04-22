Rendkívüli: szerdán délben újraindul az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken – Orbán Viktornak mindvégig igaza volt

A Világgazdaság arról ír, hogy három hónap leállás után szerdán elindulhat az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken – ezt közölte a Reuters egy forrása szerda éjszaka folyamán. A döntés éppen egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló szavazással,

minden jel szerint Zelenszkij hónapokon keresztül csak az időt húzta.

Az iparági forrás azt is mondta, hogy az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de nem részletezte az olaj mennyiségét. Mint tudjuk, az olajvezetéken keresztüli olajáramlás felfüggesztése az ukrajnai szivattyútelep elleni januári orosz támadást követően dühös reakciót váltott ki az Európai Unió tagállamaiból, Magyarországból és Szlovákiából.