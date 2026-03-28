Tisztul a kép: ezt tudjuk eddig az ukránoknak dolgozó tiszás informatikusok ügyéről

Bizonyítékok nélkül vádaskodva tett tönkre egy kémelhárító műveletet a Direkt36
Az oknyomozó portál forrása maga vallotta be, hogy nem tudja alátámasztani elméletét.
Az már beigazolódott, hogy Szabó Bence és a Direkt36 meséjéből semmi sem igaz, de még mindig derülnek ki sokkoló fejlemények a Tisza Pártra nzve.
Ahogy a Mandiner is megírta, beigazolódott, hogy Szabó Bence, a kiugrott rendőrszázados gyakorlatilag tönkretett egy kémelhárító műveletet, amikor a Direkt36-nak előadott egy saját maga által összerakott elméletet arról, hogy a magyar titkosszolgálatok megzsarolták a Tisza Párt két informatikusát, és egy eredetileg gyermekpornográfia-gyanú miatt indult nyomozást valójában politikai célra használtak fel, hogy megdöntsék az ellenzéki párt informatikai rendszerét.
Ezt is ajánljuk a témában
Szabó már szerdán, az interjúban is bevallotta, hogy nincsenek konkrét bizonyítékai, és csak saját tapasztalatai alapján tette össze ezt az elméletet, ám az ellenzéki sajtó ezt követően gyakorlatilag piedesztálra emelte, és hősként kezdte ünnepelni a kiugrott rendőrszázadost.
Ezt is ajánljuk a témában
Ám Szabó állításait maga a Nemzetbiztonsági Bizottság cáfolta meg, amikor részlegesen feloldotta a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érintő jelentést, amelyből kiderül, hogy a két érintett férfi, H. D. és M. T. (Maróti Tamás) rendszeresen bejárt a budapesti ukrán nagykövetségre, és az ukránoknak dolgozott.
Ezt is ajánljuk a témában
A Direkt36 cikkében emlegetett két, Tisza Pártnak dolgozó informatikust nem véletlen figyelték a magyar hatóságok: rendszeresen bejártak a budapesti ukrán nagykövetségre és ukránoknak dolgoztak.
A jelentésből továbbá kiderült az is, hogy a két férfinél egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le, és jelenleg is haditechnikai eszközök gyártásának gyanújával folyik ellenük nyomozás.
A nyomozásból az is kiderült, hogy
mindkét férfi rendelkezett ukrán kapcsolatokkal, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak az ukrán nagykövetséggel.
Mindkettőjüket már régebb óta figyelik, egyikük ellen többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt, a másikukat pedig egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. A két informatikus közösen kémszoftverek és speciális eszközök beszerzésén is dolgozott – derült ki az első jelentésből.
Hamarosan tovább tisztult a kép az ügy kapcsán, a kormány ugyanis nyilvánosságra hozott egy korábban titkosított videót, amelyen az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai hallgatják ki H. D.-t, aki rengeteg részletet árult el arról, hogyan próbálták meg külföldi szolgálatok beszervezni, abból a célból, hogy ukrán támadó akciókban is részt vegyen. A férfi vallomása alátámasztja a nemzetbiztonsági szervek korábbi állításait.
Ezt is ajánljuk a témában
A kiugrott rendőr, Szabó Bence által emlegetett tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett.
H. D. elmondta, hogy utólag úgy látja: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, és egy későbbi akcióra készíthették fel. Az informatikus elmondta, hogy egy észtországi, online működő képzésben vett részt, amely egy NATO-akkreditált kiberbiztonsági központhoz kapcsolódott. A képzés során nemzetközi környezetben tanult, többek között amerikai és francia résztvevőkkel együtt, és különböző kibervédelmi feladatokat gyakoroltak.
A program részeként olyan gyakorlatokon vettek részt, ahol kritikus infrastruktúrák védelmét szimulálták. A résztvevőknek azt ígérték, hogy megfelelő teljesítmény esetén akár munkalehetőséget is kaphatnak. Később azonban kétségek merültek fel az intézmény hitelességével kapcsolatban.
A férfi elmondta, hogy a megszerzett bizonyítványát nem tudta hitelesíteni, ami komoly figyelmeztető jel volt számára. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy utólag gyanakodni kezdett az egész képzéssel és annak hátterével kapcsolatban.
A személyes kapcsolatok kiépítése Észtországban, Tallinnban kezdődött, ahol megismerkedett egy Ragnar nevű személlyel. Rajta keresztül jutott el ukrán kapcsolatokhoz, és végül Ukrajnába is. A háború kitörése után informatikai tudásával segíteni szerette volna Ukrajnát.
Bár kezdetben védekező kiberműveletekben vett részt, amelyek az orosz támadások kivédésére irányultak, később a feladatok jellege megváltozott, és egyre inkább támadó műveletek kerültek előtérbe, amit már nem vállalt szívesen.
Az informatikus 2023-ban Kijevben is járt, ahol különböző, többnyire álneveket használó fiatalokkal találkozott, valamint egy ukrán kapcsolattartóval, Davidovval. Elmondása szerint a kapcsolatok és a feladatok jellege miatt végül megszakította az együttműködést, különösen azért, mert nem akart támadó jellegű akciókban részt venni. Szimbolikus, hogy a férfival Ukrajnában a Majdan téren találkozott, ahol korábban több tüntetés is kirobbant, a legutóbbi 2014-ben véres összecsapásokba torkollott.
Ezt is ajánljuk a témában
A vizsgálatban érintett másik személynek, Maróti Tamásnak pedig – mint a Ripost által készített felvételekből kiderült – szabad bejárása volt a Tisza Párt korábbi központi irodájába (Lajos u. 96.) 2025 januárja és szeptembere között.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza legfelsőbb köreiből származó információk szerint lényegében Maróti Tamás irányította a párt informatikai tevékenységét.
A Ripostnak a Tisza legbelsőbb köreiből származó információi szerint az ukrán kémként azonosított Maróti napi rendszerességgel bukkant fel a pártközpontban, lényegében ő irányította a párt informatikai tevékenységét.
A portál azt is kiszúrta, hogy 2025 januárjában egy megbeszélés után Maróti Tamás egy délutáni időpontban távozott a Tisza Párt irodájából, majd közvetlenül utána, másodpercek alatt több prominens tiszás politikus is elhagyta a székházat. Köztük Tarr Zoltán európai parlamenti képviselő és Radnai Márk, a párt alelnöke is.
A frissen nyilvánosságra hozott adatokból kiderült tehát, hogy Szabó Bence rendőrszázados állításai és vádjai közül semmi sem bizonyosult igaznak.
Feltehetően az történt, hogy amikor Szabó szembesült vele, hogy a Tisza Párthoz köthető személyeknél végeztek házkutatást, egyből azt feltételezte, hogy politikai motiváció áll az ügy hátterében, és fel sem vetődött benne, hogy egy megalapozott kémelhárítási műveletről lehet szó.
A százados vélhetően politikailag motivált megszólalásával eddig összesen 200 millió forintot szedett ki a Tisza szimpatizánsaiból, mivel ennyi adományt kapott azóta, amióta előállt a teljesen hiteltelen történetével.
Ezt is ajánljuk a témában
Azt nem tudni, hogyan érintette a Tisza Párt támogatóit, hogy kiderült, Szabó Bence nagy leleplezése csak egy kitalált mese, a kormány oldalán viszont tömegesen tűntek fel afrikai és ázsiai felhasználók, akik nevetős fej-emojikkal próbálják hitelteleníteni a nyilvánosságra hozott videót. Ez a hirtelen jött nemzetközi figyelem meglehetősen életszerűtlennek tűnik, és inkább emlékeztet egy szervezett trollhadsereg vagy vásárolt botok tevékenységére, mintsem valódi választói véleménynyilvánításra.
Ezt is ajánljuk a témában
Hogy kerül több nigériai és kenyai profil egy magyar nemzetbiztonsági videó alá? Gravis Masika és társai hirtelen „szakértők” lettek: sok kamu röhögő fej árasztotta el a hálózatot, miután kiborult a bili Szabó Bence körül.
Nyitókép: Képernyőkép