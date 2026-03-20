Budapest csődben: minden szempontból – kegyetlen ítéletet hirdettek a fővárosiak Karácsonyékról

Megemlítette, hogy az utóbbi években megszaporodtak a dugók, amelyek mögött elsősorban a felesleges tiltások vannak, több helyről kitiltották az autósokat vagy éppen elvettek előlük sávokat.

A felmérés rámutatott, hogy a város lakói egészen mást gondolnak a közlekedésről, mint amit a városvezetés csinál.

A szakember szerint teljes elégedetlenség, további parkolóhelyek létrehozására van szükség. A legnagyobb probléma, hogy semmilyen fejlesztés nem zajlik ezen a területen, alternatíva pedig nincs. Megvizsgálták, ha egy olajválság miatt benzinkorlátozást vezetnének be: az eredmény megdöbbentő, hiszen a budapesti tömegközlekedés nem bírná el a plusz terhet, már most is a maximumon pörög a rendszer.

Paradigmaváltásra lenne szükség az autóhasználat megítélésével kapcsolatban”

– fogalmazott a BP Műhely elemzési igazgatója.

Míg Bécs I. kerületében, az abszolút belvárosban van 8300 mélygarázsos parkolóhely, addig ez a szám az V. kerületben mindössze 2300. Az osztrák fővárosban ráadásul arra ösztönzik a helyieket, hogy tárolják ott az autóikat, számukra kedvező a tarifa, míg Budapesten ezek a mélygarázsok üresen konganak.

Az egész várost tekintve Bécsben hatszor annyi mélygarázs-parkolóhely van, mint Budapesten.

Wintermantel Zsolt szerint az autó szabadságjogi kérdés, hiszen ha megtehetem és akarok autót, akkor veszek, nem szabad az emberektől elvenni az ehhez fűződő jogot.

A szakértők egyetértettek abban, hogy az itthoni P+R rendszer is alapos fejlesztésre szorul, a felmérésükből kiderült, hogy a hazai autósok szívesen használnák ezeket, ha lenne elegendő hely számukra.

Almássy Kornél szerint nagyjából 5800 P+R parkolóhely van jelenleg a főváros környékén, Bécsben ez a szám 13 ezer, míg csak Budapesten az agglomerációt nem beleszámolva 720 ezer autó van.

