Árulkodó bizonyítékok: Kijev fel akarta robbantani a Török Áramlatot

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szerb hatóságok robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő Török Áramlat gázvezeték közvetlen közelében, erről Aleksandar Vučić szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort. A Szerbia felől jövő gázvezeték „a köldökzsinórunk, ha ezt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll és magyar családoknak a százezrei maradnak gázellátás nélkül. Ezért is súlyos az, ami Szerbia területén történt” – mondta Orbán Viktor Kisundorozsmán hétfő reggel a Szerbia területén történt szabotázsakcióról. Nem ez az első eset, hogy támadás éri a Török Áramlatot.

Alig néhány nappal ezelőtt arról számolt be a Gazprom, hogy a Török Áramlat oroszországi szakasza ellen dróntámadás történt.

A Kyiv Independent szerint április 2-án három ukrán drón támadott meg egy dél-oroszországi kompresszorállomást, amely a Török Áramlatot látja el.