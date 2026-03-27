Ki is jelentette, azért támogatja Orbán Viktort, mert távol tartja Magyarországot a háborútól, valamint az Európában zajló multikulturális katasztrófától. A bazilika előtt vett föl egy videót. Ebből idézek.

„A Szent István-Bazilika előtt állok, Magyarország első keresztény királyának emlékére épült. Micsoda gyönyörű, hihetetlen város, egy igazi ékszer. Ezek az utcák, a kultúra, az építészet, mind gyönyörűek. Fontos, hogy Magyarország szabad maradjon, biztonságos, és kívül maradjon az Európai Unió szorításán. Ez azt jelenti, hogy támogatni kell Orbán Viktort, hogy továbbra is távol tartsa az országot a háborútól.”

Rob Schneider tudja, mi a világ baja. Például a multikulturalizmusból fakadó katasztrófa, ami Európa más részein pusztít. Tudja, hogy ennek az országnak magyarok a lakói, és nem szabad másokat beengedni. Ahogy ő fogalmazott: „a barbárokat” megállította a miniszterelnök a határon. Aláhúzta:

„A magyaroknak nem szabad olyanná válniuk, mint Nyugat-Európának, nem szabad szégyellniük a kultúrájukat.”

Természetesen a tiszások egyáltalán nem örülnek annak, ha egy világhírű sztár elismerően beszél Magyarországról. Marilyn Monroe azt mondja: „Ha én sztár vagyok, akkor engem az emberek tettek azzá.” És fordítva is igaz: a sztárok teszik híresebbé a velük kapcsolatos világot.