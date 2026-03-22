faktum hormuzi - szoros ukrán olajblokád világgazdaság

Árfelhajtó sokkok: mit jelent a világgazdaság számára az orosz olaj elakadása és az iráni háború?

2026. március 22. 11:50

Miközben a magyar gazdaság szempontjából az ukrán olajtranzit leállása közvetlen, kézzelfogható fenyegetés, a nemzetközi olajárakat a közel-keleti háború mégis sokkal látványosabban mozgatja.

Vas Tamás (Faktum)
Faktum

„A magyarázat egyszerűbb, mint amilyennek elsőre látszik: az olajpiac nem a földrajzi adottságot nézi, hanem a volumeneket, a szállítási útvonalakat és a pótolhatóságot. Nem az számít, melyik válság van közelebb Magyarországhoz, hanem az, hogy melyik tudja megzavarni a világpiac számára nélkülözhetetlen kínálatot. Ebben az összevetésben pedig az ukrán olajblokád és a Hormuzi-szoros körüli feszültség egyszerűen nem azonos súlycsoport. Azt viszont kiválóan illusztrálja, hogy egy ideológiai befeszülés hogyan ronthatja tovább a dolgokat, miután beüt a krach.

Az ukrán oldalon akadozó vagy leálló Druzsba-szállítás közép-európai ellátásbiztonság szempontjából valódi kockázat, de a világpiac egésze szempontjából csak korlátozottan meghatározó fejlemény. A vezetéken keresztül 2026 elején már csak nagyjából napi 200 ezer hordó olaj érkezett Magyarország és Szlovákia felé, mielőtt január 27-én leálltak a szállítások a nyugati-ukrajnai sérülések miatt. Ez a mennyiség a két érintett országnak sok, a globális piacnak viszont kevés. Nem véletlen, hogy a vita elsősorban regionális politikai konfliktussá vált: Budapest és Pozsony a helyreállítás késlekedését kifogásolja, Kijev pedig arra hivatkozik, hogy a javítás időigényes. A probléma tehát valós, de alapvetően regionális természetű.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán olajtranzit leállása Közép-Európa ellátásbiztonsága szempontjából súlyos fenyegetés, a világpiac egésze szempontjából ugyanakkor továbbra is korlátozott jelentőségű fejlemény. A Druzsbán 2026 elején már csak mintegy napi 200 ezer hordó olaj érkezett Magyarország és Szlovákia felé, ami a két érintett országnak létfontosságú mennyiség, globális léptékben viszont csekély. Éppen ezért az ügy fő kockázata nem az, hogy a világpiac ettől omlana össze, hanem az, hogy Ukrajna politikai nyomásgyakorlás eszközévé teszi az energiaellátást: a vezeték műszaki állapota önmagában nem indokolná a tranzit tartós visszatartását, sokkal inkább arról van szó, hogy Kijev a magyar ellátásbiztonságot is kész fenyegetni saját politikai céljai érdekében, különösen a választási időszakban érzékeny pillanatában. 

A probléma tehát valóban regionális, de ettől még nem kisebb: ez nem technikai fennakadás, hanem tudatos zsarolási potenciál.

A közel-keleti helyzet ezzel szemben nem egy regionális vezeték, hanem a világ egyik legfontosabb logisztikai fojtópontja körül forog. 2025-ben közel 20 millió hordó olaj haladt át naponta a Hormuzi-szoroson, ami a világ tengeri olajkereskedelmének körülbelül egynegyede, a globális kőolaj- és kőolajtermék-fogyasztásnak pedig mintegy ötödének felel meg. Ha tehát a Hormuzi-szoros körül tartós zavar keletkezik, az nem lokális beszerzési problémákat, hanem világpiaci ársokkot okoz. A piac ezért reagált sokkal idegesebben a közel-keleti fejleményekre, mint a Druzsba körüli vitára.

Ráadásul a Hormuzi-szoros esetében nem pusztán nagy áteresztőképességről van szó, hanem arról is, hogy nagyon kerülőút működik megbízhatóan. Az IEA szerint a szoroson átmenő forgalom kiváltására jelenleg legfeljebb 3,5–5,5 millió hordó/nap körüli alternatív vezetéki kapacitás állhat rendelkezésre Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek irányából, ami messze nem elég a teljes kiesés pótlására. 

Ezt is ajánljuk a témában

Vagyis itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a tanker majd másfelé kerül, hanem arról, hogy a fizikai infrastruktúra önmagában szűk keresztmetszetet jelent. Emiatt már rövidebb fennakadás is jelentős áremelkedést hozhat, tartós zavar esetén pedig fizikai hiányok is gyorsan kialakulhatnak.

 Ez az a pont, ahol a világpiac már nem ideológiai, hanem nyers logisztikai alapon kezd árazni.

A mostani közel-keleti válságot ezért nem lehet egyszerűen újabb geopolitikai zajként kezelni: a Hormuzi-szoros lezárása a globális olajpiac történetének legnagyobb ellátási zavarához vezetett, és márciusban mintegy 8 millió hordó/nap kínálatkiesést implikál. Ugyanennek a válságnak az eredményeként az öböl menti termelés visszaesése összességében már elérte a napi 10 millió hordót, Szaúd-Arábia pedig körülbelül 20 százalékkal, napi 8 millió hordóra fogta vissza kitermelését. Innen nézve már nem nehéz megérteni, miért szakadt el az árreakció a Közép-Európát érintő konfliktusoktól: a piac most nem egy határ menti szállítási problémát, hanem a globális kínálatot súlyosan veszélyeztető helyzetet lát.

Ezt mutatja az ármozgás is. A Brent hétfőn 119,50 dollárig emelkedett, ami 2022 közepe óta a legmagasabb szint volt, péntek hajnalban pedig még mindig 100 dollár felett mozgott. A Goldman Sachs emiatt márciusra már 100 dollár fölötti átlagárat vár, és arra is figyelmeztetett, hogy elhúzódó Hormuz-zavar esetén az év későbbi szakaszában is jóval magasabb lehet az árszint a korábban vártnál. Ez a reakció önmagában is beszédes: a pénzpiac nem elvi nyilatkozatokat áraz, hanem azt, hogy honnan tűnhet el hirtelen a „marginal barrel”, vagyis az a hordó, amely nélkül az egész globális egyensúly felborul. 

Mindebből azonban nem következik, hogy az ukrán olajblokád jelentéktelen volna. Épp ellenkezőleg: Magyarország szempontjából kifejezetten veszélyes, mert nálunk nem elméleti vitáról van szó, hanem finomítói technológiáról, logisztikai kötöttségekről és az ellátás folyamatosságáról.

Az, hogy a világpiac összességében kevésbé reagál a Druzsba leállására, nem vigasztalja azt az országot, amelynek a rendszerét közvetlenül érinti a kiesés. 

Ezért hibás minden olyan brüsszeli megközelítés, amely automatikusan azt feltételezi, hogy ami globális mércével „csak” regionális gond, az helyi szinten könnyen kezelhető. Közép-Európában az energiapolitika ma nagyon is fizikai kérdés: csövek, finomítók, tengeri kijáratok és tartalék útvonalak kérdése.

A mostani kettős válság így valójában ugyanazt a leckét tanítja meg két különböző léptékben. A közel-keleti háború azt mutatja meg, hogy a világpiacot azonnal megrázza, ha a globális olajforgalom egyik kulcspontja sérül. Az ukrán olajblokád pedig azt bizonyítja, hogy a regionális infrastruktúrák jelentőségét nem lehet politikai lózungokkal megszüntetni. Az elmúlt években az európai energiapolitikában túlságosan sok szó esett erkölcsi pózokról és túl kevés a rendszertechnikai realitásról. A piac most könyörtelenül emlékeztet rá, hogy az ellátásbiztonságot nem sajtónyilatkozatok, hanem működő útvonalak, tartalék kapacitások és gyorsan mozgósítható készletek garantálják. Nem véletlen, hogy az amerikai kormány április 11. éjfélig feloldotta az orosz olajra kivetett szankciókat, és 172 millió hordót szabadít fel a stratégiai készleteiből: ilyen lépést nem akkor tesznek, amikor csak retorikai vihar van, hanem akkor, amikor valódi ellátási sokkot látnak.

Ebben a helyzetben a magyar álláspont alapvető logikája könnyen érthető. 

Ezt is ajánljuk a témában

Egy olyan ország, amelyet közvetlenül sújt a Druzsba leállása, miközben a közel-keleti háború miatt a világpiaci ár amúgy is felfelé szökik, nem engedheti meg magának a luxust, hogy az energiapolitikát pusztán szimbolikus kérdésként kezelje. A magyar kormány március 9-én 595 forintban maximalizálta a benzin és 615 forintban a dízel árát a magyar rendszámú járművek számára, és közben az orosz energiaszankciók felfüggesztését is sürgette. Lehet ezeket a lépéseket szeretni vagy nem szeretni, de a mögöttük lévő felismerés aligha vitatható: amikor egyszerre érkezik regionális ellátási nyomás és globális árrobbanási kockázat, a felelős politika első dolga nem az ideológiai pózolás, hanem a mozgástér megőrzése.

A végső tanulság tehát nem az, hogy a szomszédban dúló háború lényegtelenebb volna a magyar emberek számára, hanem az, hogy az olajárakat más logika mozgatja, mint a politikai közérzetet. A Druzsba leállása Magyarország elleni közvetlen fenyegetés, a Hormuzi-szoros körüli háborús zavar pedig az egész világnak jelent árképző sokkot.”

Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

