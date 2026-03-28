Hatalmas leleplezés: Magyar Péter hetente öt millió eurót kap Zelenszkijéktől a kampányára

Megdöbbentő részletek derültek ki az aranykonvoj-botrányról: a volt ukrán titkos ügynök terítette a lapokat
A több tízmilliárdos pénzszállítmányt egy korábbi ukrán titkosszolgálati vezető felügyelte.
Egy volt titkosszolgálati ügynök számolt be a titkos pénzmozgásokról Kijev és a Tisza Párt között.
Magyar Péter is rendszeresen kaphatott pénzt Zelenszkijéktől a kampányára – árulta el a Tényeknek egy, az arcát nem vállaló ukrán kém. Ahogy azt korábban megírtuk, a volt ukrán titkosszolgálati ügynök a TV2-nek arról beszélt, hogy jelentős mennyiségű, nem hivatalos pénzeszköz haladt át Magyarországon, és ezek egy része az országban maradhatott. Most viszont részletesen beszámolt arról is, hogy Magyar Péternek is rendszeresen szállíthattak ilyen „fekete pénzt”, amely „az ukrán hadsereg pénze, ami felett Zelenszkij elnök maga rendelkezik. Azért fekete, mert nincs hivatalos nyoma, és ez az a pénz, amivel megoldanak mindent”.
A Tények által szombaton közzétett felvételből az derül ki, hogy az ukránok hetente 5 millió eurót adhatnak Magyar Péter kampányára. A volt kém elmondása szerint a készpénzt százas címletekben, vákuumcsomagolásban hozzák az ukrán titkosszolgálat emberei. Hozzátette: a néhány héttel ezelőtt lekapcsolt aranykonvojban szállított pénz egy részét is a Tiszának szánták.
„Tavaly novembere óta kapja a pénzt. Általában eurót, 100-as címletekben, vákuumcsomagolásban. Azt tudom, hogy ez a pénz valahonnan Olaszországból jön Ausztrián keresztül. Egy fekete Nike táskában hetente 5 milliót. Nem kirívó a táska, a mi világunkban ez a megszokott, és a pénz is pont belefér. A kampányához kellett, arra kapta a pénzt”
– mondta a Tiszának küldött ukrán pénzekről az ügynök, aki azért nem vállalta a videóban az arcát, mert fél: ha felismerik, az ukránok akár meg is ölhetik.
Úgy fogalmazott:
szerinte Magyarnak már rengeteg pénzt adtak az ukránok.
Beszélt arról is, hogy nemcsak készpénzben fizettek eddig a Tiszának, hanem egy különleges, lekövethetetlennek hitt alkalmazáson, a Stripe-on keresztül is. Elmondta: állítólag tavaly Svájcból utaltak Magyarnak 2 vagy 3 százezer eurót, amikor készpénz helyett hivatalos pénzre volt szüksége.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint mindez „magyarázat lehet arra, hogy hogyan lett hirtelen nagyon sok pénz Magyar Péter körül, és miből tudott pár hónap alatt több száz milliós rendezvényeket tartani”. Az elemző emlékeztetett: Magyar Péter korábban több alkalommal is hangoztatta, hogy legalább 20 milliárd forintra van szüksége a kampányhoz, ám a párt saját bevallása szerint ennél jóval kevesebb pénzből, 32 milliárdból gazdálkodik.
„A mostani eset után tehát világossá vált, hogy amellett, hogy a Tisza Pártba teljesen beszivárgott az ukrán titkosszolgálat, úgy tűnik, a kampányuk is ukrán pénzből van” – értékelte, és hangsúlyozta: „Mindez példátlan beavatkozás az ország szuverenitásába, és egyértelmű magyarázat lehet arra, hogy miért választaná le Magyar Péter hazánkat az olcsó orosz olajról, miért támogatják az ukrán EU-tagságot, illetve miért tapsolnak ukrán zászlós pólóban a tiszás EP-képviselők.”
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP