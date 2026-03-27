Számos kommentelő gúnyosan tette fel a kérdést: „Ki ez a Rob Schneider?", utalva arra, hogy a színész karrierje már rég túl van a csúcspontján, és csak azért hívták meg, mert más nemzetközi sztár nem állt szóba a kormánnyal. Micsoda ostobaság. A minap elhunyt Chuck Norris 2018-ban látogatta meg a kormányfőt. Mel Gibson, a kétszeres Oscar-díjas színész-rendező budapesti látogatása során 2022-ben járt a miniszterelnöki irodában a Karmelita kolostorban. Arnold Schwarzenegger, a korábbi kaliforniai kormányzó és testépítő legenda többször is találkozott már Orbán Viktorral, legutóbb 2024 szeptemberében Budapesten, ahol közösen edzettek is.
Aztán megjelentek a kommentek között az életmódjára vonatkozó élcelődések is. Például olyan kérdésekkel, hogy „Nyockerbe is járt az alkesz?", vagy hogy költözzön Magyarországra átlagfizetésből, ne pedig „milliókkal" a zsebében ossza az észt.
A HVG-nek pedig sikerült leakasztania egy dél-afrikai politológust, az indiai születésű Somdeep Sent, a Pretoriai Egyetem munkatársát, aki az Al-Jazeerán megjelent véleménycikkében szélsőjobboldalinak titulálta Rob Schneidert, sőt, az Arany-Málna díját is felemlegette.
Mindegy is. A lényeg, hogy
Rob Schneider el volt ragadtatva Budapesttől, Orbán Viktortól, s attól a migránsellenes politikától, amely ma már Magyarországot emeli Európában az egykori Nyugat-Európa helyébe.