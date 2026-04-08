magyar választás Zelenszkij Ukrajna Andrij Jermak NGO

Ukrajna fizetett provokátorokat, felbujtókat, és felforgatókat toboroz egy magyar választások utáni akcióra

2026. április 08. 19:00

Gyanús hirdetés bukkant fel egy ukrán álláskereső oldalon a magyar választások előtt. A felhívás szerint egy ukrajnai NGO keres jelentkezőket egy magyarországi politikai projekthez. A részletek alapján nem hétköznapi munkáról lehet szó. A körülmények és az időzítés különösen érzékeny.

Egy ukrán állásportálon megjelent hirdetés szerint Ukrajna egy Magyarországon zajló „fontos közéleti és politikai projekt” végrehajtására keres embereket, méghozzá nem akármilyen feltételekkel. A jelentkezőktől elvárják a jó fizikumot, a stressztűrést, sőt még a veszélyes körülmények között való munkavégzést is.

A hirdetésben szerepel, hogy a résztvevők „részt vesznek egy fontos közéleti és politikai projektben Magyarországon”, miközben bónuszokat és jutalmakat is kínálnak számukra. Külön figyelemre méltó, hogy a szervezet nyitott katonai tapasztalattal rendelkező jelentkezők fogadására is.

Ukrajnai toborzás magyar célponttal

A hirdetést egy Our Pride nevű ukrán NGO adta fel, amelyről nyilvánosan alig található információ, ugyanakkor alapítója és korábbi vezetője Andrij Jermak , Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának korábbi vezetője. Ez önmagában is komoly politikai kérdéseket vet fel.

A hirdetés szövegében az szerepel, hogy a szervezet „támogatja a függetlenséget és a demokratikus értékeket”, ugyanakkor a konkrét feladatok között az eseményszervezés, más szervezetekkel való együttműködés és a „közszféra fejlesztésében való részvétel” jelenik meg.

Az ügyre Mario Nawfal, Elon Musk kedvenc blogerre hívta fel a figyelmet az X közösségi oldalon. Bejegyzésében arról írt, hogy az Our Pride nevű szervezet Magyarországon zajló politikai projektben való részvételre toboroz embereket, akiknek bónuszokat és különféle juttatásokat kínálnak, és a jelentkezésnél a katonai tapasztalat sem kizáró ok.

Forrás: X / Mario Nawfal

Nawfal mindezt ironikus hangvételben kommentálta, utalva arra, hogy nehezen hihető, hogy egy ilyen jellegű toborzás valóban teljesen ártalmatlan lenne, és ne vetne fel kérdéseket egy másik ország demokratikus folyamataiba való esetleges beavatkozás kapcsán.

A hirdetés időzítése különösen figyelemfelkeltő, hiszen a projekt Magyarországon éppen az országgyűlési választások idejére esik. Ez a körülmény, valamint a megkövetelt készségek és háttér együttesen olyan képet rajzolnak ki, amely túlmutat egy átlagos civil kezdeményezésen.

Nyitókép: Andrij Jermak
Fotó: Oliver Contreras / AFP

 

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
bucka
2026. április 09. 00:48
1. Már a randivonal nem megy, akkor így fogdossák a férfiakat. 2. Aki átjut Magyarországra, az nem balhézni fog, hanem lelépni. Ez csak egy ijesztegetés
NeMá
•••
2026. április 08. 23:52 Szerkesztve
Nem azt modta megy a frontra? Pont olyan gyáva szar mint a Péterék! Zelenskíj is minden soroztásról meglogot, ha más életével lehet játszani nagyon bátor mind, ez a leggyávább dolog amit ember tehet!
tovarisi-konyec
2026. április 08. 22:56
Aha, szóval akkor a Fidesz orosz fizetett provokátorokat toboroz.
europész
2026. április 08. 22:48
A disznofeju tud am rofogni.Miert nem megy a frontra harcolni?Ja,hogy az oroszok vagy 140 kilo mososzappant foznenek belole?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!