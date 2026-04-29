Magyar Péter eligazításra érkezik Von der Leyenhez: többről lehet szó, mint egy „informális megbeszélésről”

A brüsszeli lapok is figyelmeztetnek: hiába utazik oda, Magyar Péter nem fogja csak úgy megkapni a visszatartott pénzeket
A leendő miniszterelnök ennek ellenére már útnak is indult az EU központjába.
Az eredetileg informálisnak bélyegzett találkozón fontos utasítások is szóba kerülhetnek a Magyarországnak járó uniós források felszabadításával kapcsolatban.
Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke szerdán Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével – írja az Euronews.
A lap informácói szerint azonban, az „informális megbeszélésként” hirdetett találkozón fontos döntések születhetnek a felfüggesztett uniós támogatások felszabadításával kapcsolatban.
Eredeti tervek szerint Magyar Péter csak május közepén, a bécsi és varsói látogatása után utazott volna Brüsszelbe, azonban az uniós források hazahozatalára szabott határidő augusztusban lejár, ezért indokolttá vált a Von der Leyennel való, hamarabbi egyeztetés. A Tisza Párt elnöke a helyzetet „a gyorsaságot szükségessé tevő rendkívüli körülménynek” nevezte.
Mint ismert a Tisza Párt az Európai Unióval való kapcsolat helyreállítását, valamint a Magyarországnak megítélt források hazahozatalát tűzet ki célul kampánya során.
Ezzel kapcsolatban azonban az Euronews is arra figyelmeztetett, hogy Magyar Péterre egy kényes odafigyelést igénylő feladat vár, amelynek során meg kell találnia a Brüsszel felé történő közeledés és a szuverén politika látszata közti egyensúlyt.
