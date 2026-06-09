Az »ehhez értő szakemberek« természetesen azok, akik szerint Wass Albert tehetségtelen senki – és akik természetesen nem olvasták az írásait, vagy ha igen, csak néhányat ismernek közülük. Az »ehhez értő szakemberek« azok, akik zsigerből gyűlölnek egy szerzőt, csak azért, mert jobboldali, és ugyanilyen zsigerből imádnak egy másikat, csak azért, mert baloldali. Az »ehhez értő szakemberek«, a kánonalkotók Messiás-szindrómában szenvednek: azt hiszik, az ő értékítéletüktől függ a magyar világ sorsa, letaszítanak és felemelnek, kárhozatra és örök feledésre ítélnek, vagy halhatatlanná tesznek embereket, írókat. Ilyen értelemben a népbírák szellemi rokonai – ítélnek elevenek és holtak fölött, megmondják, ki lehet jó író Magyarországon, és ki nem. Sőt, hogy egyáltalán ki lehet író Magyarországon. Azt is írja Ungváry, hogy »Wass verseiben esetenként plagizált, és tehetsége fényévekre van Márai Sándor, Dsida Jenő vagy Áprily Lajos verseitől.« – érdekes, hogy amikor Esterházy Péterről derült ki ugyanez, az »ehhez értő szakemberek« megmagyarázták az »ehhez nem értő közembereknek«, hogy ezt intertextualitásnak hívják, nem plágiumnak.”