Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Csak a készlet erejéig!
Donald Trump képe néz vissza az újonnan kiadott útleveleken az Egyesült Államokban fennállásának 250. évfordulója alkalmából – jelentette be a washingtoni Fehér Ház.
Washingtonban a Trump elnöki portréjával ellátott útlevelet a készlet erejéig fogják kiadni az igénylőknek. Az Egyesült Államok más területén vagy online igényelt úti okmányokban marad az eddig megszokott design.
Annak rendje és módja szerint az internet egy bizonyos rétege azonnal diktátorozni kezdett, mire a Fehér Ház rutinosan odavágott a kettős mércének, és
kitett egy képet X-re egy Barack Obama arcképével ellátott washingtoni tömegközlekedési bérletről, amit Obama hivatalba lépésének alkalmából adtak ki 2009-ben.
Nyitókép: X