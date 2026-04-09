Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
tisza párt nemzeti adó - és vámhivatal tényi istván ukrán aranykonvoj nyomozás Magyar Péter készpénz

Szorul a hurok a Tisza Párt körül: a NAV vizsgálhatja, kerültek-e eurómilliók Magyar Péter pártjához

2026. április 09. 09:54

A volt ukrán titkosszolgálati tiszt információit is górcső alá veszi a hatóság.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálhatja annak a volt ukrán titkosszolgálati tisztnek az információit is, aki a közelmúltban a TV Naplójának adott interjújában arról beszélt, hogy az ukránok hetente ötmillió eurót adhatnak Magyar Péter kampányára – értesült a Magyar Nemzet.

Mint ismert, a férfi elmondta, hogy a készpénzt tavaly november óta százas címletekben, vákuumcsomagolásban hozzák az ukrán titkosszolgálat emberei. Hozzátette, úgy tudja, hogy a március elején lekapcsolt aranykonvojban szállított pénz egy részét is a Tiszának szánták.

A lap felidézte, hogy az ügyben Tényi István tett bejelentést, amit az aranykonvoj ügyében pénzmosás miatt indult nyomozás irataihoz csatoltak.

Ezt tudjuk eddig az aranykonvojról

Mint ismert, az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban résztvevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.

Az ukrán konvoj által szállított készpénz vonatkozásában az alábbiakat állapították meg a pénzügyi nyomozók:

  • a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.
  • Az eurót az olasz jegybank nyomtatta.
  • A szállítások hátterében az ukrán Oschhadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.

Szerdán pedig a NAV közleményéből az is kiderült, hogy a hatóság büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával, a Magyarországon keresztülhaladó nagymennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.

Kiemelték, hogy a nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan,

a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.

A fentieket támasztja alá egy videofelvétel is, amelyet most teljes terjedelmében nyilvánosságra hozott a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében

dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

A vonatkozó videót alább tekintheti meg:

A nyomozás és a tavaly ősz óta nem frissült pénzügyi beszámolók kapcsán megkeresést küldtünk a Tisza Párt sajtóosztályának. Többek között arra várunk tőlük választ, hogy miből és hogy gazdálkodnak, miből fedezik a kampányuk költségeit.

Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
masikhozzaszolo
2026. április 09. 11:53 Szerkesztve
Mi a fenének ilyen vizsgálat? Kidobott pénz. Lehet ukrán pénzből kampányolni. Csak majd az ÁSZ vizsgálat itán még be kell annyit fizetni. Más retorzió, pártbetiltás, képviselő mandátumelvétel, lecsukásc, semmi ilyesmi nincs. Még büntetés kilátásba helyezése sincs! És még az se, hogy közügyektől eltiltás. Vagyis lehet törvényesen külföldi pénzen kampányolni, pártnak működni, csak több pénzbe kerül.
csulak
2026. április 09. 10:56
biztos kerult de nehez lesz bizonyitani. Visoznt jo lenne elkapni azt a futart amely heti 5 millio eurot hoz Nike taskaban Poloskanak
londonbaby
2026. április 09. 10:30
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast . Az a baj hogy tiszás vagy..és ezzel vele együtt egy idióta !!!
londonbaby
2026. április 09. 10:28
felesleges vizsgálódni.. ha börtön lenne, ha akarná se tudná leülni !!!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!