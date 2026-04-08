napló földi lászló Választás 2026 bűncselekmény kampány Magyar Péter pénz ukrajna

„Innentől kezdve az egész ügy bűncselekmény” – titkosszolgálati szakértőt kérdeztünk az ukrán aranykonvojról, miután kiderült, hogy korrupciós pénzt szállítottak

2026. április 08. 16:46

Az ukrán aranykonvojról, a meghamisított szállítólevélről és a lefoglalt bűnjelekről kérdeztük Földi László titkosszolgálati szakértőt.

2026. április 08. 16:46
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Szerdán újabb fejleményeket közölt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a március elején lekapcsolt ukrán aranykonvoj kapcsán. Az ügy eddigi részletei miatt kerestük meg Földi László titkosszolgálati szakértőt, aki szerint eddig is érdekes volt ez a történet, hiszen egyetlen útvonalon haladtak, ami egy ilyen szállítás esetében meglehetősen furcsa.

„Önmagában a szállítás – ha papírokkal, okmányokkal rendelkezik, tehát az indítás és a célállomás leigazolható – elfogadható dolog, hiszen pénzt Magyarországon is lehet szállítani, és erre jócskán van példa. De az a megannyi körülmény, ami később derült ki, például hogy mekkora pénzmennyiséget szállítottak ahelyett, hogy elutalták volna. Az aranyrudak jelenléte pedig ugyancsak meglepő, mert azokat nem szokták készpénzzel együtt szállítani” – sorolta.

A szakértő ezután arra a friss, videóval is alátámasztott tényre reagálva, hogy az ukránok meghamisították a szállítólevelet, elmondta: innentől kezdve az egész ügy bűncselekmény.

Tulajdonképpen a hatóságokat félrevezették ezekkel a dokumentumokkal. Mindegy, hogy Magyarországról lépnek ki Ukrajna felé vagy bármely más irányba, az illetékes hatóságoknak el kell kérniük a szállítólevelet.

Dokumentálni kell annak forrását, a szállított anyagot vagy a mozgatott pénz pontos összegét, és csak ezt követően léphet be az adott jármű, szállítóeszköz a másik országba. Ezek hiányában megkérdőjelezhető, hogy mit is szállítanak pontosan, legyen az »fekete anyag«, bűncselekményből származó pénz vagy arany, és ebben az esetben meg kell állítani a gépkocsi mozgását” – magyarázta Földi László.

Majd hozzátette, hogy amennyiben erős a gyanú, hogy az okmányokat meghamisították, onnantól kezdve fennáll a bűncselekmény gyanúja. Azt, hogy az indító osztrákok, a magyarok vagy az érdekelt ukrán hatóságok vizsgálják ki az esetet, a jogászok döntik el.

Mi lesz a szállítmány sorsa?

A lefoglalt euró- és dollárkötegek, valamint aranyrudak sorsára is rákérdeztünk. A szakember erre azt felelte, hogy 

mivel mindezek tulajdonképpen a bűncselekmény tárgyai, a bírósági döntésig nem mozdíthatók el. A bíró fogja eldönteni ennek a szállítmánynak a sorsát annak függvényében, hogy mit tudnak bizonyítani.

„Ezek tehát bűnjelek, amelyeket a döntés meghozataláig Magyarországon fognak tárolni. Ahhoz, hogy eldőljön, hogy ezen javak keletkezése legális vagy illegális, egy összehangolt, nemzetközi nyomozás szükséges. De az ügy jelen állását elnézve ez még időbe telik majd, és csak utána dől el az is, hogy kihez kerül ez a nem kis összegű szállítmány” – tekintett előre Földi László.

Beszélgetésünk során felidéztük azt a magát kiugrott ukrán kémként azonosító férfit, aki a TV2 Napló című műsorának azt nyilatkozta, hogy tudomása van arról, hogy az ukránok hetente 5 millió eurót adnak Magyar Péter pártjának. Állítása szerint ez a pénz valahonnan Olaszországból, Ausztrián keresztül érkezik. Arra a kérdésünkre, hogy ez a súlyos állítás miért szikkadt el a kampányzajban, és milyen következményekkel járhat a jövőben, Földi László azt felelte, hogy egy nagyon kiélezett kampányt élünk, ahol az érzelmek dominálnak: a gyűlölet és a tagadás. Ugyanakkor eltűnt az értelem és a tartalom problematikája.

„Való igaz, hogy ha ilyen bizonyíték merülne fel bármelyik oldalon, akár a Fidesz, akár az ellenzéki pártok oldalán, az ellentétes a törvényekkel. Önmagában az nem probléma, ha egy párt kap különböző összegeket a kampányára; a probléma azok forrása. 

Az, hogy ebben az esetben valóban történt-e bűncselekmény, azt majd egy későbbi, esetleges nyomozás tudja felderíteni” 

– vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet.

Ez vár ránk a választás után

Földi László végül arra a kérdésünkre, hogy a választások után enyhülni fog-e az ukrán nyomás, azt válaszolta a Mandinernek, hogy bárki is nyerje a választást, az ukrán érdekérvényesítés kitart majd. „Látható módon az ukránok nemcsak abból indulnak ki, hogy Orbán Viktor mit tett vagy mit nem tett, hanem abból is, hogy a magyar társadalom mit tett vagy mit nem tett. Nagyon sok társadalmat sikerült megtéveszteniük azzal, hogy csak egyoldalú vélemény létezik, méghozzá az, hogy az ukránok a jók és az oroszok a rosszak, miközben Magyarország mérlegelt, és mintegy egymillió ukrán menedékkérőnek segített” – emlékeztetett.

A szakértő szerint azonban ez a segítségnyújtás nem számít, amikor a bosszúra éhes szomszéd Magyarországra tekint bármilyen formában. 

Ha a mostani kormány marad, akkor fokozódni fognak a szóbeli és nem szóbeli fenyegetések, látva az ukrán politikát és hozzáállást. 

Ha a Tisza Párt nyer, az sem jelenti azt, hogy utána simogatni fognak minket, viszont rajtuk keresztül fogják érvényesíteni az akaratukat, legyen szó fegyveres vagy pénzügyi támogatásról. Magyarország Ukrajna részéről tehát mindenképpen kitett helyzetben marad” – szögezte le Földi László lapunknak.

Nyitókép: Facebook

Treeoflife
•••
2026. április 08. 19:40 Szerkesztve
"De az ügy jelen állását elnézve ez még időbe telik majd, és csak utána dől el az is, hogy kihez kerül ez a nem kis összegű szállítmány” – tekintett előre Földi László." Ha igaz, hogy részben származhat telefonos csalásokból is, akkor ott vannak banki és/vagy ügyfél károsultak, ahova vissza lehet juttatni az eltulajdonított pénzt. Az egyéb bűncselekmények folytán szerzett pénz sorsát nem tudom megtippelni, ilyen történetekbe még nem mélyedtem el magam sem, a törvényes utat pedig nem ismerem, de nem is szándékozok utána járni, majd megteszik, akiknek ez a dolga. Ami biztosnak látszik az ismertetett feltételezések alapján, nem juthat el az ukránokhoz, de a Tiszarosokhoz vagy netán a szerbiai merénylőkhöz sem ..... Biztosan szívják a fogukat ...
csulak
2026. április 08. 19:28
a penzt el kell kobozni, es ebbol kell a szegeny ukran menekulteket ellatni, a milliomos ukranok semmit ne kapjanak ingyen !
neszteklipschik
•••
2026. április 08. 17:00 Szerkesztve
El kell érni, hogy a hazaárulás se "fizessen jól". Hogy ne "érje meg" elkövetni. A választás után ELVÁROM, hogy ez megtörténjen! ELVÁROM, hogy LEGYENEK ÜGYEK és legyenek ÍTÉLETEK, aki pedig jogerősen bűnös, az menjen börtönbe LETÖLTENDŐVEL. Vagy ha sikerülne esetleg elmenekülnie, akkor élete végéig bujkáljon külföldön! Következményeket várok a választás után, nem kifogásokat, meg maszatolást. Ha pedig az igazságszolgáltatás nem teszi a dolgát (pl. az "érzékenyített" Soros-g*ci bírók miatt), akkor RENDTEREMTÉST várok el az egész jogrendszerben és a bírói karban. Ha meg lesz a 2/3-ad hozzá, akkor nem fogadok el kifogást! (mondjuk már eddig is meg volt...) Köszi! 😎 Ja és még valami, hazaárulók: majd adok én nektek olyan "Európai Ügyészséget", hogy a fal adja nektek a másikat, a takony meg menetet vág a nyakatokon! Követelem az Alaptörvénybe foglalni, az oda való belépés TILALMÁT, a választási győzelmet követően AZONNAL!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!