Újraindulhat a Barátság kőolajvezeték: úgy tűnik Zelenszkijék végeztek a „javításokkal”

Az ukrán elnök szerint a fejlemény az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelcsomagjának ügyére is hatással lehet.
Ukrajna befejezte a „Barátság” (Druzhba) kőolajvezeték azon szakaszának javítását, amely egy korábbi orosz támadásban sérült meg – közölte Volodimir Zelenszkij.
Az elnök tájékoztatása szerint a szükséges munkálatokat elvégezték, így a vezeték ismét alkalmas lehet a működésre. Hozzátette ugyanakkor, hogy nincs garancia arra, hogy a jövőben nem éri újabb támadás az infrastruktúrát – számolt be az RBC-Ukraine.
Zelenszkij hangsúlyozta:
az ukrán szakemberek biztosították az alapvető feltételeket a rendszer és a kapcsolódó berendezések újraindításához.
A bejelentés összefüggésben áll az Európai Unió által jóváhagyott, 90 milliárd eurós támogatási csomaggal is. Az ukrán elnök szerint a vezeték helyreállítása hozzájárulhat a pénzügyi csomag felszabadításához.
A hitelcsomagot az uniós tagállamok még 2025 végén hagyták jóvá, azonban a folyósítást akadályozta, hogy a „Barátság” vezetéket ért károk miatt Orbán Viktor vétót helyezett kilátásba. A magyar kormány álláspontja szerint a blokkolás addig marad érvényben, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás.
Korábban Magyar Péter is úgy nyilatkozott, hogy a magyar álláspont felülvizsgálata a vezeték működésének helyreállításához köthető.
A kérdésben Robert Fico is megszólalt:
támogatásáról biztosította a magyar álláspontot, és jelezte, hogy Szlovákia is blokkolhatja a jövőbeni uniós hiteleket Ukrajna számára.
