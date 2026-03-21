zelenszkij szijjártó péter brüsszel pénz Barátság kőolajvezeték Blokád ukrajna

„Ócska színjáték” – Szijjártó fogta magát szombat reggel, és kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek

2026. március 21. 07:18

A külügyminiszter világossá tette, mindaddig amíg Ukrajna olajblokád alá tartja Magyarországot, addig hazánk semmilyen uniós hitelhez nem járul hozzá.

Mindaddig, amíg Ukrajna olajbokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni – kommentálta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ukrán elnök nyilatkozatát szombaton a Facebookon.

A tárcavezető videójában felidézte: Zelenszkij elnök azt mondja, hogy hiába a magyar vétó, hiába nem akarják a magyarok, az Európai Unió, Brüsszel meg fogja találni a módját annak, hogy a 90 milliárd eurós hadikölcsönt odaadják Ukrajnának.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Tovább a cikkhezchevron

Nos, Zelenszkij elnök úr téved, hiszen az Európai Unióban világos szabályok vannak, csak egyhangúság esetén adhatja oda Brüsszel ezt a 90 milliárd eurót Ukrajnának – közölte Szijjártó Péter, hangsúlyozva:

 márpedig a mi álláspontunk világos, előbb az olaj, aztán a pénz”.

„Mindaddig, amíg Ukrajna olajbokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni”.

Hozzátette: Zelenszkij elnök előbb fejezze be ezt az ócska színjátékot, fejezze be a hazudozást, indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, adjanak garanciát, hogy soha többet nem helyeznek minket olajblokád alá, és akkor utána majd mehet a pénz Ukrajnába.

De Zelenszkij elnök úr, jegyezze meg, előbb az olaj, aztán a pénz – fogalmazott a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
egyszeri
2026. március 21. 08:01
Helyes! Zelenszkijt csak a pénz érdekli. Ha nincs pénz, akkor nincs mit megosztani Ursulával.
machet
2026. március 21. 07:59
Csak egy probléma van.Ezek nem normálisak.
PBLM_P9R
2026. március 21. 07:35
10/10
gullwing
2026. március 21. 07:30
Hamarabb fogy el ezeknek a kenyere mint nekünk az olajunk...
