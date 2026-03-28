Szimbolikus: a lebukott tiszás informatikus a Majdan téren találkozott az ukrán titkosszolgálat emberével

Mint írtuk, a kormány hivatalos YouTube oldalán hozta nyilvánosságra azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájával kapcsolatban. A videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, H.D.-t, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket.

A férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban.

H.D. többek között részletesen beszámolt arról, hogy kijevi látogatása során egy Davidov nevű, ukrán kapcsolattartóval kellett találkoznia, aki észt kapcsolatán, Ragnaron keresztül ismert meg és akit kicsit sem tartott bizalomgerjesztőnek.