Orbán Viktor a Tisza Párt kémügyéről: „Kiderült, Szabó Bence nem hős, hanem balek”

„Semmi közünk ehhez a háborúhoz”

Két szláv nép testvérháborújáról beszélünk, nincs közünk hozzá. Keresztény felfogás szerint segítenünk kell Ukrajnának, de nem lerombolva a hozzád közelebb állók érdekeit – fejtette ki a kormányfő az orosz-ukrán háborúról.

Befogadtuk a menekülteket, mindenkit elszállásoltunk, nyitottunk ukrán anyanyelvű iskolákat annak, aki maradni akart, miközben a Kárpátalján korlátozzák a magyar oktatást. Magyarországnak ezt a segítséget folyamatosan adnia kell, de itt meg kell állnunk, nem tartozunk nekik semmivel, ellentétes az érdekünkkel.

Az Oroszországgal szembeni szankciók ellentétesek a magyar érdekekkel, versenyképességi és energetikai szempontból is. Minden, ami az oroszokkal szembeni gazdasági szankció, az árát a magyarokkal fizetik meg.

Hont András felvetette, Donald Trump, mint a magyar kormányfő jó barátja szintén az orosz érdekszféra visszaszorításán dolgozik. A miniszterelnök válaszában kifejtette: az Egyesült Államok azt teszi, ami a saját érdele. Paradox módon a legnagyobb segítség Oroszországnak az Irán elleni háború.

Ezt a háborút az oroszok megnyerték azzal, hogy az iráni háború kikapcsolta a világ energiaellátásának egy részét és nem egy-két hónapra

– tette világossá Orbán Viktor. Ezért Donald Trump is úgy döntött, a korábban betiltott orosz olajat újra engedélyezi Indiának. Oroszország gyermeki könnyedséggel tudja eladni saját energiahordozóit dupla annyiért, mint az iráni háború előtt.

Az oroszok hátradőlnek és kérnek egy kávét.

Az európaiak azt hiszik, hogy az oroszok majd nem bírják finanszírozni a háborút, miközben Ukrajna nyugati támogatással talpon marad, így egy béketárgyaláson Moszkva nehezebb helyzetbe kerül.

Most az oroszoknak több pénzük lesz a háború folytatására, mint eddig bármikor

– emelte Orbán Viktor. Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kapcsolatáról a miniszterelnök kiemelte,

halálra nevettem magam, amikor meghallottam, hogy az a vád, Szijjártó jelent Lavrovnak.

Kifejtette: az összes résztvevőnél van okostelefon a külügyi tanács ülésein, bárki felveheti az elhangzottakat. Orbán Viktorról azt is elismerte, továbbra sem használ okostelefont.

Hont András kérdésére Orbán Viktor elmondta, többször is marasztalta Angela Merkel volt német kancellárt. Már távozása előtt jelezte, ha nem indul újra, káosz lesz.

Mi történt a védőoltásokkal, mi lesz az AI-jal?

Hont kifejtette, neheztelnek rá a kiállása miatt, mivel olyan dolgokban is állást foglal, ami nem a szakterülete, viszont lát jeleket. Felidézte a járványt, utalva az oltásokkal kapcsolatos aggodalmakat: nyomon kellene követni, az oltásokkal mi történt?

A Covid egy olyan összetett jelenség volt, aminek a jövőre nézve sok következménye volt. Orbán Viktor bevallotta: az oltással kapcsolatos morális kérdésekkel végig küzdöttek, ezért sem vezetett be a kormány kötelező oltást.

A mesterséges intelligenciáról a miniszterelnök elmondta, nem az a következő kormány dolga, hogy megfejtse a műköüdését, hanem az, hogy az ezzel foglalkozók eredményeinek ismeretében szolgálatba állítsa a technológiát. Megjegyezte:

Fontossá vált a digitális tér, de nem abban segít, hogy a témáknak adjon súlyt, néhány fontos kérdés köré összpontosuljon a kampány, hanem egy nagyon széles körben óriási zaj legyen.

Rengeteg téma fut párhuzamosan, azaz nem kihegyezte, hanem lelapította a témákat a digitális világ. Ezt a választások után tanulmányozni kell.

Megismétlődhet a 2022-es év?

A KATA szigorítása nem függ össze azzal, hogy a 2022-es választások után népszerűtlen intézkedésekről is döntött a kormány. Azért kellett szigorítani, mert sokan visszaéltek vele, hosszú vita volt erről – mutatott rá Orbán Viktor. Hont András arra is emlékeztetett, Lázár János visszatért a kományba 2022-ben és leállított egy csomó fejlesztést, majd egy nagyon magas infláció követte az új kormány megalakulását.

A miniszterelnök kifejtette: 7 milliárd euróért veszünk évente energiát. Ez az összeg a szankciós válság miatt 17 milliárdra ugrott egy év alatt. Kiment 10 milliárd euró a magyar gazdaságból, körülbelül 150 kilométer autópálya és 40 új korház.

„A komcsi időkben is volt ilyen, úgy hívták, cserearány-romlás. Ilyen helyzetben valamit csinálni kell. Ha a gazdaság normálisan működik, minden jóléti intézkedés fenntartható” – magyarázta a miniszterelnök. Világossá tette:

A brüsszeli pénzzel, amellyel a Tisza kampányol, ezek fenntartására nem lehet felhasználni.

A minőséget és biztonságot adó előszűrés elment a rendszerből a digitális térben, így a nyilvánosság szerkezete megváltozott, sok álhír kering. Az egész nyugati világ küszködik ezzel a kérdéssel.

Nem ez az első Hont-Orbán beszélgetés

Ismét Hont András publicista kérdezi Orbán Viktor miniszterelnököt, a témák között szerepel a Tisza Párt újonnan kiszivárgott energetikai átállási terve és az ukrán kémbotrány is – derül ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből. Az interjú az Öt YouTube csatornáján látható. Hont már tavaly áprilisban is készített interjút a kormányfővel, az akkori beszélgetés is nagy visszhangot kapott.