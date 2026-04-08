Leleplező videó: valóban korrupciós pénzt szállítottak az ukrán aranykonvojban

Az ukrán aranykonvoj pénzszállítóinak ügyvédje bevallotta, hogy tiszás aktivista
Laczó Adrienn bevallotta, „nyugodtan elkönyvelhetnek tiszásnak”.
„Ez korrupciós pénz” – hangzik el az ukránok szájából a felvételen.
A nyomozás aktuális állása az ukrán aranykonvoj-ügyben – ezzel a címmel adott ki közleményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerda reggel. Ebben arról írtak, hogy a sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült botrány kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot, ezért a hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében a NAV tájékoztatást adott a nyomozás aktuális állásáról.
A közleményből kiderült,
a hatóság büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával, a Magyarországon keresztülhaladó nagymennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.
A NAV közölte, hogy előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészség felé európai nyomozási határozat kibocsátása iránt az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztarsaság felé.
A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan,
a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.
A fentieket támasztja alá egy videofelvétel is, amelyet most teljes terjedelmében nyilvánosságra hozott a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében
dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.
A NAV végül a tájékoztatáson túl visszautasította a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el.
„Minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videó dokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel” – zárták a közleményt.
Mint ismert, az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban résztvevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.
A szállítások hátterében az ukrán Oschhadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.
Nyitókép: MTI/Magyarország Kormánya