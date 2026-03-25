03. 25.
szerda
03. 25.
szerda
Nem akárki állt ki Orbán Viktor mellett: egyenesen Budapestről jelentkezett a hollywoodi sztár (VIDEÓ)

2026. március 25. 20:23

Rob Schneider azért támogatja Orbán Viktort, mert távol tartja Magyarországot a háborútól, valamint az Európában zajló multikulturális katasztrófától.

2026. március 25. 20:23
Rob Schneider amerikai színész Budapestre látogatott, ahol a Szent István-bazilika előtt készített videót, amelyben dicsérte a várost, és kifejezte támogatását Orbán Viktor iránt.

Az I. Patrióta Nagygyűlés miatt Budapestre érkező színész, aki többek között a Tök alsó, Nagyfiúk és Tök állat című filmekből vált ismertté, a videóban elsősorban a tiszta és biztonságos utcákat méltatta. Schneider beszédében hangsúlyozta, fontos, hogy Magyarország megőrizze függetlenségét, ezért támogatja Orbán Viktort, aki az országot távol tartja a háborútól, valamint az Európában zajló multikulturális katasztrófától.

A magyaroknak nem szabad olyanná válniuk, mint Nyugat-Európának, nem szabad szégyellniük a kultúrájukat”

– emelte ki a színész.

A videó leírásában így fogalmazott: „Támogatom a csodálatos magyar népet és egyedülálló kultúráját. Őszintén remélem, hogy Magyarország továbbra is szabad, keresztény ország marad, nem sodródik bele a háborúba, és nem válik Brüsszel bábjává.”

5m007h 0p3ra70r
2026. március 25. 22:17
>>massivement5 2026. március 25. 20:44 A posztkomcsi "népi demokrata" "keresztény-konzervatív" putyinista dögvész, az Orbán-rendszer is meg fog bukni.<< Jóval a meg sem született tiszaszopotnyik diktatúra után. 😂😂😂😂
5m007h 0p3ra70r
2026. március 25. 22:16
Az amerikai zsidó tervezi a menekülési útvonalat.
grrrgo
2026. március 25. 21:40
Hmmm. Emlékeztek a Reszkessetek, betörők! 2.-re? Játszott benne Trump. Elnök lett belőle! Játszott benne Culkin. Kaisar (Ceasar) lett belőle! És játszott benne Schneider is! Mi az isten lehet akkor még belőle? Az Európai (Dzsigoló) Bizottság elnöke?
Galsó Atya
2026. március 25. 20:51
Holivudi sztár. Még ha azt mondaná, hogy Arnold Swarzenberger, vagy Sylvester Staniol, de ez ki a faszom? Még a vhs korszakból se rémlik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!