Árulkodó bizonyítékok: Kijev fel akarta robbantani a Török Áramlatot

Szabotázsakció a gázvezeték ellen – Orbán Viktor a helyszínről tájékoztatott
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.
Az ukrán-orosz háborúban mind a két fél célozza a másik energiainfrastruktúráját, és a Török Áramlat több szakasza ellen történtek támadások.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szerb hatóságok robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő Török Áramlat gázvezeték közvetlen közelében, erről Aleksandar Vučić szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort. A Szerbia felől jövő gázvezeték „a köldökzsinórunk, ha ezt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll és magyar családoknak a százezrei maradnak gázellátás nélkül. Ezért is súlyos az, ami Szerbia területén történt” – mondta Orbán Viktor Kisundorozsmán hétfő reggel a Szerbia területén történt szabotázsakcióról. Nem ez az első eset, hogy támadás éri a Török Áramlatot.
Alig néhány nappal ezelőtt arról számolt be a Gazprom, hogy a Török Áramlat oroszországi szakasza ellen dróntámadás történt.
A Kyiv Independent szerint április 2-án három ukrán drón támadott meg egy dél-oroszországi kompresszorállomást, amely a Török Áramlatot látja el.
A Gazprom szerint a Fekete-tenger partja közelében, Krasnodar Krai területén található Russkaya kompresszorállomás nem szenvedett károkat, mivel az összes drónt lelőtték.
Március folyamán Oroszország több támadási kísérletről is beszámolt a Török Áramlat ellen.
A Reuters azt írta, hogy a Török Áramlat és a Kék Áramlat ellen márciusban 12 dróntámadás történt.
A 2020-ban megnyitott gázvezetékek két párhuzamos csővezetéken szállítják az orosz földgázt – az egyik közvetlenül Törökországba, a másik pedig Törökországon keresztül a Balkánra és Közép-Európába. Mielőtt a Fekete-tenger alatt Törökországba továbbítanák, a gázt a Russkaya kompressziós állomáson sűrítik, ami a létesítményt kulcsfontosságúvá teszi a gázvezeték működése szempontjából.
Korábban is érték fenyegetések a vezetéket: 2022-ben az orosz invázió után Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy szabotázskísérletet hiúsítottak meg a vezeték tengeri szakasza ellen. 2025-ben pedig szintén egy kompresszorállomást támadtak az ukrán drónok.
Egy 2024-es cikkében a Der Spiegel arról írt, hogy az Északi Áramlat ellenivel párhuzamosan tervben volt a Török Áramlat elleni szabotázsakció is, amit Zaluzsnyij nagyon támogatott volnaa, de az akkor még nem valósult meg.
A megsűrűsödött támadások azt mutatják, hogy ez akár továbbra is tervben lehet, noha ez a törökök potenciális haragját is maga után vonná.
A magyar határnál található szakasz elleni szabotázsakcióval kapcsolatban Orbán Viktor hétfő reggel elmondta: egyelőre nem lehet tudni, kik követték el a szabotázsakciót, ezért nem szabad vádolni az ukránokat sem, meg kell várni a vizsgálat végét.
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.