Mint ismert, 2026 január végén – egy enyhe károkat okozó orosz támadást követően – az ukránok elzárták a Barátság-kőolajvezetéket. Ezzel kapcsolatban számos dezinformáció jelent meg az ellenzéki sajtóban. A Tisza Pártot támogató média igyekezett az oroszokra tolni a felelősséget és azzal védték Zelenszkijt, hogy időbe telik a sérült rész kijavítása.

Ez a narratíva azóta összeomlott, hiszen nem csak a magyar és a szlovák szakértőknek nem engedték megtekinteni a vezeték állapotát, hanem az Európai Uniós delegációt sem engedték a helyszínre. Ami ennél is érdekesebb, hogy a legfrissebb információk szerint az EU elvesztette a Kijevbe küldött delegációját. Ahogy Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője mondta: “jelenleg nincs információm a csapat tartózkodási helyéről vagy arról, hogy pontosan hol lehetnek”.

Tehát az Európai Uniós szerveknek fogalmuk sincs, hogy hol tartózkodnak vagy hova lettek az Ukrajnába küldött tisztviselőik. Így ezek alapján az is elképzelhető, hogy egy Kijev-alsói toborzó központ vagy börtön vendégszeretetét élvezik - az Unió vezetése pedig erről semmit nem tud és láthatóan nem is érdekli.

Mit mondanak az ukránok?

A tiszás propagandamédiával ellentétben a Mandiner szerkesztőségében hiszünk abban, hogy minden érintett felet meg kell hallgatni. Így cikkünkben többször idézünk majd ukrán szereplőket. Elsőként Anatolij Siraj, ukrán ellenzéki vloggert, aki az elsők között szólalt meg a Barátság-vezetéket ért támadásról. Mint emlékezetes ő volt az, akitől megtudtuk, hogy az aranykonvoj korrupciós pénzeket szállított. De korábban arról is beszélt, hogy Zelenszkij Brüsszel tudtával és akaratával avatkozik be a magyar választásokba Magyar Péter oldalán.