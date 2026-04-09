Pénz, propaganda, spionok: így akarják befolyásolni a magyar választást – I. rész

Laczóról korábban az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével. Beszámolója szerint az igazságügyi helyreállítási terven dolgoztak. Tarr büszkén mesélte, hogy Laczó Adrienn „kiugrott bíróval” dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven”, ami azt jelenti, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek.
Elmondhatom, mert most már nem titok: a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki kiugrott bíra (...), és van egy egyesületük (...), ahol azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember, sok energia befektetésével eltérítették az országot. Ez azért nagyon jó, mert készülünk arra, hogyha lesz választás, és azon sikerül olyan eredményt elérnünk, akkor hozzá kell nyúlnunk azokhoz az elrontott, tudatosan szétszedett dolgokhoz, amelyek az országot jelentik, és ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása”
– fogalmazott Tarr.
Mindezek mellett Laczó annyira lelkes Tisza-rajongó, hogy a Tisza programjának igazságügyi részét is támogatja a Facebookon:
Laczó Adriennt a Tűzfalcsoport egy korábbi bejegyzésében egyenesen a Tisza igazságügyi programírójának nevezte. Laczó egyébként Juszt László baloldali újságíróval beszélgetett. Ebből többek között kiderült, hogy szerinte a jogállamot „ha nem is kell megerőszakolni, de okosan kell használni”.
Tehát van egy korábbi bíró – jelenleg ügyvéd – aki pro bono dolgozik éjt nappallá téve a tisza győzelméért, talpal, gyűjti az aláírásokat, írja a Tisza programot, védi a tiszának kampányoló hazaáruló exrendőrt, és még az aranykonvoj ukrán titkosszolgáit is segíti. Mindezt természetesen bármiféle ellenszolgáltatás vagy pozíció ígérete nélkül, pusztán szívjóságból.
Magukra valamit adó kémek általában megpróbálják elfedni tevékenységüket és minden operatív feladatkört szétosztani, hogy nehezebb legyen összekapcsolni őket, de a Tisza és Laczó már erre sem vették a fáradtságot.
Az eddig bemutatott ügyek után nem marad tér a félreértéseknek: itt nem véletlen egybeesésekről, hanem tudatosan felépített, több szinten zajló beavatkozásról van szó. Az energiaellátás manipulálása, a kampánypénzek gyanús mozgása és a hazai kapcsolati háló aktivizálása mind ugyanabba az irányba mutat. Ami eddig gazdasági nyomásgyakorlásnak és politikai befolyásolásnak tűnt, az a következő ügyben már közvetlen fizikai fenyegetéssé válik. A szálak ugyanis nem állnak meg Magyarország határainál – és nem is kizárólag a pénzről szólnak.
Sorozatunk következő részében már nem narratívák formálásáról vagy háttéralkukról beszélünk, hanem konkrét, előkészített támadásról Magyarország és a térség egyik legfontosabb energiainfrastruktúrája ellen.
