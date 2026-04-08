04. 08.
szerda
ukrán aranykonvoj korrupciós pénz nyomozás hamisítás közlemény

Leleplező videó: valóban korrupciós pénzt szállítottak az ukrán aranykonvojban

2026. április 08. 07:51

„Ez korrupciós pénz” – hangzik el az ukránok szájából a felvételen.

2026. április 08. 07:51
ukrán aranykonvoj

A nyomozás aktuális állása az ukrán aranykonvoj-ügyben – ezzel a címmel adott ki közleményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerda reggel. Ebben arról írtak, hogy a sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült botrány kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot, ezért a hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében a NAV tájékoztatást adott a nyomozás aktuális állásáról.

A közleményből kiderült, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

a hatóság büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával, a Magyarországon keresztülhaladó nagymennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.

A NAV közölte, hogy előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészség felé európai nyomozási határozat kibocsátása iránt az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztarsaság felé.

A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, 

a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.

Videó bizonyítja az ukrán korrupciót

A fentieket támasztja alá egy videofelvétel is, amelyet most teljes terjedelmében nyilvánosságra hozott a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében

dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

A NAV végül a tájékoztatáson túl visszautasította a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el. 

„Minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videó dokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel” – zárták a közleményt.

A videót ITT tekintheti meg:

 

Ezt tudtuk eddig az aranykonvojról

Mint ismert, az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban résztvevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.

  • Az ukrán konvoj által szállított készpénz vonatkozásában az alábbiakat állapították meg a pénzügyi nyomozók:
  • a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.
  • Az eurót az olasz jegybank nyomtatta.

A szállítások hátterében az ukrán Oschhadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Magyarország Kormánya

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

mr-woof-2
2026. április 08. 12:23
2023-as a videó, amelyet a NAV bemutatott a pénzszállítókról -- állítja az ukránok ügyvédje Három éve készült a videó, amelyet a NAV közzétett az ukrán pénzszállítók leleplezésére, semmi kapcsolata nincs az elfogott szállítmánnyal kapcsolatban, sőt, még nem csak nem is kérdezték a szállítókat erről, amikor kihallgatták őket – állítja az Oscsadbank ügyvédje.
mnmn
2026. április 08. 11:56
A tosza söpredék véleményére kíváncsi lennék egy olyan esetnél, ha mondjuk Svájcból egy magyar bank kocsiját, ugyanilyen szállítmánnyal az osztrákok lefoglalnának. Panyi ügynök és a tosza csürhe az összes szagértővel heteken keresztül ezen rugózna.
FeketeFehér
2026. április 08. 11:37
Az is nagy kérdés, hogy a NAV miért tett közzé egy ellenőrizetlen videot. :))))
reakcio1969
2026. április 08. 11:34
Itt a Mandineren is mindet túltolnak. De olyan agyatlanok, hogy nem veszik észre a kontraproduktivitást. Török Gábor a Magyar Nemzet címen megjelenő napilap cikkét idézi, ami szerint már el is fogyott a tömeg MP országjárásáról (egy két kattintással mindenkinek nyílvánvalóvá válik a hazgság, de tolják, Bicskéig..): "Ha majd egyszer lesz számvetés, mit kellene másképp tenni típusú gondolkozás, talán azt a kérdést is fel lehet majd tenni, hogy egy minőséginek nevezett politikai napilap biztos akkor segít-e a saját oldalának, ha a valósággal köszönőviszonyban sem álló dolgokat állít. Hogy nem lenne-e jobb, hatékonyabb, ha olyan dolgokról írna, amelyeket nem lehet egy gyors ellenőrzéssel azonnal megcáfolni, hanem inkább azon dolgozna, hogy megtalálja azokat a témákat, megközelítéseket, amelyek azokhoz is tudnak szólni, akik ezeknél a soroknál többet is olvasnak, látnak. Sokan voltak, de... Ezt talán azok is tovább olvasnák, akik még hiányoznak." Vége van...
