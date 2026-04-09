Szorul a hurok a Tisza Párt körül: a NAV vizsgálhatja, kerültek-e eurómilliók Magyar Péter pártjához

Mint ismert, az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban résztvevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.
Az ukrán konvoj által szállított készpénz vonatkozásában az alábbiakat állapították meg a pénzügyi nyomozók:
- a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.
- Az eurót az olasz jegybank nyomtatta.
- A szállítások hátterében az ukrán Oschhadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.
Szerdán pedig a NAV közleményéből az is kiderült, hogy a hatóság büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával, a Magyarországon keresztülhaladó nagymennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.
Kiemelték, hogy a nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan,