Ukrajna fizetett provokátorokat, felbujtókat, és felforgatókat toboroz egy magyar választások utáni akcióra

Egy ukrán állásportálon megjelent hirdetés szerint Ukrajna egy Magyarországon zajló „fontos közéleti és politikai projekt” végrehajtására keres embereket, méghozzá nem akármilyen feltételekkel. A jelentkezőktől elvárják a jó fizikumot, a stressztűrést, sőt még a veszélyes körülmények között való munkavégzést is.

A hirdetésben szerepel, hogy a résztvevők „részt vesznek egy fontos közéleti és politikai projektben Magyarországon”, miközben bónuszokat és jutalmakat is kínálnak számukra. Külön figyelemre méltó, hogy a szervezet nyitott katonai tapasztalattal rendelkező jelentkezők fogadására is.