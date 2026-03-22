Ez az a pont, ahol a világpiac már nem ideológiai, hanem nyers logisztikai alapon kezd árazni.

A mostani közel-keleti válságot ezért nem lehet egyszerűen újabb geopolitikai zajként kezelni: a Hormuzi-szoros lezárása a globális olajpiac történetének legnagyobb ellátási zavarához vezetett, és márciusban mintegy 8 millió hordó/nap kínálatkiesést implikál. Ugyanennek a válságnak az eredményeként az öböl menti termelés visszaesése összességében már elérte a napi 10 millió hordót, Szaúd-Arábia pedig körülbelül 20 százalékkal, napi 8 millió hordóra fogta vissza kitermelését. Innen nézve már nem nehéz megérteni, miért szakadt el az árreakció a Közép-Európát érintő konfliktusoktól: a piac most nem egy határ menti szállítási problémát, hanem a globális kínálatot súlyosan veszélyeztető helyzetet lát.

Ezt mutatja az ármozgás is. A Brent hétfőn 119,50 dollárig emelkedett, ami 2022 közepe óta a legmagasabb szint volt, péntek hajnalban pedig még mindig 100 dollár felett mozgott. A Goldman Sachs emiatt márciusra már 100 dollár fölötti átlagárat vár, és arra is figyelmeztetett, hogy elhúzódó Hormuz-zavar esetén az év későbbi szakaszában is jóval magasabb lehet az árszint a korábban vártnál. Ez a reakció önmagában is beszédes: a pénzpiac nem elvi nyilatkozatokat áraz, hanem azt, hogy honnan tűnhet el hirtelen a „marginal barrel”, vagyis az a hordó, amely nélkül az egész globális egyensúly felborul.

Mindebből azonban nem következik, hogy az ukrán olajblokád jelentéktelen volna. Épp ellenkezőleg: Magyarország szempontjából kifejezetten veszélyes, mert nálunk nem elméleti vitáról van szó, hanem finomítói technológiáról, logisztikai kötöttségekről és az ellátás folyamatosságáról.