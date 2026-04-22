04. 22.
szerda
04. 22.
szerda
Tisza Párt Ruff Bálint Magyar Péter Gulyás Gergely

Magyar Péter bejelentette: a Partizán elemzője lesz Gulyás Gergely utódja

2026. április 22. 12:23

Egyszerre két régi-új névvel rukkolt elő a Tisza.

2026. április 22. 12:23
Magyar Péter Facebookon jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének. A Miniszterelnökség vezetését Ruff Bálint politikai elemzőre bízta, aki el is fogadta a felkérést. Ruff az utóbbi időben a Partizán állandó elemzőjeként vált ismertté.

Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A döntés indoklása emígy nézett ki:

A kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse.”

A leendő kormányfő megemlítette, hogy Ruff Bálint nevét a magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri, de számára kiemelten fontos kiterjedt közigazgatási tapasztalata is.

Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította, Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre”

– közölte a Tisza Párt vezetője.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 137 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lemez
2026. április 22. 15:03
Mit fog szólni poloska nagyapja ügynökaktájához.
Bastyaelvtars
2026. április 22. 14:55
Burdisgarage Jaja, főleg a fidesz 22es csapdáján:) Orbán nélkül nincs fidesz. Orbannal nincs megújulás.
imadom-a-fideszes-konnyeket
2026. április 22. 14:49
jujj de toporzékol a fideszbagázs :D mi van mindenszarista fideszesek? akkor most 4 evig mindenki, mindenben, mindenhogy rosszat fog csinalni?
angeleye
2026. április 22. 14:45
Fél év múlva majd kíváncsi leszek a hordalék vonyítására. Fél év. Egyébként nem leszek.
