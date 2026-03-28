03. 28.
szombat
majdan Ukrán kémbotrány direkt36 tiszás kémbotrány alkotmányvédelmi hivatal nemzetbiztonsági bizottság ukrajna

Szimbolikus: a lebukott tiszás informatikus a Majdan téren találkozott az ukrán titkosszolgálat emberével

2026. március 28. 14:16

A férfi elismerte, hogy beszervezhették.

2026. március 28. 14:16
Mint írtuk, a kormány hivatalos YouTube oldalán hozta nyilvánosságra azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájával kapcsolatban. A videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, H.D.-t, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. 

A férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban.

H.D. többek között részletesen beszámolt arról, hogy kijevi látogatása során egy Davidov nevű, ukrán kapcsolattartóval kellett találkoznia, aki észt kapcsolatán, Ragnaron keresztül ismert meg és akit kicsit sem tartott bizalomgerjesztőnek.

Úgy tudnám leírni, mint egy nehézsúlyú bokszolót. Kicsit olyan volt, mint egy sztereotipikus maffiozó,

ilyen nagyon rövidre nyírt haja volt neki, nagyfejű, nagytestű, kigyúrt csávó volt. Lehetett hallani, hogy szláv, de nem volt tahó. Ő hivatalos ukrán állami szervnek volt a kapcsolattartója, ami kibervédelemmel foglalkozik és hozzá a Ragnaron (észt kapcsolat) keresztül jutottam el. Vele kötöttek össze a Mátrixon” – mondta az informatikus, akit más külföldiekkel, egy lengyel és két ukrán fiúval hoztak össze Ukrajnában, méghozzá az ikonikus Majdan téren.

sagirdilsiz-2
2026. március 28. 15:11
A tűzoltó, a katona, meg a vadakat terelő juhász már kiment a divatból.
Agricola
2026. március 28. 14:53
Radnóti a költő írta: Oly korban éltem én e földön, mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős . A Tiszásoknak az áruló a hős?
mnmn
2026. március 28. 14:52
A mindig jól értesült FOS sajtóhoz érdekes módon még mindig nem ért oda ez a hír.
mnmn
•••
2026. március 28. 14:49 Szerkesztve
franciscofranco 2026. március 28. 14:19 "Egy 16- 17 éves gyerekről beszéltek tetves mandiner." A gyerekeid is az ukikhoz járnak továbbképzésre?
