Egyre több a kérdőjel az ukrán aranykonvoj körül, még tart a nyomozás

A szállítmány kapcsán több probléma is felmerült. Egyrészt szinte semmi nem felelt meg az uniós szabályoknak. Az Európai Unió minden tagállamra kötelező rendelete ugyanis világosan kimondja, ha bárki ki akar vinni az Európai Unió területéről 10 ezer forintot, vagy annál magasabb összegű készpénzt, értékpapírt vagy más értéket, például aranyrudakat, akkor azt be kell jelenteni a hatóságoknak. Márpedig a döbbenetes pénzzel megrakott konvoj esetében ilyenről nem volt szó, a tagállamok állami szerveinek a megfelelő dokumentáció hiányában tehát az uniós és nemzeti jog szerint nem is lett volna más választásuk, mint megállapítani a jogsértést és lefoglalni a szállítmányt.

Ráadásul az aranykonvoj körülményei közül számos gyanús tényezőt is érdemes megemlíteni, egyebek mellett ilyen a banki pénzszállítás gyakorlatától érdemben eltérő logisztika, amelyre Magyarország területén nem lehet magyarázat az orosz-ukrán háború, de a volt titkosszolga és katonai jelenlét sem indokolható. Külön figyelemfelkeltő tényező, hogy a hivatalos ukrán magyarázat szerint a pénz és arany úticélja állami tulajdonú bank.

További fontos fejlemény az ügy kapcsán, hogy terrorcselekmény gyanújával perelte be a magyar hatóságokat az ukrán aranykonvojt képviselő, Tiszához köthető ügyvédi iroda. Mint kiderült, az ukrán pénzszállítók ügyvédjének irodájában dolgozik Laczó Adrienn, aki több szempontból is köthető a Tisza Párthoz. Laczó egyébként be is vallotta, hogy tiszás aktivista.