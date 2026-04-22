szlovákia Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij szankciós csomag ukrajna

Szlovákia jóváhagyja az Oroszország elleni uniós szankciókat, de kőkemény feltételt szabott Zelenszkijnek

2026. április 22. 06:30

Az ukrán elnök nem tehet mást, a zsarolás után végül be kell tartania a szerződést.

Amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját – jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után kedden éjjel.

„Készen állunk az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mivel értékelésünk szerint annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra. Azonban 

ezt csak akkor tesszük meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül megérkezik a az orosz kőolaj Szlovákiába. 

Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk, és erről tájékoztattam kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez egy politikai döntés, amely 

Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra” 

– jelentette ki Juraj Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák külügyminiszter kitért az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsönre is. Azt mondta: azzal, hogy az unió tavaly decemberben jóváhagyta a hitelt, és Szlovákia (Magyarországgal és Csehországgal együtt) nem vesz részt abban, számukra „ez a téma lezárult.” Ami azonban a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindítását illeti, az „egy nagyon fontos kérdés számunkra” – mondta.

(MTI)

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
patriota-0
2026. április 22. 06:58
Ezek tényleg nagyon komoly feltételek. Kb. már teljesültek is. Nagyon tökös ez a Fico. Orbán nélkül még a gerince is felszívódott.
Szerintem
2026. április 22. 06:42
A múltkor volt olyan hír, hogy csordogálni kezdett az olaj Szlovákia felé. Akkor mégsem?
europész
2026. április 22. 06:40
Masra nem is szamithatunk totektol.Mar megint a ketkulacsos politika.Mondhatjuk koponmyeg forgatasnok is.
Lisa
2026. április 22. 06:40
Gondoltuk. Nem vártunk mást.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!