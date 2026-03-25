Nem akárki állt ki Orbán Viktor mellett: egyenesen Budapestről jelentkezett a hollywoodi sztár (VIDEÓ)

Rob Schneider azért támogatja Orbán Viktort, mert távol tartja Magyarországot a háborútól, valamint az Európában zajló multikulturális katasztrófától.
Rob Schneider amerikai színész Budapestre látogatott, ahol a Szent István-bazilika előtt készített videót, amelyben dicsérte a várost, és kifejezte támogatását Orbán Viktor iránt.
Az I. Patrióta Nagygyűlés miatt Budapestre érkező színész, aki többek között a Tök alsó, Nagyfiúk és Tök állat című filmekből vált ismertté, a videóban elsősorban a tiszta és biztonságos utcákat méltatta. Schneider beszédében hangsúlyozta, fontos, hogy Magyarország megőrizze függetlenségét, ezért támogatja Orbán Viktort, aki az országot távol tartja a háborútól, valamint az Európában zajló multikulturális katasztrófától.
A magyaroknak nem szabad olyanná válniuk, mint Nyugat-Európának, nem szabad szégyellniük a kultúrájukat”
– emelte ki a színész.
A videó leírásában így fogalmazott: „Támogatom a csodálatos magyar népet és egyedülálló kultúráját. Őszintén remélem, hogy Magyarország továbbra is szabad, keresztény ország marad, nem sodródik bele a háborúba, és nem válik Brüsszel bábjává.”
