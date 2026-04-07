Egyre több a kérdőjel az ukrán aranykonvoj körül, még tart a nyomozás

Az ukrán aranykonvoj pénzszállítóinak ügyvédje bevallotta, hogy tiszás aktivista
Laczó Adrienn bevallotta, „nyugodtan elkönyvelhetnek tiszásnak”.
Az ukrán pénzszállító 40 millió dollár és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába.
Online csalásokból származik a pénz, amit az ukrán aranykonvoj szállított – állítja Igor Moszijcsuk, az Ukrán Radikális Párt parlamenti képviselője. Mint arról a Mandiner is beszámolt, március 6-án a NAV és a TEK egy összehangolt akcióban állította meg azokat az ukrán páncélozott járműveket, amelyek 40 millió dollár és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába.
A konvojjal hét ukrán állampolgár utazott, akiket a hatóságok előállítottak, majd később kiutasítottak az országból. A TEK akciójáról készült felvételek és a lefoglalt vagyonról közölt képek azonnal politikai üggyé tették a történetet, amelyre Kijev is feldúltan reagált.
A magyar kormány részéről jogosan merültek fel kérdések az ügyben, amelyekre máig sincsenek megnyugtató válaszok: miért páncélautókban, készpénzben és aranyrudakban utazott ekkora vagyon Magyarországon keresztül Ukrajnába, és miért titkosszolgálati-katonai hátterű emberek kísérték, ráadásul (ha jóindulatúan fogalmazunk, és elhisszük) nem is a lehető legrövidebb útvonalon?
Mindenesetre nem tétlenkedett a magyar kormány: pár nappal az aranykonvoj megállítását követően hatályba lépett egy kormányrendelet, amely kimondja: mind a szállítmány eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetését, továbbá Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját is ki kell deríteni.
A kivizsgálásra mindössze hatvan napja van a NAV-nak, amely titkos információgyűjtést is folytathat.
A vizsgálat tárgya továbbá a szállítók személyazonossága, esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolatai, illetve az, hogy milyen nemzetbiztonsági következményei lehetnek az ukrán aranykonvojnak.
Mindenesetre az ukrán fél szerint mindez egy teljesen törvényes banki művelet volt, amelyet az állami Oschadbank alkalmazottai végeztek. A budapesti vezetés viszont azt a kérdést feszegeti, hogy ha valóban szabályos, rutin jellegű banki tranzitról volt szó, akkor miért a korrupciógyanút erősítő készpénzt és aranyat választották a szabályos és átlátható átutalás helyett és mit keresett a konvojban az Ukrán Biztonsági Szolgálat egykori tábornoka. Mint arról a Mandiner beszámolt, Hennagyij Ivanovics Kuznyecov az SZBU vezérőrnagya volt, aki hosszú éveken át az ukrán terrorellenes struktúrákban töltött be vezető pozíciókat.
Pályafutása során az SZBU Antiterrorista Központjának vezetésében is szerepet kapott, és kapcsolatban állt az úgynevezett „Alfa” különleges műveleti egységgel, amely a szolgálat elit kommandója. A 2014-ben kirobbant kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus idején az egyik legfontosabb operatív posztot töltötte be:
2014 márciusától a terrorellenes különleges műveleti központ vezetője lett, és részt vett a Donbasz térségében zajló műveletek irányításában.
A szállítmány kapcsán több probléma is felmerült. Egyrészt szinte semmi nem felelt meg az uniós szabályoknak. Az Európai Unió minden tagállamra kötelező rendelete ugyanis világosan kimondja, ha bárki ki akar vinni az Európai Unió területéről 10 ezer forintot, vagy annál magasabb összegű készpénzt, értékpapírt vagy más értéket, például aranyrudakat, akkor azt be kell jelenteni a hatóságoknak. Márpedig a döbbenetes pénzzel megrakott konvoj esetében ilyenről nem volt szó, a tagállamok állami szerveinek a megfelelő dokumentáció hiányában tehát az uniós és nemzeti jog szerint nem is lett volna más választásuk, mint megállapítani a jogsértést és lefoglalni a szállítmányt.
Ráadásul az aranykonvoj körülményei közül számos gyanús tényezőt is érdemes megemlíteni, egyebek mellett ilyen a banki pénzszállítás gyakorlatától érdemben eltérő logisztika, amelyre Magyarország területén nem lehet magyarázat az orosz-ukrán háború, de a volt titkosszolga és katonai jelenlét sem indokolható. Külön figyelemfelkeltő tényező, hogy a hivatalos ukrán magyarázat szerint a pénz és arany úticélja állami tulajdonú bank.
További fontos fejlemény az ügy kapcsán, hogy terrorcselekmény gyanújával perelte be a magyar hatóságokat az ukrán aranykonvojt képviselő, Tiszához köthető ügyvédi iroda. Mint kiderült, az ukrán pénzszállítók ügyvédjének irodájában dolgozik Laczó Adrienn, aki több szempontból is köthető a Tisza Párthoz. Laczó egyébként be is vallotta, hogy tiszás aktivista.
Nyitókép: Magyarország kormánya Facebook-oldala