Katonai védelem alá kerül a Török Áramlat magyarországi szakasza (VIDEÓ)

BREAKING! Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál
Robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
Az intézkedéssel a kormány Magyarország energiafüggetlenségét védi a vajdasági merényletkísérlet után.
A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén a miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni. A Magyar Honvédség egységei védik majd a földgázvezetéket, az átadási pontokat egész hosszában a szerb–magyar határtól egészen a magyar–szlovák határig – ismertette a döntés Szijjártó Péter. Az intézkedésre a szerb hatóságok által feltárt merényletkísérlet miatt volt szükség.
Ezt is ajánljuk a témában
A külgazdasági és külügyminiszter által ismertetett döntés értelmében a Védelmi Tanács vasárnapi ülésén a miniszterelnök elrendelte, hogy a stratégiai jelentőségű vezeték magyarországi szakaszát katonák védjék. A fegyveres biztosítás a teljes hazai nyomvonalra kiterjed:
a szerb–magyar határtól egészen a magyar–szlovák határig, beleértve az átadási pontokat is.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a lépés közvetlen előzménye egy Vajdaságban meghiúsított terrortámadási kísérlet volt, ahol
olyan mennyiségű robbanóanyagot találtak a Török Áramlat vezeték mentén, amivel simán fel lehetett volna robbantani a vezetéket”.
A miniszter szerint
ez egy nagyon durva támadás Magyarország szuverenitásával szemben”,
hiszen az energiabiztonság elleni támadás egyben az ország függetlenségét is veszélyezteti.
Arról is beszámolt, hogy egyeztetett a szerb és a török energiaügyi miniszterrel, valamint az orosz energiaminiszter-helyettessel, és
egyetértettünk abban, hogy minden eddiginél határozottabban kell fizikailag védeni a vezetéket”.
A felek abban is megállapodtak, hogy folyamatos koordináció mellett minden érintett ország megteszi a szükséges intézkedéseket a vezeték teljes európai szakaszának védelmében.
Deák Dániel és Nógrádi György szerint az energiaellátásért folyó globális küzdelem újabb állomását láthatjuk a Török Áramlat elleni vajdasági robbantási kísérletben.
Szijjártó Péter a történteket egy szélesebb folyamat részeként értékelte. Mint fogalmazott, a mostani merényletkísérlet
jól illeszkedik abba a sorba, amelyben az ukránok folyamatosan próbálják ellehetetleníteni az orosz gáz és olaj szállítását Európa irányába”.
Emlékeztetett:
A miniszter szerint mindez egy rendkívül súlyos energiaválság közepette történik.
Európa egy hatalmas energiaválság felé közeledik óriási lépésekkel”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy az iráni és ukrajnai konfliktusok együttesen súlyos ellátási és árkrízist idézhetnek elő. Mint mondta, az olaj és a gáz ára az elmúlt hetekben 60–70 százalékkal emelkedett, miközben Brüsszel részéről olyan javaslatok is felmerültek, mint a közlekedés és az üzemanyag-mennyiség korlátozása vagy az otthoni munkavégzés ösztönzése.
Szijjártó szerint a helyzet kezelésének kulcsa nem a fogyasztás visszafogása, hanem az ellátás biztosítása:
Teljesen világos, hogy új energiaforrásokra, még több olajra és még több gázra lenne szükség”, ehhez pedig elengedhetetlen az orosz energiahordozók elérhetősége.
Az Európai Bizottság hosszú távú krízissel, egekbe szökő árakkal és ellátási zavarokkal számol, de érdemi választ nem ad a problémákra.
Hangsúlyozta: Magyarország célja továbbra is az, hogy megvédje a lakosság és a gazdaság energiaellátását, és elkerülje a drasztikus áremelkedést.
A katonai védelem elrendelése így nem csupán biztonsági intézkedés, hanem egyben politikai üzenet is: Magyarország kész minden szükséges eszközzel megóvni kulcsfontosságú infrastruktúráját és saját energiaszuverenitását.
Ezt is ajánljuk a témában
Összegyűjtöttünk mindent, amit Kijev és Magyar Péterék kapcsolatáról tudni kell. Április 12-én eldől, hogy Ukrajna jelöltjei vagy a magyar nemzeti oldal alakíthat-e kormányt.
