Szabó Bence a kitalált meséjével közel 200 millió forintot húzott le a tiszásokról

A most napvilágra került bizonyítékok alapján tehát egyértelművé vált, hogy Szabó Bence elmélete, amire a Direkt36 nagy port kavaró cikke épült, teljesen megalapozatlan.

Feltehetően az történt, hogy amikor Szabó szembesült vele, hogy a Tisza Párthoz köthető személyeknél végeztek házkutatást, egyből azt feltételezte, hogy politikai motiváció áll az ügy hátterében, és fel sem vetődött benne, hogy egy megalapozott kémelhárítási műveletről lehet szó.

Szabó Bence tehát inkább a külföldi szolgálatok által beszervezett Tiszás informatikusoknak hitt, ahelyett, hogy megbízott volna a magyar elhárítás munkatársaiban. A kiugrott százados vélhetően politikailag motivált színre lépésével ráadásul tönkretett fontos és megalapozott kémelhárítási műveletet, anélkül, hogy tényleges rálátása lett volna az ügy részleteire, és módjában állt volna a releváns bizonyítékok összességét áttekinteni."

Szabó a meséjével azóta közel 200 millió forintot húzott le a Tisza szimpatizánsairól, mivel ennyi adományt kapott azóta, amióta előállt a teljesen hiteltelen történetével.