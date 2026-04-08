„Innentől kezdve az egész ügy bűncselekmény” – titkosszolgálati szakértőt kérdeztünk az ukrán aranykonvojról, miután kiderült, hogy korrupciós pénzt szállítottak

Leleplező videó: valóban korrupciós pénzt szállítottak az ukrán aranykonvojban
„Ez korrupciós pénz” – hangzik el az ukránok szájából a felvételen.
Az ukrán aranykonvojról, a meghamisított szállítólevélről és a lefoglalt bűnjelekről kérdeztük Földi László titkosszolgálati szakértőt.
Szerdán újabb fejleményeket közölt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a március elején lekapcsolt ukrán aranykonvoj kapcsán. Az ügy eddigi részletei miatt kerestük meg Földi László titkosszolgálati szakértőt, aki szerint eddig is érdekes volt ez a történet, hiszen egyetlen útvonalon haladtak, ami egy ilyen szállítás esetében meglehetősen furcsa.
„Önmagában a szállítás – ha papírokkal, okmányokkal rendelkezik, tehát az indítás és a célállomás leigazolható – elfogadható dolog, hiszen pénzt Magyarországon is lehet szállítani, és erre jócskán van példa. De az a megannyi körülmény, ami később derült ki, például hogy mekkora pénzmennyiséget szállítottak ahelyett, hogy elutalták volna. Az aranyrudak jelenléte pedig ugyancsak meglepő, mert azokat nem szokták készpénzzel együtt szállítani” – sorolta.
A szakértő ezután arra a friss, videóval is alátámasztott tényre reagálva, hogy az ukránok meghamisították a szállítólevelet, elmondta: innentől kezdve az egész ügy bűncselekmény.
Tulajdonképpen a hatóságokat félrevezették ezekkel a dokumentumokkal. Mindegy, hogy Magyarországról lépnek ki Ukrajna felé vagy bármely más irányba, az illetékes hatóságoknak el kell kérniük a szállítólevelet.
Dokumentálni kell annak forrását, a szállított anyagot vagy a mozgatott pénz pontos összegét, és csak ezt követően léphet be az adott jármű, szállítóeszköz a másik országba. Ezek hiányában megkérdőjelezhető, hogy mit is szállítanak pontosan, legyen az »fekete anyag«, bűncselekményből származó pénz vagy arany, és ebben az esetben meg kell állítani a gépkocsi mozgását” – magyarázta Földi László.
Majd hozzátette, hogy amennyiben erős a gyanú, hogy az okmányokat meghamisították, onnantól kezdve fennáll a bűncselekmény gyanúja. Azt, hogy az indító osztrákok, a magyarok vagy az érdekelt ukrán hatóságok vizsgálják ki az esetet, a jogászok döntik el.
„Ez korrupciós pénz" – hangzik el az ukránok szájából a felvételen.
A lefoglalt euró- és dollárkötegek, valamint aranyrudak sorsára is rákérdeztünk. A szakember erre azt felelte, hogy
mivel mindezek tulajdonképpen a bűncselekmény tárgyai, a bírósági döntésig nem mozdíthatók el. A bíró fogja eldönteni ennek a szállítmánynak a sorsát annak függvényében, hogy mit tudnak bizonyítani.
„Ezek tehát bűnjelek, amelyeket a döntés meghozataláig Magyarországon fognak tárolni. Ahhoz, hogy eldőljön, hogy ezen javak keletkezése legális vagy illegális, egy összehangolt, nemzetközi nyomozás szükséges. De az ügy jelen állását elnézve ez még időbe telik majd, és csak utána dől el az is, hogy kihez kerül ez a nem kis összegű szállítmány” – tekintett előre Földi László.
Beszélgetésünk során felidéztük azt a magát kiugrott ukrán kémként azonosító férfit, aki a TV2 Napló című műsorának azt nyilatkozta, hogy tudomása van arról, hogy az ukránok hetente 5 millió eurót adnak Magyar Péter pártjának. Állítása szerint ez a pénz valahonnan Olaszországból, Ausztrián keresztül érkezik. Arra a kérdésünkre, hogy ez a súlyos állítás miért szikkadt el a kampányzajban, és milyen következményekkel járhat a jövőben, Földi László azt felelte, hogy egy nagyon kiélezett kampányt élünk, ahol az érzelmek dominálnak: a gyűlölet és a tagadás. Ugyanakkor eltűnt az értelem és a tartalom problematikája.
„Való igaz, hogy ha ilyen bizonyíték merülne fel bármelyik oldalon, akár a Fidesz, akár az ellenzéki pártok oldalán, az ellentétes a törvényekkel. Önmagában az nem probléma, ha egy párt kap különböző összegeket a kampányára; a probléma azok forrása.
Az, hogy ebben az esetben valóban történt-e bűncselekmény, azt majd egy későbbi, esetleges nyomozás tudja felderíteni”
– vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet.
Földi László végül arra a kérdésünkre, hogy a választások után enyhülni fog-e az ukrán nyomás, azt válaszolta a Mandinernek, hogy bárki is nyerje a választást, az ukrán érdekérvényesítés kitart majd. „Látható módon az ukránok nemcsak abból indulnak ki, hogy Orbán Viktor mit tett vagy mit nem tett, hanem abból is, hogy a magyar társadalom mit tett vagy mit nem tett. Nagyon sok társadalmat sikerült megtéveszteniük azzal, hogy csak egyoldalú vélemény létezik, méghozzá az, hogy az ukránok a jók és az oroszok a rosszak, miközben Magyarország mérlegelt, és mintegy egymillió ukrán menedékkérőnek segített” – emlékeztetett.
A szakértő szerint azonban ez a segítségnyújtás nem számít, amikor a bosszúra éhes szomszéd Magyarországra tekint bármilyen formában.
Ha a mostani kormány marad, akkor fokozódni fognak a szóbeli és nem szóbeli fenyegetések, látva az ukrán politikát és hozzáállást.
Ha a Tisza Párt nyer, az sem jelenti azt, hogy utána simogatni fognak minket, viszont rajtuk keresztül fogják érvényesíteni az akaratukat, legyen szó fegyveres vagy pénzügyi támogatásról. Magyarország Ukrajna részéről tehát mindenképpen kitett helyzetben marad” – szögezte le Földi László lapunknak.
Nyitókép: Facebook