Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza szijjártó péter telex

Szijjártó Péter rendkívüli interjút adott a választási vereség után

2026. április 22. 19:42

A Telexbe ment be a leköszönő külgazdasági és külügyminiszter.

2026. április 22. 19:42
Interjút adott a választások után a leköszönő külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter. A Tisza Párt győzelmét hozó voksolás óta a tárcavezető nem sokat szerepelt a nyilvánosság előtt, most a baloldali médiumnak nyílt meg. Mint elmondta: azért döntött a Telex mellett, mert rendkívüli helyzet van és rendkívüli interjút adott. 

A külügyminiszter a választási vereséggel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt ajánlatát jobbnak tartották az emberek, mint a Fideszét, 

a Tisza Pártnak többen hittek, mint nekünk. 

Ugyanakkor megerősítette: a külföldi titkosszolgálatok befolyásolhatták a választásokat. Úgy véli, Ukrajna és a brüsszeli intézmények egyértelműen abban voltak érdekeltek, hogy a kormányoldal vereséget szenvedjen és kifejezte reményét, hogy Magyarország nem fog belekeveredni a háborúba.

Vallott arról is, hogy családjával otthon sosem beszélnek a politikáról. Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a Telex műsorvezetője többször is megkérdezte: tart-e attól, hogy besorozzák az ukrajnai háborúba a gyerekeit. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban elmondta: ő továbbra is aggódik, hogy Magyarország belesodródik a háborúba, mert Európa, a világ efelé tart, de ezekről nem beszélt otthon a gyerekeivel. Megjegyezte: 

eljöhet egy olyan helyzet, amikor a béke nem lesz mindig adott. 

Kitért arra is, hogy az ő minisztériumában is dolgozott olyan, aki korábban például Gyurcsány Ferenc személyi titkára volt. Ezzel arra utalt, hogy az a fenyegető hangnem, amit a Tisza Párt most megenged velük szemben, az elfogadhatatlan. Hozzátette: őt konkrétan is több támadás érte az elmúlt napokban, hetekben. 

A gyűlöletkeltéssel kapcsolatos kérdésekre pedig úgy válaszolt, hogy ő személyesen elutasít minden olyan vádat, amivel a kormányt ezzel támadták. Aláhúzta: 

a kormány tagjai mindig azon dolgoztak, hogy Magyarország mindenki számára élhető ország legyen. 

Szijjártó a korrupciós vádakról

A korrupciós vádakkal és Mészáros Lőrinc gazdagodásával kapcsolatban elmondta: a külgazdasági beruházások mind Magyarország érdekeit szolgálták, a több mint kétezer megvalósult beruházás közül egyetlen egynél sem merült fel a korrupció gyanúja. Amikor pedig Mészáros Lőrinccel dolgoztak együtt, akkor mindig rendben, a törvények betartásával zajlottak a beruházások. Az üzletember gazdagodásával kapcsolatban megjegyezte: ő nem tartozik ezért felelősséggel, kérdezzék meg erről magát Mészárost. 

Arra a kérdésre, hogy Mészáros és a többi, Fidesz-közeli üzletember gazdagodása szerepet játszott-e a Fidesz vereségében úgy fogalmazott: a kormány teljesítményét a magyar emberek azon keresztül is megítélték, hogy nem politikai szereplők kihasználták azt a becsületes kormányzati munkát, amit a miniszterelnök és a kormányának tagjai elvégeztek. Az eredmény egy ilyen prizmán keresztül jött létre. Bevallotta: ez dühíti, hogy nem a saját teljesítményük alapján ítélték meg a kormánytagokat, hanem olyanok alapján, akik nem viseltek politikai címet. Neveket ugyanakkor nem akart mondani. 

Orbán Viktor teljesítményéről pedig azt mondta: rendkívüli válságok között kormányozta Magyarországot, igazságtalan, hogy nem ez alapján ítélték meg a teljesítményét. 

„Orbán Viktor remekül kormányzott” – tette hozzá. 

A választási eredményre erős hatást gyakorolt a kegyelmi ügy is, ezt a távozó miniszter is elismerte. Ő személyesen továbbra is értetlenül áll a történtek előtt. 

Az orosz-ukrán háborúról

A beszélgetés során rátértek az orosz-ukrán háborúra is. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban elmondta: többször felszólították Moszkvát, hogy kössenek békét. Úgy fogalmazott, irreálisnak tartja azt az elképzelést, hogy a konfliktus Ukrajna katonai győzelmével érjen véget Oroszország felett. Véleménye szerint ha megszakadnak a kommunikációs csatornák, azzal a béke esélyét is feladják. Azt viszont, hogy emiatt orosz propagandával vádolták a magyar kormányt, az elfogadhatatlannak tartja. Nem tagadta ugyanakkor, hogy jó a kapcsolat Oroszországgal, utalt arra, hogy feltehetően emiatt sem bombáztak magyarlakta településeket Kárpátalján. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patikus-3
•••
2026. április 22. 21:33 Szerkesztve
altercat1patikus-3 Szopj arab (...), buzi... Nocsak, rögtön lecsapott az éber-héber verbál kommandó az első jó magyar szóra. Így mennek ezek a dolgok errefele… Legalább tudjuk, hogy honnan jön a sok trágárkodás a Mandira és kinek az érdekében züllesztitek a közbeszédet. Szégyentelenek!
Válasz erre
0
0
altercat1
2026. április 22. 21:22
Következik "Jawohl!" külügyminiszter... (Úgy, hogy a segge vájkába szorul a bugyogója.)
Válasz erre
0
0
patikus-3
•••
2026. április 22. 21:13 Szerkesztve
Minket magyarokat ugyanúgy sanyargatott a labanc saját földünkön, mint ahogy az izraeli sanyargatja a palesztint azon a földön, amit el akar venni tőle. Ahogy Bayer Zsóta megfogalmazta: tisztességes ember a palesztinok oldalán áll, és értük emel szót. Az lett volna a feladatod, Petike, hogy a kétállami megoldás mellett emeld föl a szavad minden fórumon. Ahogy a Szentlélek vezetése által a római pápa teszi, aki Orbán Viktor szerint a magyarok legközelebbi szövetségese a béke melletti kiállásban.
Válasz erre
2
7
néhai Ch.Pilot
2026. április 22. 21:12
@patikus-3 2026. április 22. 20:58 • Szerkesztve "... és odasózzál egyet az európai egységnek." Miféle egységnek? Az LMBTQ egységnek? A migránssimogató egységnek? Az európai kultúrát eltörlő egységnek? Annak oda is kellene sózni akkorát, hogy szétessen! Bár többet "árthattunk" volna ennek az egységnek, b+!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!