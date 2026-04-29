04. 29.
lány megkövezés leszbosz moria moria menekülttábor eirini agapidaki görögország

Csaknem megköveztek egy kislányt egy görögországi migránstáborban, akit eladott a családja

2026. április 29. 13:13

A migránshullám csúcsán több tízezren laktak a háromezer ember befogadására alkalmas táborban.

null

Egy görög migránstáborban majdnem halálra köveztek egy 15 éves lányt, aki nem volt hajlandó belemenni a kényszerházasságba, amit a családja elrendezett neki – derült ki Eirini Agapidaki görög kormányzati miniszter elmondásából. A beszámoló alapján a brutális esetre még 2019-ben, a legnagyobb migránshullám idején, a Leszbosz szigetén található híres/hírhedt Moria menekülttáborban került sor.

A miniszter leírása szerint az említett táborban teljesen kaotikus, ellenőrizhetetlen volt a helyzet, számtalan visszaélést tapasztaltak, de a bűnözés és a drogkereskedelem is része volt az ott élők mindennapjainak.

A szóban forgó fiatal lányt

a szülei gyakorlatilag eladták házasság céljából, és amikor ő ellenkezett, a saját rokonai is részt vettek a nyilvános kövezés megszervezésében ellene.

A lányt később kimenekítették a táborból, és egy kísérő nélküli kiskorúak számára fenntartott menekültszállásra vitték. A miniszter szerint ott már biztonságban volt, és iskolába is járt.

De nem ő volt az egyetlen kiskorú bevándorló, aki kétségbeejtő körülmények között találta magát Európába érkezve. A legnagyobb menekülthullám idején több tízezren laktak a háromezer ember befogadására képes Moria menekülttáborban, sok kiskorú került veszélyes körülmények közé, vagy vált emberkereskedők áldozatává. A tábor 2020-ban leégett.

A görög kormány később reformokat vezetett be, és a kiskorúak érdekében szigorították az ellenőrzéseket. Ezt követően derült ki, hogy rengeteg felnőtt menekült adja ki magát kiskorúnak, és él vissza a rendszerrel.

Több esetben is fény derült arra, hogy felnőttek költöztek be a kiskorúak számára fenntartott menedékhelyekre.

Az elmúlt években Görögország szigorította migrációs politikáját is: felfüggesztették bizonyos menedékkérelmek feldolgozását, csökkentették a támogatásokat, és inkább a már megérkezett menekültek integrációjára helyezték a hangsúlyt.

Nyitókép: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

 

telecaster-2
2026. április 29. 13:44
A migránstábort eladta a családja? Komolyan, Mandi, ennyire színvonaltalan szar lett ez a valamikori jó portál..Igaza volt Győrffy Ákosnak, ez a színvonalcsökkentés sajnos nyomon követhető, és összességében mutatja, hogy miért is kapott ki (részben) a jobboldal...
Sróf
2026. április 29. 13:34
Legyen Ön is ̶m̶i̶l̶l̶i̶o̶m̶o̶s̶ tiszás! A) Mindez csak orosz propaganda B) Nagyon helyes, a bevándorló kislány egy fideszes kurva C) Ezért kell csatlakozni az európai ügyészséghez és ratifikálni az isztambuli egyezményt D) Mocskos Fidesz
fatman
2026. április 29. 13:34
wilkommenskultur... gratulálok!
