Magyar Péter eligazításra érkezik Von der Leyenhez: többről lehet szó, mint egy „informális megbeszélésről”

Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke szerdán Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével – írja az Euronews.

A lap informácói szerint azonban, az „informális megbeszélésként” hirdetett találkozón fontos döntések születhetnek a felfüggesztett uniós támogatások felszabadításával kapcsolatban.

Eredeti tervek szerint Magyar Péter csak május közepén, a bécsi és varsói látogatása után utazott volna Brüsszelbe, azonban az uniós források hazahozatalára szabott határidő augusztusban lejár, ezért indokolttá vált a Von der Leyennel való, hamarabbi egyeztetés. A Tisza Párt elnöke a helyzetet „a gyorsaságot szükségessé tevő rendkívüli körülménynek” nevezte.