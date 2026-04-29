Gulyás Gergely bejelentette: kulcsfontosságú pozíciókról döntött a Fidesz, ők lesznek az új szóvivők

A Fidesz hivatalosan követeli Brüsszeltől a Magyarország elleni politikai nyomásgyakorlás megszüntetését (VIDEÓ)
Deutsch Tamás jelentette be, hogy megindították a hivatalos eljárást a 7-es cikkely ellen.
A politikus szerint a Fidesz megújuló parlamenti frakciója a „normalitást” fogja képviselni az Országgyűlésben.
Kijelölte parlamenti frakciójának hét szóvivőjét a Fidesz – jelentette be Gulyás Gergely, a képviselőcsoport vezetője szerdán Facebook-oldalán.
A feladattal Hegedűs Barbarát, Koncz Zsófiát, Bencsik Jánost, Gyopáros Alpárt, Németh Balázst, Szűcs Gábort és Zsigó Róbertet bízták meg.
A felsorolt képviselők „adnak majd hangot a nemzeti oldalt támogató két és fél millió választópolgár véleményének és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának” – fogalmazta meg a szóvovők feladatkörét Gulyás Gergely.
Jelezte továbbá, hogy a Fidesz megújuló parlamenti frakciója a „normalitást” fogja képviselni az Országgyűlésben, konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül.
A Fidesz-frakció hétfői alakuló ülésén döntött annak a hét frakcióvezető-helyettesnek a személyéről, akik szóvivői szerepköröket is betöltenek majd – derül ki Gulyás Gergely bejegyzéséből.
