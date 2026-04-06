04. 07.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
Árulkodó bizonyítékok: Kijev fel akarta robbantani a Török Áramlatot

2026. április 06. 09:25

Az ukrán-orosz háborúban mind a két fél célozza a másik energiainfrastruktúráját, és a Török Áramlat több szakasza ellen történtek támadások.

null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szerb hatóságok robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő Török Áramlat gázvezeték közvetlen közelében, erről Aleksandar Vučić szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort. A Szerbia felől jövő gázvezeték „a köldökzsinórunk, ha ezt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll és magyar családoknak a százezrei maradnak gázellátás nélkül. Ezért is súlyos az, ami Szerbia területén történt” – mondta Orbán Viktor Kisundorozsmán hétfő reggel a Szerbia területén történt szabotázsakcióról. Nem ez az első eset, hogy támadás éri a Török Áramlatot. 

Alig néhány nappal ezelőtt arról számolt be a Gazprom, hogy a Török Áramlat oroszországi szakasza ellen dróntámadás történt. 

A Kyiv Independent szerint április 2-án három ukrán drón támadott meg egy dél-oroszországi kompresszorállomást, amely a Török Áramlatot látja el.

A Gazprom szerint a Fekete-tenger partja közelében, Krasnodar Krai területén található Russkaya kompresszorállomás nem szenvedett károkat, mivel az összes drónt lelőtték.

Március folyamán Oroszország több támadási kísérletről is beszámolt a Török Áramlat ellen. 

A Reuters azt írta, hogy a Török Áramlat és a Kék Áramlat ellen márciusban 12 dróntámadás történt. 

A 2020-ban megnyitott gázvezetékek két párhuzamos csővezetéken szállítják az orosz földgázt – az egyik közvetlenül Törökországba, a másik pedig Törökországon keresztül a Balkánra és Közép-Európába. Mielőtt a Fekete-tenger alatt Törökországba továbbítanák, a gázt a Russkaya kompressziós állomáson sűrítik, ami a létesítményt kulcsfontosságúvá teszi a gázvezeték működése szempontjából.

Korábban is érték fenyegetések a vezetéket: 2022-ben az orosz invázió után Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy szabotázskísérletet hiúsítottak meg a vezeték tengeri szakasza ellen. 2025-ben pedig szintén egy kompresszorállomást támadtak az ukrán drónok. 

Egy 2024-es cikkében a Der Spiegel arról írt, hogy az Északi Áramlat ellenivel párhuzamosan tervben volt a Török Áramlat elleni szabotázsakció is, amit Zaluzsnyij nagyon támogatott volnaa, de az akkor még nem valósult meg. 

A megsűrűsödött támadások azt mutatják, hogy ez akár továbbra is tervben lehet, noha ez a törökök potenciális haragját is maga után vonná. 

A magyar határnál található szakasz elleni szabotázsakcióval kapcsolatban Orbán Viktor hétfő reggel elmondta: egyelőre nem lehet tudni, kik követték el a szabotázsakciót, ezért nem szabad vádolni az ukránokat sem, meg kell várni a vizsgálat végét.

Nyitókép: Ozan KOSE / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kiborg-2
2026. április 06. 14:22
...
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. április 06. 13:19
Harmatgyenge próbálkozás….komolyan,már csak mosolyogni lehet… Srácok,mához egy hétre már győz Magyarország,bukik a hazaáruló potrohos tolvaj,és bandája! 🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️
Válasz erre
0
6
csulak
2026. április 06. 13:08
Ideje ukrajna teruletere is szervezni egy par kommandot, az energiaellatasuk felszamolasara,titokba csendbe, hadd izlelje meg a zukran is milyen az ha masok askalodnak ellene !
Válasz erre
1
2
Gubbio
•••
2026. április 06. 12:25 Szerkesztve
Ukrajna Húsvétja. Ők így ünnepelnek. Mi máshogyan ünnepeljük. És jövő vasárnap újra ünneplünk.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!