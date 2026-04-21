Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij európai unió Magyar Péter Barátság kőolajvezeték hitel

Újraindulhat a Barátság kőolajvezeték: úgy tűnik Zelenszkijék végeztek a „javításokkal”

2026. április 21. 18:49

Az ukrán elnök szerint a fejlemény az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelcsomagjának ügyére is hatással lehet.

Ukrajna befejezte a „Barátság” (Druzhba) kőolajvezeték azon szakaszának javítását, amely egy korábbi orosz támadásban sérült meg – közölte Volodimir Zelenszkij.

Az elnök tájékoztatása szerint a szükséges munkálatokat elvégezték, így a vezeték ismét alkalmas lehet a működésre. Hozzátette ugyanakkor, hogy nincs garancia arra, hogy a jövőben nem éri újabb támadás az infrastruktúrát – számolt be az RBC-Ukraine.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij hangsúlyozta: 

az ukrán szakemberek biztosították az alapvető feltételeket a rendszer és a kapcsolódó berendezések újraindításához.

A bejelentés összefüggésben áll az Európai Unió által jóváhagyott, 90 milliárd eurós támogatási csomaggal is. Az ukrán elnök szerint a vezeték helyreállítása hozzájárulhat a pénzügyi csomag felszabadításához.

A hitelcsomagot az uniós tagállamok még 2025 végén hagyták jóvá, azonban a folyósítást akadályozta, hogy a „Barátság” vezetéket ért károk miatt Orbán Viktor vétót helyezett kilátásba. A magyar kormány álláspontja szerint a blokkolás addig marad érvényben, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás.

Korábban Magyar Péter is úgy nyilatkozott, hogy a magyar álláspont felülvizsgálata a vezeték működésének helyreállításához köthető.

A kérdésben Robert Fico is megszólalt: 

támogatásáról biztosította a magyar álláspontot, és jelezte, hogy Szlovákia is blokkolhatja a jövőbeni uniós hiteleket Ukrajna számára.

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sándor
•••
2026. április 21. 20:03 Szerkesztve
Ukrajna most mért dróncsapást a Barátság kőolajvezeték egyik szivattyúállomására! Ukrán drónok mértek csapást az oroszországi Szamara régió egyik olajszivattyú- és elosztóállomására keddre virradó éjszaka. A támadásban érintett létesítmény a Barátság kőolajvezeték-hálózat része.
Válasz erre
0
0
CsG76
2026. április 21. 19:55
Levették az “Out of service” táblát és megnyomták a bekapcsoló gombot. 1,2,3…mukodj
Válasz erre
1
0
Sándor
•••
2026. április 21. 19:53 Szerkesztve
Ukrajna most mért dróncsapást a Barátság kőolajvezeték egyik szivattyúállomására!
Válasz erre
1
0
survivor
2026. április 21. 19:50
Sróf Es pont EZ a garancia az EU bukásara...🤣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!