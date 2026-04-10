Pénz, propaganda, spionok: így akarják befolyásolni a magyar választást – II. rész

Pénz, propaganda, spionok: így akarják befolyásolni a magyar választást – I. rész
Energiazár, aranykonvoj és aktivált hazai hálózatok: összeáll a kép a magyar választásba történő külföldi beavatkozásról.
Szabotázsakciók, külföldi hálózatok és nyílt fenyegetések rajzolják ki a következő lépcsőt: a beavatkozás már nemcsak politikai és pénzügyi, hanem fizikai térbe is átterjedt. Céljuk az államrend megbontása és a Tisza Párt hatalomra juttatása.
Az következőkben bemutatásra kerülő feltárt események egyértelművé teszik: a beavatkozási kísérletek új szintre léptek. Itt már nem narratívák formálásáról vagy háttéralkukról beszélünk, hanem konkrét, előkészített támadásról Magyarország és a térség egyik legfontosabb energiainfrastruktúrája ellen. A Török Áramlat elleni akció nem elszigetelt eset, hanem ugyanannak a folyamatnak a következő lépcsője, amelynek célja Magyarország térdre kényszerítése, és a Tisza Párt kormányra juttatása. A kérdés innentől nem az, hogy van-e külső beavatkozás, hanem az: meddig hajlandók elmenni azok, akik ezt szervezik.
A Barátság-kőolajvezeték leállításával és az aranykonvojjal azonban nem ért véget Zelenszkij Magyarország szuverenitása ellen indított hadjárata. A The Telegraph brit lap arról írt április elején, hogy
Ukrajna úgy döntött, figyelmen kívül hagyja nyugati szövetségeseinek felhívásait, akik megkérték Zelenszkijt: a globális energiaválság közepette ne támadja az orosz olaj- és gázipari infrastruktúrát.”
Ebben az esetben olyan támadásokról beszélünk, amelyek Oroszország területén okoztak károkat az energia infrastruktúrában, de ezek ránk is hatással vannak, hiszen a vezeték egyik végén egy orosz finomító vagy pumpálóállomás van, a másikon pedig (több ezer kilométerrel odébb) egy magyar tározó.
Az ukrán-orosz háborúban mind a két fél célozza a másik energiainfrastruktúráját, és a Török Áramlat több szakasza ellen történtek támadások.
Április 5-én pedig arra is fény derült, hogy az ukránok nem korlátozzák szabotőr tevékenységüket Oroszország területére, mivel ezen a napon a szerb hatóságok robbanóanyaggal teli táskákat, és a robbantáshoz szükséges berendezéseket találtak a Török Áramlat vajdasági szakaszán, Magyarkanizsa közelében. A Védelmi Tanács rendkívüli ülésén Orbán Viktor elrendelte a gázvezeték magyarországi szakaszának katonai őrizetét, a szerb rendőrség pedig nagy erőkkel nyomoz a potenciális terroristák után.
Az esetről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán a következőt írta:
Aleksandar Vučić szerb elnök az imént tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.
A nyomozás folyamatban van.”
A Zelenszkij-féle vezetés tagadja, hogy köze lett volna a merényletkísérlethez, de egy ilyen lebukás után nem is várhatunk beismerést. Ellenben kardcsörtető szakértőik és beszélőfejeik szívesebben nyilatkoznak.
A BGV NEWS, Zelenszkij-párti, és a háborút támogató híroldal műsorvezetője a szokásos ukrán kormányzati arroganciával reagált a Magyarország számára kulcsfontosságú vezeték felrobbantási terveire. Arra reagálva hogy ez egy Oroszországnak fontos vezeték, ezért sokan mondják, hogy csak ukránok lehettek az elkövetők, arrogánsan az mondta:
ha az ukrán vezetés szeretné felrobbantani a Török Áramlatot, akkor azt meg is teszi.”
Roman Szvitan, ukrán katonai szakértő ennél is tovább ment, a Hírgyár (Фабрика новин) című műsorban kifejtette: az orosz energiaszállítmányok ellen minden eszköz megengedett, a világ bármely pontján. Így tehát Magyarországon, Szerbiában vagy bárhol máshol, ők ezt mind legális célpontnak tekintik.
Az orosz gazdaság megsemmisítése számunkra legális katonai célpont. Na, most nézzék meg, hol van az orosz gazdaság: egy orosz gázszállító, orosz gázzal, az maga az orosz gazdaság. Ugye tovább már nem is kell magyaráznom, miért legális katonai célpont ez nekünk?”
A merényletkísérletről a többi érintett is megszólalt: a neves szerb biztonságpolitikai szakértő, biztonságtudományi professzor Miroslav Bjegović is az ukránokat sejti a háttérben. Bjegović szerint a tervezett terrortámadás Magyarország és Szerbia energiabiztonsága, közvetve pedig Orbán Viktor és Aleksandar Vučić ellen irányult.
Ez a politikai cél közvetlenül a Szerb Köztársaság és Magyarország biztonsága ellen irányul, elsősorban a hatalom képviselői, jelen esetben Orbán elnök és Vučić elnök ellen. Akik a kivitelezők voltak a terepen, természetesen nem maguktól találták ezt ki, vagy hogy úgy mondjam, ez nem szigorúan az ő elképzelésük volt, hanem valaki áll mögöttük”
– nyilatkozta az Euronews-nak a biztonságpolitikai szakértő.
Bjegović szerint teljeséggel kizárt, hogy egy magányos terrorista lett volna az elkövető. Ezt bizonyítja, hogy a használni tervezett robbanóanyaghoz kizárólag a hadseregnél és a rendőrség speciális egységeinél fértek hozzá. Arról nem is beszélve, hogy az minden bizonnyal egy NATO-laktanyából vagy objektumból kerülhetett ki, hiszen az Egyesült Államok gyártotta az eszközt.
Ezt követően a biztonságpolitikai szakértő rátért a lényegre: szerinte leginkább Volodimir Zelenszkijnek lehettek olyan tervei, hogy Magyarországot „levágják” a Török Áramlatról. Mint elmondta, ezt látszik alátámasztani, hogy Kijev annak idején Moszkvát vádolta meg az Északi Áramlat felrobbantásával, miközben utóbb kiderült, hogy az ukrán titkosszolgálat követte el a terrortámadást:
A másik fél, akinek lehetnek ilyen szándékai – legalábbis Magyarország esetében –, az az ukrán szolgálat. (...) Nekik (az oroszoknak: a szerk.) keserű tapasztalataik vannak az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatban, ahol még azt is rájuk akarták fogni, hogy saját magukat támadták meg. Pedig köztudott, hogy később kiderült: az ukrán biztonsági szolgálat tette.”
Majd az előbbieket megerősítve kijelentette: a jelek arra utalnak, hogy Ukrajna állhatott az akció mögött.
Tehát ők folyamatosan támadják az orosz gázvezetéket. Mi csak találgathatunk, hogy ez összefüggésben állhat-e a mi vezetékünkkel. De különösen Magyarország esetében, hiszen Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezeték szállítását Magyarország felé, és megszakították a gázszállítást Európa irányába is”
– húzta alá Miroslav Bjegović.
Bár aligha tekinthető független álláspontnak, ennyi ukrán szereplő idézése után egy mondatot mégis megérdemel az orosz álláspont. „Korábban, mint tudjuk, a kijevi rezsim közvetlenül részt vett ilyen szabotázscselekményekben a kritikus energiainfrastruktúra ellen, ezért nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy ezúttal is felfedezik majd a kijevi rezsim beavatkozásának valamilyen nyomait” - mondta újságírói kérdésekre Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője.
A meghiúsított támadásról a Tisza Párttal szoros kapcsolatban álló, a közelmúltban többször is dekonspirálódott Panyi Szabolcs is akcióba lépett. Az hazaáruló ügynökújságíró nem állta meg, hogy ne kelthesse a mindent tudó bennfentes látszatát, illetve ne fontoskodhasson egy sort a merényletkísérlet kapcsán. Az X-en többek között a következőket írta, hasonló hitelességű „szakértő” elvbarátjára, Rácz Andrásra, illetve a szokásos, ellenőrizhetetlen „forrásaira” hivatkozva:
„Az történik, amitől mindannyian tartottunk: Rácz András magyar Oroszország-szakértő három nappal ezelőtt arról írt, hogy Szerbiában egy, az oroszok által támogatott, potenciális »hamis zászlós« támadás készülhet a Magyarországra vezető gázvezeték ellen. Ugyanez az információ hetekkel korábban több újságíróhoz – köztük hozzám is – eljutott, magyar kormányzati körökhöz köthető forrásokból.”
Panyi Szabolcs lebukása után már nem kérdés: a botrány a Tisza Pártig ér, és tiszás ügynökügyről van szó.
Tehát lebukott hazaáruló ügynök “újságíró”, aki vastagon benne van a lehallgatási botrányban, egy bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a Török Áramlat elleni állítólagos »hamis zászlós« akcióról. A probléma az, hogy az ukrán média már két nappal ezelőtt a Török Áramlat elleni rendszeres támadásokról számolt be. Szóval semmi szükség vad összeesküvés-elméletekre ebben az ügyben - az ukránok elmondják maguk mit csinálnak.
Mindezek alapján jól körülhatárolható érdekcsoportok igyekeznek befolyásolni a magyar választókat a Tisza Párt és Magyar Péter javára a vasárnapi szavazás előtt. Adott egy 29(?) tagú párt, amibe ki-be járkálnak az ukrán titkosszolgák és beszervezett magyarországi ügynökeik, és aminek a választási programja gyakorlatilag megegyezik az Európai Uniós és az ukrán követelésekkel.
A Tisza Párt egykori munkatársa által kiszivárogtatott tervezet végleg eltörölné a benzin védett árát és a teljes rezsicsökkentést. A dokumentum fő programpontjai az alábbiak:
Amennyiben a kedves olvasó hirtelen 1994-ben, a Bokros-csomag bevezetésének idején érzi magát, valószínűleg nem véletlen.
Összeállt tehát a teljes baloldali hálózat: vannak ügynökújságírók, Ukrajnából fizetett szakértők, kémeket és hazaárulókat védő tiszás programíró ügyvéd, és a Sorosista-liberális baloldali hálózat korábban megismert összes szereplője is ott toporog a Tisza környékén.
Azonban a szuverén magyar választásba történő beavatkozás nem ér itt véget. Az ukránok kendőzetlenül toboroznak felforgatókat a választások idejére és az azt követő időszakra. Ennek feltehetőleg az a célja, hogy a Tisza választási bukása után erőszakkal döntsék meg hazánk államrendjét, vagyis puccsot hajtsanak végre.
Egy ukrán állásportálon megjelent hirdetés szerint Ukrajna egy Magyarországon zajló „fontos közéleti és politikai projekt” végrehajtására keres embereket, méghozzá nem akármilyen feltételekkel. A jelentkezőktől elvárják a jó fizikumot, a stressztűrést, sőt még a veszélyes körülmények között való munkavégzést is. A hirdetésben szerepel, hogy a résztvevők „részt vesznek egy fontos közéleti és politikai projektben Magyarországon”, miközben bónuszokat és jutalmakat is kínálnak számukra. Külön figyelemre méltó, hogy a szervezet nyitott katonai tapasztalattal rendelkező jelentkezők fogadására is.
Magyarországi politikai szerepvállalásra keres embereket egy ukrán szervezet.
A hirdetést egy Our Pride nevű ukrán NGO adta fel, amelyről nyilvánosan alig található információ, ugyanakkor alapítója és korábbi vezetője Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának korábbi vezetője. A hirdetésben szereplő toborzó személy egy kijevi ügyvéd, Julija Naumenko, aki jelenleg az „Our Pride” igazgatója is. Az NGO-nak nincs nyilvánosan dokumentált tevékenysége, így inkább egy klasszikus „fedőszervezetnek” tűnik, amelyet kifejezetten erre a magyarországi műveletre aktiváltak újra.
A mozaikdarabok összeálltak, és a kép súlyosabb, mint valaha: energiaellátás szándékos megbénítása, kampányfinanszírozási csatornák gyanús pénzekkel, aktivált hazai hálózatok és közben előkészített fizikai támadások a kritikus infrastruktúra ellen. Ez nem politika a szó hagyományos értelmében, hanem egy összehangolt művelet Magyarország ellen. A cél világos: befolyásolni a választásokat, megingatni az ország stabilitását, és külső érdekeknek alárendelni a döntéshozatalt.
