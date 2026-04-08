Ukrajna fizetett provokátorokat, felbujtókat, és felforgatókat toboroz egy magyar választások utáni akcióra
2026. április 08. 19:00
Gyanús hirdetés bukkant fel egy ukrán álláskereső oldalon a magyar választások előtt. A felhívás szerint egy ukrajnai NGO keres jelentkezőket egy magyarországi politikai projekthez. A részletek alapján nem hétköznapi munkáról lehet szó. A körülmények és az időzítés különösen érzékeny.
2026. április 08. 19:00
Egy ukrán állásportálon megjelent hirdetés szerint Ukrajna egy Magyarországon zajló „fontos közéleti és politikai projekt” végrehajtására keres embereket, méghozzá nem akármilyen feltételekkel. A jelentkezőktől elvárják a jó fizikumot, a stressztűrést, sőt még a veszélyes körülmények között való munkavégzést is.
A hirdetésben szerepel, hogy a résztvevők „részt vesznek egy fontos közéleti és politikai projektben Magyarországon”, miközben bónuszokat és jutalmakat is kínálnak számukra. Külön figyelemre méltó, hogy a szervezet nyitott katonai tapasztalattal rendelkező jelentkezők fogadására is.
A hirdetést egy Our Pride nevű ukrán NGO adta fel, amelyről nyilvánosan alig található információ, ugyanakkor alapítója és korábbi vezetője Andrij Jermak , Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának korábbi vezetője. Ez önmagában is komoly politikai kérdéseket vet fel.
A hirdetés szövegében az szerepel, hogy a szervezet „támogatja a függetlenséget és a demokratikus értékeket”, ugyanakkor a konkrét feladatok között az eseményszervezés, más szervezetekkel való együttműködés és a „közszféra fejlesztésében való részvétel” jelenik meg.
Az ügyre Mario Nawfal, Elon Musk kedvenc blogerre hívta fel a figyelmet az X közösségi oldalon. Bejegyzésében arról írt, hogy az Our Pride nevű szervezet Magyarországon zajló politikai projektben való részvételre toboroz embereket, akiknek bónuszokat és különféle juttatásokat kínálnak, és a jelentkezésnél a katonai tapasztalat sem kizáró ok.
Nawfal mindezt ironikus hangvételben kommentálta, utalva arra, hogy nehezen hihető, hogy egy ilyen jellegű toborzás valóban teljesen ártalmatlan lenne, és ne vetne fel kérdéseket egy másik ország demokratikus folyamataiba való esetleges beavatkozás kapcsán.
A hirdetés időzítése különösen figyelemfelkeltő, hiszen a projekt Magyarországon éppen az országgyűlési választások idejére esik. Ez a körülmény, valamint a megkövetelt készségek és háttér együttesen olyan képet rajzolnak ki, amely túlmutat egy átlagos civil kezdeményezésen.
Nyitókép: Andrij Jermak Fotó: Oliver Contreras / AFP
