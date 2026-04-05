04. 06.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Magyarország Védelmi Tanács Törökország Oroszország Szerbia Magyar Honvédség Szijjártó Péter merényletkísérlet Európai Unió Török Áramlat

Katonai védelem alá kerül a Török Áramlat magyarországi szakasza (VIDEÓ)

2026. április 05. 17:05

Az intézkedéssel a kormány Magyarország energiafüggetlenségét védi a vajdasági merényletkísérlet után.

2026. április 05. 17:05
null

A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén a miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni. A Magyar Honvédség egységei védik majd a földgázvezetéket, az átadási pontokat egész hosszában a szerb–magyar határtól egészen a magyar–szlovák határig – ismertette a döntés Szijjártó Péter. Az intézkedésre a szerb hatóságok által feltárt merényletkísérlet miatt volt szükség.

A külgazdasági és külügyminiszter által ismertetett döntés értelmében a Védelmi Tanács vasárnapi ülésén a miniszterelnök elrendelte, hogy a stratégiai jelentőségű vezeték magyarországi szakaszát katonák védjék. A fegyveres biztosítás a teljes hazai nyomvonalra kiterjed:

a szerb–magyar határtól egészen a magyar–szlovák határig, beleértve az átadási pontokat is.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a lépés közvetlen előzménye egy Vajdaságban meghiúsított terrortámadási kísérlet volt, ahol

olyan mennyiségű robbanóanyagot találtak a Török Áramlat vezeték mentén, amivel simán fel lehetett volna robbantani a vezetéket”.

A miniszter szerint

ez egy nagyon durva támadás Magyarország szuverenitásával szemben”,

hiszen az energiabiztonság elleni támadás egyben az ország függetlenségét is veszélyezteti.

Arról is beszámolt, hogy egyeztetett a szerb és a török energiaügyi miniszterrel, valamint az orosz energiaminiszter-helyettessel, és

egyetértettünk abban, hogy minden eddiginél határozottabban kell fizikailag védeni a vezetéket”.

A felek abban is megállapodtak, hogy folyamatos koordináció mellett minden érintett ország megteszi a szükséges intézkedéseket a vezeték teljes európai szakaszának védelmében.

Szijjártó Péter a történteket egy szélesebb folyamat részeként értékelte. Mint fogalmazott, a mostani merényletkísérlet

jól illeszkedik abba a sorba, amelyben az ukránok folyamatosan próbálják ellehetetleníteni az orosz gáz és olaj szállítását Európa irányába”.

Emlékeztetett:

  • korábban felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket,
  • leállították az Ukrajnán keresztüli gázszállítást és
  • megszüntették a Barátság kőolajvezetéken érkező szállításokat is Magyarország és Szlovákia felé.

A miniszter szerint mindez egy rendkívül súlyos energiaválság közepette történik.

Európa egy hatalmas energiaválság felé közeledik óriási lépésekkel”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az iráni és ukrajnai konfliktusok együttesen súlyos ellátási és árkrízist idézhetnek elő. Mint mondta, az olaj és a gáz ára az elmúlt hetekben 60–70 százalékkal emelkedett, miközben Brüsszel részéről olyan javaslatok is felmerültek, mint a közlekedés és az üzemanyag-mennyiség korlátozása vagy az otthoni munkavégzés ösztönzése.

Szijjártó szerint a helyzet kezelésének kulcsa nem a fogyasztás visszafogása, hanem az ellátás biztosítása:

Teljesen világos, hogy új energiaforrásokra, még több olajra és még több gázra lenne szükség”, ehhez pedig elengedhetetlen az orosz energiahordozók elérhetősége.

Hangsúlyozta: Magyarország célja továbbra is az, hogy megvédje a lakosság és a gazdaság energiaellátását, és elkerülje a drasztikus áremelkedést.

A katonai védelem elrendelése így nem csupán biztonsági intézkedés, hanem egyben politikai üzenet is: Magyarország kész minden szükséges eszközzel megóvni kulcsfontosságú infrastruktúráját és saját energiaszuverenitását.

A miniszter részletes tájékoztatója itt tekinthető meg:

***

Fotó: Facebook

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akitiosz
2026. április 05. 19:44
Teljesen világos, hogy a háború nem csak a fronton zajlik. Teljesen világos, hogy Ukrajna elemi érdeke akadályozni Oroszország gazdaságát. Na főleg, hogy drága lett az olaj és a gáz. Hogy ez Magyarországnak nem jó? Az Ukrajnát nem kell, hogy meghassa, a saját érdeke fontosabb. Na pláne, hogy Magyarország érdekére még az EU is tesz nagy ívben. Ha a kormány nyugodtabb világot akar, akkor segítse Oroszország győzelmét! Nem lenne probléma, ha Ukrajna nem lenne itt a szomszédban Magyarország és Oroszország között. Érthetetlen, hogy a miniszterelnök miért az ellenséges és veszélyes Ukrajnát akarja Magyarország értékét növelő szomszédjának. Ukrajna nem értéket növel, hanem veszélyt.
billysparks
2026. április 05. 19:20
Aktualne.cz "Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy biztonsági és gázinfrastruktúra-projektekről tárgyalt török ​​kollégájával, Recep Tayyip Erdoğannal isztambuli látogatása során. Erdoğan hangsúlyozta a Fekete-tengeren való biztonságos hajózás és az energia-alapanyagok ellátásának fontosságát. Új lépésekben állapodtunk meg a biztonsági együttműködés területén. Ez elsősorban azokra a területekre vonatkozik, ahol Törökországot – szakértelemmel, technológiával és tapasztalattal – tudjuk támogatni– írta Zelenszkij az X-en. Elmondása szerint a megbeszélés a gázinfrastruktúra fejlesztésére irányuló közös projektekről és a gázmezők közös fejlesztésének lehetőségéről is szólt. Erdoğan a Reuters által idézett hivatala szerint azt nyilatkozta Zelenszkijnek, hogy Törökország nagy jelentőséget tulajdonít a Fekete-tenger tengeri biztonságának, és hogy az energiaellátás biztonsága elengedhetetlen." A cseh médiában nincs hír arról, hogy az ukránok megtámadták a magyar vezetéekt....
Jean_Lannes
2026. április 05. 18:46
Pálinkás szerint szükségtelen.
socialismo-e-muerte
2026. április 05. 18:04
Senki se teszi fel a kérdést, hogy miért nem Szerbiával közösen védik a csövet? Bulgáriával semmi NATO együttműködés? Csak úgy érdekel.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!