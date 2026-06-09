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ungváry krisztián wass albert esterházy péter magyarország szdsz

Ungváry Wass Albertet nácizva nácivá vált?

2026. június 09. 20:10

Ungváry unalmas; de aki szereti a retró SZDSZ-t és az egyéb liberális memorabíliát, az természetesen élvezni fogja a történész kirohanásait.

2026. június 09. 20:10
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Pataki Tamás
Demokrata

„Azonban egy érdekes részt találtam a kis dolgozatában. Ungváry fölteszi a költői kérdést:

»Mit tegyünk akkor Wass Alberttel, akinek munkáit tagadhatatlanul sokan olvassák Magyarországon? Szerencsére egy irodalmi mű értékét nem többségi szavazás adja. Az irodalmi érték az összes művészeti ághoz hasonlóan nem a népszerűség mértékétől, hanem az ehhez értő szakemberek értékítéletétől függ, és az állami kultúrpolitikát elsősorban ennek kellene meghatároznia.«

Tehát az irodalmi érték »az ehhez értő szakemberek értékítéletétől függ«.

Az »ehhez értő szakemberek« természetesen azok, akik szerint Wass Albert tehetségtelen senki – és akik természetesen nem olvasták az írásait, vagy ha igen, csak néhányat ismernek közülük. Az »ehhez értő szakemberek« azok, akik zsigerből gyűlölnek egy szerzőt, csak azért, mert jobboldali, és ugyanilyen zsigerből imádnak egy másikat, csak azért, mert baloldali. Az »ehhez értő szakemberek«, a kánonalkotók Messiás-szindrómában szenvednek: azt hiszik, az ő értékítéletüktől függ a magyar világ sorsa, letaszítanak és felemelnek, kárhozatra és örök feledésre ítélnek, vagy halhatatlanná tesznek embereket, írókat. Ilyen értelemben a népbírák szellemi rokonai – ítélnek elevenek és holtak fölött, megmondják, ki lehet jó író Magyarországon, és ki nem. Sőt, hogy egyáltalán ki lehet író Magyarországon. Azt is írja Ungváry, hogy »Wass verseiben esetenként plagizált, és tehetsége fényévekre van Márai Sándor, Dsida Jenő vagy Áprily Lajos verseitől.« – érdekes, hogy amikor Esterházy Péterről derült ki ugyanez, az »ehhez értő szakemberek« megmagyarázták az »ehhez nem értő közembereknek«, hogy ezt intertextualitásnak hívják, nem plágiumnak.”  

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Nyitókép: Ungváry Krisztián YouTube-csatornája

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

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turul-895
2026. június 09. 20:41
Ungváry + Tamás ennyi már elég is belőle , a történelemhamisító professzor , független a valóságtól . Hazabeszél , ahonnét jött-"ment" .
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Amerigo
2026. június 09. 20:32
Ettől az embertől már csak egy a hülyébb. Az apja.
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Palatin
2026. június 09. 20:12
Ungváry a blabla-király. Számára a történelem nem tudomány, hanem gyurma, amiböl ö azt gyúr, amit a megrendelö, vagy az ö személyes "messiása" szeretne látni. Ungváry a történészek szégyene, aki politikai felforgató szándékai érdekében kész fejére állítani a magyar történelmet. Újabban arról gyözködi jámbor klientúráját, hogy István királytól kezdve, Hunyadin keresztül az összes nagy magyar egy smafú Magyar Péterhez képest, aki a magyarok Szuper-Mózese. Ö Mátyás királyból éppoly könnyedséggel tud egy imádnivaló ikont csinálni, mint ahogy egy megvetni való zsarnokot. Amit a megrendelö kér. Aki nem röhög Ungváry otromba hazugságain, az nem járt iskolába, az élet iskolájába biztosan nem.
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