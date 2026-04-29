Csaknem megköveztek egy kislányt egy görögországi migránstáborban, akit eladott a családja

Egy görög migránstáborban majdnem halálra köveztek egy 15 éves lányt, aki nem volt hajlandó belemenni a kényszerházasságba, amit a családja elrendezett neki – derült ki Eirini Agapidaki görög kormányzati miniszter elmondásából. A beszámoló alapján a brutális esetre még 2019-ben, a legnagyobb migránshullám idején, a Leszbosz szigetén található híres/hírhedt Moria menekülttáborban került sor.

A miniszter leírása szerint az említett táborban teljesen kaotikus, ellenőrizhetetlen volt a helyzet, számtalan visszaélést tapasztaltak, de a bűnözés és a drogkereskedelem is része volt az ott élők mindennapjainak.