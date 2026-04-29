Teljesen bedurciztak az emberek, amiért Trump képét nyomják az útlevelekre (VIDEÓ)

Donald Trump képe néz vissza az újonnan kiadott útleveleken az Egyesült Államokban fennállásának 250. évfordulója alkalmából – jelentette be a washingtoni Fehér Ház.

Washingtonban a Trump elnöki portréjával ellátott útlevelet a készlet erejéig fogják kiadni az igénylőknek. Az Egyesült Államok más területén vagy online igényelt úti okmányokban marad az eddig megszokott design.