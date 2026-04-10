Pénz, propaganda, spionok: így akarják befolyásolni a magyar választást – II. rész

Tehát lebukott hazaáruló ügynök “újságíró”, aki vastagon benne van a lehallgatási botrányban, egy bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a Török Áramlat elleni állítólagos »hamis zászlós« akcióról. A probléma az, hogy az ukrán média már két nappal ezelőtt a Török Áramlat elleni rendszeres támadásokról számolt be. Szóval semmi szükség vad összeesküvés-elméletekre ebben az ügyben - az ukránok elmondják maguk mit csinálnak.

Nemzetközi (ügynök)összefogás a Tisza Pártért

Mindezek alapján jól körülhatárolható érdekcsoportok igyekeznek befolyásolni a magyar választókat a Tisza Párt és Magyar Péter javára a vasárnapi szavazás előtt. Adott egy 29(?) tagú párt, amibe ki-be járkálnak az ukrán titkosszolgák és beszervezett magyarországi ügynökeik, és aminek a választási programja gyakorlatilag megegyezik az Európai Uniós és az ukrán követelésekkel.

A Tisza Párt egykori munkatársa által kiszivárogtatott tervezet végleg eltörölné a benzin védett árát és a teljes rezsicsökkentést. A dokumentum fő programpontjai az alábbiak: a benzin és a gázolaj védett árainak megszüntetése,

a hatósági energiaárak megszüntetése, azaz a rezsicsökkentés eltörlése,

energiafüggetlenségi adó kivetése a lakosság megtakarított pénzére,

az orosz olajimport leállítása,

a Mol dunai finomítójának átállítása,

az MVM legalább 75 százalékos privatizációja,

a Mol vezetésének lecserélése. Amennyiben a kedves olvasó hirtelen 1994-ben, a Bokros-csomag bevezetésének idején érzi magát, valószínűleg nem véletlen.

Összeállt tehát a teljes baloldali hálózat: vannak ügynökújságírók, Ukrajnából fizetett szakértők, kémeket és hazaárulókat védő tiszás programíró ügyvéd, és a Sorosista-liberális baloldali hálózat korábban megismert összes szereplője is ott toporog a Tisza környékén.

Felforgató akcióra készülnek a választás napján

Azonban a szuverén magyar választásba történő beavatkozás nem ér itt véget. Az ukránok kendőzetlenül toboroznak felforgatókat a választások idejére és az azt követő időszakra. Ennek feltehetőleg az a célja, hogy a Tisza választási bukása után erőszakkal döntsék meg hazánk államrendjét, vagyis puccsot hajtsanak végre.

Egy ukrán állásportálon megjelent hirdetés szerint Ukrajna egy Magyarországon zajló „fontos közéleti és politikai projekt” végrehajtására keres embereket, méghozzá nem akármilyen feltételekkel. A jelentkezőktől elvárják a jó fizikumot, a stressztűrést, sőt még a veszélyes körülmények között való munkavégzést is. A hirdetésben szerepel, hogy a résztvevők „részt vesznek egy fontos közéleti és politikai projektben Magyarországon”, miközben bónuszokat és jutalmakat is kínálnak számukra. Külön figyelemre méltó, hogy a szervezet nyitott katonai tapasztalattal rendelkező jelentkezők fogadására is.