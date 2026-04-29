Megszólaltak az osztrákok a gyermekvédelmi törvény elkaszálása miatt, totalitárius igazságszolgáltatási diktatúrát emlegetnek

Egy jogállamban a normák meghatározása hagyományosan a demokratikusan megválasztott törvényhozók feladata. Ha azonban a bíróság határozza meg az alapértékek konkrét jelentését, akkor elmosódhat a határ a jogalkotás és a jogértelmezés között – ismertették a cikkben.
Ennél a pontnál emlékeztettek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász nyilatkozatára is, aki a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, hogy
az Európai Unió Bíróságának ítélete nem csupán jogi, hanem politikai kérdéseket is felvet.
Miközben Németországban vagy Franciaországban is szigorú szabályok védik a kiskorúakat, Brüsszel csak Magyarországgal szemben alkalmaz kőkemény szankciókat – hívta fel a figyelmet.
A bíróság ugyan megpróbált korlátot szabni saját hatáskörének azzal, hogy csak súlyos és tartós jogsértések esetén tartja alkalmazhatónak a 2. cikket, ám e küszöb meghatározása nem szerepel explicit módon a szerződésekben. Így annak tartalma és alkalmazása szintén a bíróság értelmezésétől függ – hangsúlyozták.