Magyar Péter bejelentette: a Partizán elemzője lesz Gulyás Gergely utódja

Bejelentette az ukrán külügyminiszter: már fel is vették a kapcsolatot Orbán Anitával
Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben – fogalmazott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.
Egyszerre két régi-új névvel rukkolt elő a Tisza.
Magyar Péter Facebookon jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének. A Miniszterelnökség vezetését Ruff Bálint politikai elemzőre bízta, aki el is fogadta a felkérést. Ruff az utóbbi időben a Partizán állandó elemzőjeként vált ismertté.
Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.
A döntés indoklása emígy nézett ki:
A kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse.”
A leendő kormányfő megemlítette, hogy Ruff Bálint nevét a magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri, de számára kiemelten fontos kiterjedt közigazgatási tapasztalata is.
Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította, Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre”
– közölte a Tisza Párt vezetője.
Ezt is ajánljuk a témában
Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben – fogalmazott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.
