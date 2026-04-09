Tarr Zoltán hazaáruló Tisza Párt Laczó Adrienn ügynök Ukrajna Magyar Péter Volodimir Zelenszkij választás

Pénz, propaganda, spionok: így akarják befolyásolni a magyar választást – I. rész

2026. április 09. 18:27

Energiainfrastruktúra körüli manipulációk, gyanús pénzszállítmányok és hazai ügynökök rajzolják ki a beavatkozás hálózatát. Céljuk az államrend megbontása és a Tisza Párt hatalomra juttatása – bármilyen eszközökkel.

2026. április 09. 18:27
Rimóczi Norbert

Hazánkban korábban sosem tapasztalt külföldi beavatkozási kísérletek kereszttüzében készülünk ráfordulni Magyarország újkori történetének talán legfontosabb választására. Az elmúlt héten több botrányos műveletről rántották le a leplet a magyar hatóságok és titkosszolgálatok, melyeket olvasó legyen a talpán, aki számon tudott tartani. Ezért mai cikkünkben számba vesszük, amit eddig tudunk a Tisza Párt érdekében végrehajtott műveletekről.

A Tisza Párt elnöke Ceber Rolanddal, ukrán kém barátjával pózol
A Tisza Párt elnöke Tseber Rolanddal, ukrán kém barátjával pózol – Forrás: Facebook-képernyőfotó

Az energia kulcskérdés - több szempontból is

Vizsgálódásunkat az energiainfrastruktúra ellen intézett akciókkal kezdjük, mivel itt futnak össze a legfontosabb szálak: a gazdaság helyzete, az energiaellátás biztonsága, a külföldi érdekek és a titkosszolgálati eszközök bevonása a politikai folyamatokba.

Mint ismert, 2026 január végén – egy enyhe károkat okozó orosz támadást követően – az ukránok elzárták a Barátság-kőolajvezetéket. Ezzel kapcsolatban számos dezinformáció jelent meg az ellenzéki sajtóban. A Tisza Pártot támogató média igyekezett az oroszokra tolni a felelősséget és azzal védték Zelenszkijt, hogy időbe telik a sérült rész kijavítása.

Ez a narratíva azóta összeomlott, hiszen nem csak a magyar és a szlovák szakértőknek nem engedték megtekinteni a vezeték állapotát, hanem az Európai Uniós delegációt sem engedték a helyszínre. Ami ennél is érdekesebb, hogy a legfrissebb információk szerint az EU elvesztette a Kijevbe küldött delegációját. Ahogy Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője mondta“jelenleg nincs információm a csapat tartózkodási helyéről vagy arról, hogy pontosan hol lehetnek”.

Tehát az Európai Uniós szerveknek fogalmuk sincs, hogy hol tartózkodnak vagy hova lettek az Ukrajnába küldött tisztviselőik. Így ezek alapján az is elképzelhető, hogy egy Kijev-alsói toborzó központ vagy börtön vendégszeretetét élvezik - az Unió vezetése pedig erről semmit nem tud és láthatóan nem is érdekli.

Mit mondanak az ukránok?

A tiszás propagandamédiával ellentétben a Mandiner szerkesztőségében hiszünk abban, hogy minden érintett felet meg kell hallgatni. Így cikkünkben többször idézünk majd ukrán szereplőket. Elsőként Anatolij Siraj, ukrán ellenzéki vloggert, aki az elsők között szólalt meg a Barátság-vezetéket ért támadásról. Mint emlékezetes ő volt az, akitől megtudtuk, hogy az aranykonvoj korrupciós pénzeket szállított. De korábban arról is beszélt, hogy Zelenszkij Brüsszel tudtával és akaratával avatkozik be a magyar választásokba Magyar Péter oldalán.

Az esetről szóló videójában arról beszél Sarij, hogy hazugság, hogy a Barátság kőolajvezeték megsérült, erre nincs semmi bizonyíték, azt mégsem vizsgálhatja senki. 

Kijev hallgat a részletekről. Ha bármelyik másik állam csinálná ezt, állna a bál, de a „demokratikus” Ukrajnának mindent szabad.”

Az ellenzéki vlogger szerint Brüsszel és Kijev próbálják politikai és gazdasági satuba fogni Magyarországot. És az olcsó energiaforrásoktól való megfosztással, az árak felverésével próbálnak elégedetlenséget provokálni. Kizárólag erről szól a Barátság kőolajvezeték leállítása. A gyanút tovább erősíti Sarij szerint az, hogy a magyar delegáció nem nézhette meg a vezeték állapotát, négy napig várakoztatták őket Kijevben, ami egyértelműen politikai zsarolásra utal.

Ez a brüsszeli hátszéllel megtámogatott arrogancia egyszerűen elfogadhatatlan. Ha valóban sérült lenne a cső, miért nem mutatják meg a kameráknak? A válasz egyszerű: mert Kijev hazudott.”

Sarij azt is elmondta, hogy Ukrajna egyértelműen beavatkozik a magyar közéletbe, erre utal a Magyarországon lekapcsolt Tisza-párti programozók ügye is. 

Ukrán programozók állnak az ellenzéki Tisza Párt adatgyűjtő alkalmazása mögött. Több százezer magyar választó adatai szivárogtak ki, amiket zsarolásra is fel lehet használni. Erről miért nem beszél a nyugati sajtó? Ez nem orosz beavatkozás, hanem valós ukrán akció egy uniós tagállam ellen. Hol maradnak a szankciók?” 

– hívja fel a figyelmet az Európai Unió újabb kettős mércéjére Sarij. De az ukrán ellenzéki influenszer beszélt az aranykonvoj ügyéről is, amelynek kapcsán elmondta, hogy a volt ukrán titkosszolgák bevallották: Kijev heti 5 millió euróval tolja a magyar ellenzék szekerét.

Ukrán pénzek az ellenzék kampányába – az aranykonvoj-ügy

Ha már Sarij szóba hozta, akkor kanyarodjunk át az aranykonvoj ügyére. Mint ismert, a nyomozóhatóság március elején megállított egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban résztvevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.

Az ukrán konvoj által szállított készpénz vonatkozásában az alábbiakat állapították meg a pénzügyi nyomozók:

  • a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.
  • Az eurót az olasz jegybank nyomtatta.
  • A szállítások hátterében az ukrán Oschhadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.

Kiemelték, hogy a nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) április 8-i közleményéből az is kiderült, hogy a hatóság büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával, a Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.

A fentieket támasztja alá egy videofelvétel is, amelyet most teljes terjedelmében nyilvánosságra hozott a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

A NAV vizsgálhatja annak a volt ukrán titkosszolgálati tisztnek az információit is, aki a közelmúltban adott interjújában arról beszélt, hogy az ukránok hetente ötmillió eurót adhatnak Magyar Péter kampányára.

Elmondása szerint a készpénzt tavaly november óta százas címletekben, vákuumcsomagolásban hozzák az ukrán titkosszolgálat emberei. Hozzátette, úgy tudja, a néhány héttel ezelőtt lekapcsolt aranykonvojban szállított pénz egy részét is a Tiszának szánták.

A Tisza Párt és az ukránok összefonódásai

Az eddigi esetekben több ukrán álláspontot bemutattunk a Tisza és Zelenszkij kapcsolatáról, ezért most hazai vizekre evezünk, hogy feltérképezzük az itthoni összefonódásokat. Ennek ki sem lehetne jobb alanya, mint Laczó Adrienn – a kiugrott bíró, aki egyszerre, talpal aláírásokért, írja a Tisza igazságügyi programját, ügyvédként dolgozik abban az irodában, amely védi az aranykonvoj ukránjait, és védi a hazaáruló volt rendőrtisztet, Szabó Bencét is.

„A kormánymédia azzal próbálja hitelteleníteni, hogy »ezer szállal kötődik a Tiszához«. Ennek van bármilyen alapja?” – tette fel a kérdést a 444 a Laczó Adriennel készített interjúban.

„Annyi alapja van, hogy szeretném, ha a Tisza nyerne. Kapcsolatom annyi van a Tisza Párttal, hogy több tízezred magammal én is önkéntes vagyok, például szavazatszámláló leszek a választáson. Ha ez számít, akkor nyugodtan elkönyvelhetnek tiszásnak, de szó sincs arról, hogy beígértek volna nekem bármilyen kormányzati pozíciót, ahogy azt a kormánymédia állítja.”

Magyarán Laczó Adrienn önkéntesként dolgozik a Tisza győzelméért, tehát tiszás aktivista.

Ahogy azt egy korábbi cikkünkben megírtuk, Laczó nemcsak “talpas” aktivista, hanem komolyabban is be van kötve Magyar Péter pártjához. „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom” – írta a saját oldalán korábban.

Laczóról korábban az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével. Beszámolója szerint az igazságügyi helyreállítási terven dolgoztak. Tarr büszkén mesélte, hogy Laczó Adrienn „kiugrott bíróval” dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven”, ami azt jelenti, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek. 

Elmondhatom, mert most már nem titok: a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki kiugrott bíra (...), és van egy egyesületük (...), ahol azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember, sok energia befektetésével eltérítették az országot. Ez azért nagyon jó, mert készülünk arra, hogyha lesz választás, és azon sikerül olyan eredményt elérnünk, akkor hozzá kell nyúlnunk azokhoz az elrontott, tudatosan szétszedett dolgokhoz, amelyek az országot jelentik, és ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása”

 – fogalmazott Tarr.

Mindezek mellett Laczó annyira lelkes Tisza-rajongó, hogy a Tisza programjának igazságügyi részét is támogatja a Facebookon:

Laczó Adriennt a Tűzfalcsoport egy korábbi bejegyzésében egyenesen a Tisza igazságügyi programírójának nevezte. Laczó egyébként Juszt László baloldali újságíróval beszélgetett. Ebből többek között kiderült, hogy szerinte a jogállamot „ha nem is kell megerőszakolni, de okosan kell használni”.

Tehát van egy korábbi bíró – jelenleg ügyvéd – aki pro bono dolgozik éjt nappallá téve a tisza győzelméért, talpal, gyűjti az aláírásokat, írja a Tisza programot, védi a tiszának kampányoló hazaáruló exrendőrt, és még az aranykonvoj ukrán titkosszolgáit is segíti. Mindezt természetesen bármiféle ellenszolgáltatás vagy pozíció ígérete nélkül, pusztán szívjóságból.

Magukra valamit adó kémek általában megpróbálják elfedni tevékenységüket és minden operatív feladatkört szétosztani, hogy nehezebb legyen összekapcsolni őket, de a Tisza és Laczó már erre sem vették a fáradtságot.

Az eddig bemutatott ügyek után nem marad tér a félreértéseknek: itt nem véletlen egybeesésekről, hanem tudatosan felépített, több szinten zajló beavatkozásról van szó. Az energiaellátás manipulálása, a kampánypénzek gyanús mozgása és a hazai kapcsolati háló aktivizálása mind ugyanabba az irányba mutat. Ami eddig gazdasági nyomásgyakorlásnak és politikai befolyásolásnak tűnt, az a következő ügyben már közvetlen fizikai fenyegetéssé válik. A szálak ugyanis nem állnak meg Magyarország határainál – és nem is kizárólag a pénzről szólnak.

Sorozatunk következő részében már nem narratívák formálásáról vagy háttéralkukról beszélünk, hanem konkrét, előkészített támadásról Magyarország és a térség egyik legfontosabb energiainfrastruktúrája ellen.

* * *

Nyitókép: Facebook

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 09. 19:29
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Ízisz
2026. április 09. 19:25
Z. Most már nyilvánvaló, hogy Ilike elhallgattatására bőven van pénz!!! Ő okosabban zsarol mint Evelin!!! Az utolsó forintig, euróig, dollárig mindet elvenni ettől a hazaáruló, drogos buzi patás ördögtől!!! 💯👌❗
szim-patikus
2026. április 09. 19:03
✔ koklobox 2026. április 09. 18:57 Kiábrándultam a Fideszből, de Agyar Pétert nem tartom se szimpatikusnak, se képesnek, se elvhűnek e z é r t számomra a MI Hazánk a harmadik út. Főleg azért, mert nem minden rossz a Fideszben, a Mi Hazánk viszont Képes lehet arra, amire éveken át nem volt képes a KDNP, azaz a Fidesz aktuális koalíciós partnere. Én csak a Fidesz féktelenített államhatalom köztolvajlásos, kurrupt vonatkozásaival nem értek egyet. A hiányzó fékek pótlására ezért lenne remek a Mi Hazánk Saját érdeke mellett igen remek figyelmeztetés lenne az elcigányosított fidesznek. Ezt a (nejemtől eredő) ötletet ajánlanám mindazon kiábrándult Fideszeseknek, akik nem szimpatizálnak Magyar Péterrel, márcsak azért is mert így nemn tűnik el egy 3. erő a politikai palettáról. (Le a kalappal az előtt, aki náluk ezt kiötlötte.)
venceremos
2026. április 09. 19:02
Te jo eg mi lesz velunk Szarban meg lolo, meg veszhelyzet nelkul A fiatalabbak el se tudjak kepzelni :)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!