Nem akárki állt ki Orbán Viktor mellett: egyenesen Budapestről jelentkezett a hollywoodi sztár (VIDEÓ)

Rob Schneider amerikai színész Budapestre látogatott, ahol a Szent István-bazilika előtt készített videót, amelyben dicsérte a várost, és kifejezte támogatását Orbán Viktor iránt.

Az I. Patrióta Nagygyűlés miatt Budapestre érkező színész, aki többek között a Tök alsó, Nagyfiúk és Tök állat című filmekből vált ismertté, a videóban elsősorban a tiszta és biztonságos utcákat méltatta. Schneider beszédében hangsúlyozta, fontos, hogy Magyarország megőrizze függetlenségét, ezért támogatja Orbán Viktort, aki az országot távol tartja a háborútól, valamint az Európában zajló multikulturális katasztrófától.