„Ócska színjáték” – Szijjártó fogta magát szombat reggel, és kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek

Megfagyott a levegő Ukrajnában: megvan, ki árulta el Magyarországot – nyíltan hazánk ellen hergeltek mindenkit
Orbán Viktor tette mindenkit lázba hozott.
A külügyminiszter világossá tette, mindaddig amíg Ukrajna olajblokád alá tartja Magyarországot, addig hazánk semmilyen uniós hitelhez nem járul hozzá.
Mindaddig, amíg Ukrajna olajbokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni – kommentálta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ukrán elnök nyilatkozatát szombaton a Facebookon.
A tárcavezető videójában felidézte: Zelenszkij elnök azt mondja, hogy hiába a magyar vétó, hiába nem akarják a magyarok, az Európai Unió, Brüsszel meg fogja találni a módját annak, hogy a 90 milliárd eurós hadikölcsönt odaadják Ukrajnának.
Nos, Zelenszkij elnök úr téved, hiszen az Európai Unióban világos szabályok vannak, csak egyhangúság esetén adhatja oda Brüsszel ezt a 90 milliárd eurót Ukrajnának – közölte Szijjártó Péter, hangsúlyozva:
márpedig a mi álláspontunk világos, előbb az olaj, aztán a pénz”.
„Mindaddig, amíg Ukrajna olajbokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni”.
Hozzátette: Zelenszkij elnök előbb fejezze be ezt az ócska színjátékot, fejezze be a hazudozást, indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, adjanak garanciát, hogy soha többet nem helyeznek minket olajblokád alá, és akkor utána majd mehet a pénz Ukrajnába.
De Zelenszkij elnök úr, jegyezze meg, előbb az olaj, aztán a pénz – fogalmazott a miniszter.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter