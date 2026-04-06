04. 07.
kedd
Putyin Ukrajna Oroszország Dimitrij Peszkov Török Áramlat

Putyin megvádolta Zelenszkijt a Török Áramlat elleni támadással – majd Magyarországnak is üzent

2026. április 06. 15:55

Putyin és Peszkov ezúttal sem árultak zsákbamacskát.

Nincs kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy ki állhat a Török Áramlat szerbiai szakasza elleni támadási kísérletek mögött, azonban feltételezhető, hogy Kijevnek köze van ehhez – jelentette ki Dmitrij Peszkov, Putyin sajtótitkára hétfőn újságíróknak Moszkvában.

„Egyelőre nincsenek kéteséget kizáró bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy ki állhat az európai területen elkövetett támadási kísérletek mögött, amelyek ezt a rendkívül fontos energiaellátó artériát érintik, amely jelenleg nagyon feszült üzemmódban működik” – mondta a Kreml szóvivője.

„Korábban, mint tudjuk, a kijevi rezsim közvetlenül részt vett ilyen szabotázscselekményekben a kritikus energiainfrastruktúra ellen, ezért

nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy ezúttal is felfedezik majd a kijevi rezsim beavatkozásának valamilyen nyomait”

– tette hozzá.

Emlékeztetett rá, hogy a Kék Áramlat és a Török Áramlat infrastruktúrájának egyes szakaszai ellen már többször történtek támadások, és az utóbbi gázvezeték körüli helyzetet potenciálisan nagyon veszélyesnek nevezte. Közölte, hogy Moszkva megteszi a szükséges intézkedéseket a vezetékek infrastruktúrájának biztonsága érdekében.

Ezt is ajánljuk a témában

Reméljük, hogy Magyarország és Szerbia is intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy megpróbálja minimalizálni az ezeket a gázvezetékeket fenyegető veszélyt”

– hangoztatta.

Kifejezte Moszkva reményét, hogy a közelmúltban Ankarában folytatott tárgyalások során rámutattak Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra, hogy elfogadhatatlanok az agresszív cselekmények Török Áramlat és a Kék Áramlat ellen.

(MTI)

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pugacsov-0
2026. április 06. 19:07
Csak hogy a kis zöld fickót ez egyáltalán nem érdekli az ő tehene döglött dögöljön meg másé is.
Hohokam
2026. április 06. 18:44
Gondolom, a szerbeknek is meg az oroszoknak is vannak kreatív megoldásai, hogy a gyanúsítottat szóra bírják....
ezredes-2
2026. április 06. 18:40
Kedves mindenki. Hát, ki az anyám lett volna? Biztos, hogy nem károly, wales-i herceg.( Nem, érdekel, hogy, már királyka). De, nem is a fizetö pincér kinézetü merz. Legfeljebb, a bnd,együtt az szbu-val. Bekaphatják, így is+úgy is...
ördöngös pepecselés
•••
2026. április 06. 18:28 Szerkesztve
a tiszarok annyira erőltetik az önmerénylet verziót(sőt előre megírták!), hogy kezdek biztos lenni abban,, hogy apróPöti rendelte meg az akciót az ukrán haverjaitól azért, hogy az utolsó héten is tudja támadni a magyar kormányt. Úgy kellett ez neki mint egy falat kenyér mert annyira elkoptak a még Gyurcsánytól lopott rágalmai, hogy csak apadt az olajblokád, az ukrán pénz és kémkedés valamint az orosz energiáról való lemondás népszerségromboló hatásaitól .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!