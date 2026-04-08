„Innentől kezdve az egész ügy bűncselekmény” – titkosszolgálati szakértőt kérdeztünk az ukrán aranykonvojról, miután kiderült, hogy korrupciós pénzt szállítottak

mivel mindezek tulajdonképpen a bűncselekmény tárgyai, a bírósági döntésig nem mozdíthatók el. A bíró fogja eldönteni ennek a szállítmánynak a sorsát annak függvényében, hogy mit tudnak bizonyítani.

„Ezek tehát bűnjelek, amelyeket a döntés meghozataláig Magyarországon fognak tárolni. Ahhoz, hogy eldőljön, hogy ezen javak keletkezése legális vagy illegális, egy összehangolt, nemzetközi nyomozás szükséges. De az ügy jelen állását elnézve ez még időbe telik majd, és csak utána dől el az is, hogy kihez kerül ez a nem kis összegű szállítmány” – tekintett előre Földi László.

Beszélgetésünk során felidéztük azt a magát kiugrott ukrán kémként azonosító férfit, aki a TV2 Napló című műsorának azt nyilatkozta, hogy tudomása van arról, hogy az ukránok hetente 5 millió eurót adnak Magyar Péter pártjának. Állítása szerint ez a pénz valahonnan Olaszországból, Ausztrián keresztül érkezik. Arra a kérdésünkre, hogy ez a súlyos állítás miért szikkadt el a kampányzajban, és milyen következményekkel járhat a jövőben, Földi László azt felelte, hogy egy nagyon kiélezett kampányt élünk, ahol az érzelmek dominálnak: a gyűlölet és a tagadás. Ugyanakkor eltűnt az értelem és a tartalom problematikája.

„Való igaz, hogy ha ilyen bizonyíték merülne fel bármelyik oldalon, akár a Fidesz, akár az ellenzéki pártok oldalán, az ellentétes a törvényekkel. Önmagában az nem probléma, ha egy párt kap különböző összegeket a kampányára; a probléma azok forrása.