Tisztul a kép: ezt tudjuk eddig az ukránoknak dolgozó tiszás informatikusok ügyéről

H. D. elmondta, hogy utólag úgy látja: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, és egy későbbi akcióra készíthették fel. Az informatikus elmondta, hogy egy észtországi, online működő képzésben vett részt, amely egy NATO-akkreditált kiberbiztonsági központhoz kapcsolódott. A képzés során nemzetközi környezetben tanult, többek között amerikai és francia résztvevőkkel együtt, és különböző kibervédelmi feladatokat gyakoroltak.

A program részeként olyan gyakorlatokon vettek részt, ahol kritikus infrastruktúrák védelmét szimulálták. A résztvevőknek azt ígérték, hogy megfelelő teljesítmény esetén akár munkalehetőséget is kaphatnak. Később azonban kétségek merültek fel az intézmény hitelességével kapcsolatban.

A férfi elmondta, hogy a megszerzett bizonyítványát nem tudta hitelesíteni, ami komoly figyelmeztető jel volt számára. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy utólag gyanakodni kezdett az egész képzéssel és annak hátterével kapcsolatban.

A személyes kapcsolatok kiépítése Észtországban, Tallinnban kezdődött, ahol megismerkedett egy Ragnar nevű személlyel. Rajta keresztül jutott el ukrán kapcsolatokhoz, és végül Ukrajnába is. A háború kitörése után informatikai tudásával segíteni szerette volna Ukrajnát.