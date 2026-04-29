tisza párt von der leyen brüsszel Magyar Péter uniós források

Magyar Péter eligazításra érkezik Von der Leyenhez: többről lehet szó, mint egy „informális megbeszélésről”

2026. április 29. 11:25

Az eredetileg informálisnak bélyegzett találkozón fontos utasítások is szóba kerülhetnek a Magyarországnak járó uniós források felszabadításával kapcsolatban.

null

Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke szerdán Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével – írja az Euronews.

A lap informácói szerint azonban, az „informális megbeszélésként” hirdetett találkozón fontos döntések születhetnek a felfüggesztett uniós támogatások felszabadításával kapcsolatban.

Eredeti tervek szerint Magyar Péter csak május közepén, a bécsi és varsói látogatása után utazott volna Brüsszelbe, azonban az uniós források hazahozatalára szabott határidő augusztusban lejár, ezért indokolttá vált a Von der Leyennel való, hamarabbi egyeztetés. A Tisza Párt elnöke a helyzetet „a gyorsaságot szükségessé tevő rendkívüli körülménynek” nevezte.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mint ismert a Tisza Párt az Európai Unióval való kapcsolat helyreállítását, valamint a Magyarországnak megítélt források hazahozatalát tűzet ki célul kampánya során. 

Ezzel kapcsolatban azonban az Euronews is arra figyelmeztetett, hogy Magyar Péterre egy kényes odafigyelést igénylő feladat vár, amelynek során meg kell találnia a Brüsszel felé történő közeledés és a szuverén politika látszata közti egyensúlyt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
analysator
2026. április 29. 13:45
A gond, hogy amit Peti torkán lenyomnak, azt az egész ország fogja nyelni.
wadcutter
2026. április 29. 13:31
poloska ment konszenzuálni, fehér port és vazelint remélem vitt magával, kíváncsian várom majd a felvételeket, akarom mondani a fejleményeket
hernadvolgyi-2
2026. április 29. 12:46
Gondolom Petink megkérdezi, mit parancsolsz édes gazdám?
kbexxx
2026. április 29. 12:36
Korábban az mondta hogy csak.egy kicsi szuverenitásunkról.kell lemondani! Véleményem szerint fordított a helyzet a kicsi szuverenitásunk marad, a nagyról pedig muszály lemondani!.
