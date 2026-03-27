Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború rob schneider magyarország orbán európa budapest

Nem semmi: Rob Schneider el van ragadtatva Budapesttől, Orbán Viktortól, illetve a migránsellenes politikától

2026. március 27. 18:10

A színész megállapítása a választás előtt különösen fontos: „Támogatni kell Orbán Viktort, hogy továbbra is távol tartsa az országot a háborútól.”

Horváth K. József
Ismerjük jól Rob Schneidert, a világhírű amerikai színész-komikust, aki többek között a Tök alsó, a Tökös csaj és a Tök állat című filmek miatt vált kedveltté. Schneider most arra az I. Patrióta Nagygyűlésre érkezett Budapestre, ami mindig jól jön a vonzereje fokozására törekvő fővárosunknak. Annak ellenére, hogy a főpolgármester mindent elkövet azért, hogy ramaty állapotban tartsa. De hiába erőlködik, mert 

a Tarlós István idejében kialakult ragyogás azóta sem kopott meg.

Csak néhány példa: A Time Out magazin listáján Budapest megszerezte a második helyet az európai mezőnyben. A Condé Nast Traveller olvasói szavazatai alapján Budapest Európa második legbarátságosabb városa lett 2024-ben, az összesített rangsorban pedig a 6. helyen végzett. 2025-ben Budapest látogatottsága csúcsot döntött, több mint 8,1 millió vendéget fogadott, ami 13 százalékos növekedés az előző évhez képest. A brit Which? Travel 2025-ös rangsorában Budapest stabilan a top 10-ben maradt mint megkerülhetetlen célpont. Továbbá a régió legélhetőbb városaként tartják számon, illetve az Economist Intelligence Unit globális listáján a 32. helyet foglalja el.

Rob Schneidert egyenesen lenyűgözték Budapest utcái. Történelmi épületeire ékszerekként tekint. És tudja jól, hogy ez elsősorban Orbán Viktornak köszönhető. 

Ki is jelentette, azért támogatja Orbán Viktort, mert távol tartja Magyarországot a háborútól, valamint az Európában zajló multikulturális katasztrófától. A bazilika előtt vett föl egy videót. Ebből idézek. 

„A Szent István-Bazilika előtt állok, Magyarország első keresztény királyának emlékére épült. Micsoda gyönyörű, hihetetlen város, egy igazi ékszer. Ezek az utcák, a kultúra, az építészet, mind gyönyörűek. Fontos, hogy Magyarország szabad maradjon, biztonságos, és kívül maradjon az Európai Unió szorításán. Ez azt jelenti, hogy támogatni kell Orbán Viktort, hogy továbbra is távol tartsa az országot a háborútól.”

Rob Schneider tudja, mi a világ baja. Például a multikulturalizmusból fakadó katasztrófa, ami Európa más részein pusztít. Tudja, hogy ennek az országnak magyarok a lakói, és nem szabad másokat beengedni. Ahogy ő fogalmazott: „a barbárokat” megállította a miniszterelnök a határon. Aláhúzta: 

„A magyaroknak nem szabad olyanná válniuk, mint Nyugat-Európának, nem szabad szégyellniük a kultúrájukat.”

Természetesen a tiszások egyáltalán nem örülnek annak, ha egy világhírű sztár elismerően beszél Magyarországról. Marilyn Monroe azt mondja: „Ha én sztár vagyok, akkor engem az emberek tettek azzá.” És fordítva is igaz: a sztárok teszik híresebbé a velük kapcsolatos világot. 

Számos kommentelő gúnyosan tette fel a kérdést: „Ki ez a Rob Schneider?", utalva arra, hogy a színész karrierje már rég túl van a csúcspontján, és csak azért hívták meg, mert más nemzetközi sztár nem állt szóba a kormánnyal. Micsoda ostobaság. A minap elhunyt Chuck Norris 2018-ban látogatta meg a kormányfőt. Mel Gibson, a kétszeres Oscar-díjas színész-rendező budapesti látogatása során 2022-ben járt a miniszterelnöki irodában a Karmelita kolostorban. Arnold Schwarzenegger, a korábbi kaliforniai kormányzó és testépítő legenda többször is találkozott már Orbán Viktorral, legutóbb 2024 szeptemberében Budapesten, ahol közösen edzettek is. 

Aztán megjelentek a kommentek között az életmódjára vonatkozó élcelődések is. Például olyan kérdésekkel, hogy „Nyockerbe is járt az alkesz?", vagy hogy költözzön Magyarországra átlagfizetésből, ne pedig „milliókkal" a zsebében ossza az észt.

A HVG-nek pedig sikerült leakasztania egy dél-afrikai politológust, az indiai születésű Somdeep Sent, a Pretoriai Egyetem munkatársát, aki az Al-Jazeerán megjelent véleménycikkében szélsőjobboldalinak titulálta Rob Schneidert, sőt, az Arany-Málna díját is felemlegette. 

Mindegy is. A lényeg, hogy 

Rob Schneider el volt ragadtatva Budapesttől, Orbán Viktortól, s attól a migránsellenes politikától, amely ma már Magyarországot emeli Európában az egykori Nyugat-Európa helyébe.

Megállapítása a választás előtt különösen fontos: „Támogatni kell Orbán Viktort, hogy továbbra is távol tartsa az országot a háborútól.” 

A magyarok, legalább 3 millióan bizonyosan megfogadják Rob Schneider tanácsát.

***

(Fotó: Rob Schneider Facebook-oldala)

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!