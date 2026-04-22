Szijjártó Péter rendkívüli interjút adott a választási vereség után

Először posztolt vasárnap óta Szijjártó Péter: Akármi történik, akármi történt, a mi szövetségünk örök
Csapata győzelmét ünnepelte a külügyminiszter.
A Telexbe ment be a leköszönő külgazdasági és külügyminiszter.
Interjút adott a választások után a leköszönő külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter. A Tisza Párt győzelmét hozó voksolás óta a tárcavezető nem sokat szerepelt a nyilvánosság előtt, most a baloldali médiumnak nyílt meg. Mint elmondta: azért döntött a Telex mellett, mert rendkívüli helyzet van és rendkívüli interjút adott.
Csapata győzelmét ünnepelte a külügyminiszter.
A külügyminiszter a választási vereséggel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt ajánlatát jobbnak tartották az emberek, mint a Fideszét,
a Tisza Pártnak többen hittek, mint nekünk.
Ugyanakkor megerősítette: a külföldi titkosszolgálatok befolyásolhatták a választásokat. Úgy véli, Ukrajna és a brüsszeli intézmények egyértelműen abban voltak érdekeltek, hogy a kormányoldal vereséget szenvedjen és kifejezte reményét, hogy Magyarország nem fog belekeveredni a háborúba.
A portál szerzője is már tudni véli, hogy a jobboldali kormány tagjait támadó titkosszolgálatok időzítették az akciójukat, ráadásul politikai döntés következtében.
Vallott arról is, hogy családjával otthon sosem beszélnek a politikáról. Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a Telex műsorvezetője többször is megkérdezte: tart-e attól, hogy besorozzák az ukrajnai háborúba a gyerekeit. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban elmondta: ő továbbra is aggódik, hogy Magyarország belesodródik a háborúba, mert Európa, a világ efelé tart, de ezekről nem beszélt otthon a gyerekeivel. Megjegyezte:
eljöhet egy olyan helyzet, amikor a béke nem lesz mindig adott.
Kitért arra is, hogy az ő minisztériumában is dolgozott olyan, aki korábban például Gyurcsány Ferenc személyi titkára volt. Ezzel arra utalt, hogy az a fenyegető hangnem, amit a Tisza Párt most megenged velük szemben, az elfogadhatatlan. Hozzátette: őt konkrétan is több támadás érte az elmúlt napokban, hetekben.
A gyűlöletkeltéssel kapcsolatos kérdésekre pedig úgy válaszolt, hogy ő személyesen elutasít minden olyan vádat, amivel a kormányt ezzel támadták. Aláhúzta:
a kormány tagjai mindig azon dolgoztak, hogy Magyarország mindenki számára élhető ország legyen.
A korrupciós vádakkal és Mészáros Lőrinc gazdagodásával kapcsolatban elmondta: a külgazdasági beruházások mind Magyarország érdekeit szolgálták, a több mint kétezer megvalósult beruházás közül egyetlen egynél sem merült fel a korrupció gyanúja. Amikor pedig Mészáros Lőrinccel dolgoztak együtt, akkor mindig rendben, a törvények betartásával zajlottak a beruházások. Az üzletember gazdagodásával kapcsolatban megjegyezte: ő nem tartozik ezért felelősséggel, kérdezzék meg erről magát Mészárost.
Arra a kérdésre, hogy Mészáros és a többi, Fidesz-közeli üzletember gazdagodása szerepet játszott-e a Fidesz vereségében úgy fogalmazott: a kormány teljesítményét a magyar emberek azon keresztül is megítélték, hogy nem politikai szereplők kihasználták azt a becsületes kormányzati munkát, amit a miniszterelnök és a kormányának tagjai elvégeztek. Az eredmény egy ilyen prizmán keresztül jött létre. Bevallotta: ez dühíti, hogy nem a saját teljesítményük alapján ítélték meg a kormánytagokat, hanem olyanok alapján, akik nem viseltek politikai címet. Neveket ugyanakkor nem akart mondani.
Orbán Viktor teljesítményéről pedig azt mondta: rendkívüli válságok között kormányozta Magyarországot, igazságtalan, hogy nem ez alapján ítélték meg a teljesítményét.
„Orbán Viktor remekül kormányzott” – tette hozzá.
A választási eredményre erős hatást gyakorolt a kegyelmi ügy is, ezt a távozó miniszter is elismerte. Ő személyesen továbbra is értetlenül áll a történtek előtt.
A beszélgetés során rátértek az orosz-ukrán háborúra is. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban elmondta: többször felszólították Moszkvát, hogy kössenek békét. Úgy fogalmazott, irreálisnak tartja azt az elképzelést, hogy a konfliktus Ukrajna katonai győzelmével érjen véget Oroszország felett. Véleménye szerint ha megszakadnak a kommunikációs csatornák, azzal a béke esélyét is feladják. Azt viszont, hogy emiatt orosz propagandával vádolták a magyar kormányt, az elfogadhatatlannak tartja. Nem tagadta ugyanakkor, hogy jó a kapcsolat Oroszországgal, utalt arra, hogy feltehetően emiatt sem bombáztak magyarlakta településeket Kárpátalján.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert