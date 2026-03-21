03. 21.
szombat
vétó Brüsszel Magyarország Ukrajna Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter Orbán Viktor Kaja Kallas Európai Unió

Megfagyott a levegő Ukrajnában: megvan, ki árulta el Magyarországot – nyíltan hazánk ellen hergeltek mindenkit

2026. március 21. 06:24

Orbán Viktor tette mindenkit lázba hozott.

2026. március 21. 06:24
null

Pénteken újra rengeteg hír keltette fel a Mandiner olvasóinak figyelmét. A témák közül a legfelkapottabb Orbán Viktor vétója volt. Az erre adott reakciók közül pedig külön kiemelendő Kaja Kallas kijelentése.

Az EU külügyi főképviselője szerint léteznek alternatívák Magyarország Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelének vétójának megkerülésére, de ehhez politikai bátorság szükséges az uniós vezetőktől,

vagyis a politikus nyíltan hazánk ellen hergelte az összes uniós tagállamot . Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig kijelentette: Ukrajna a jövő hónapban megkapja az Európai Uniótól a 90 milliárd eurós hitel első részletét, annak ellenére, hogy a héten tartott csúcstalálkozón nem sikerült feloldani a magyar ellenszavazatot.

Lapunk olvasóit természetesen az is érdekelte, hogy az ukrán sajtóban mit írnak Magyarország vétójával kapcsolatban. A Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye például nyíltan beszámolt arról, hogy mit mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó azzal vádolta Ukrajnát, hogy dróntámadást hajtott végre a Török Áramlat gázvezeték kompresszorállomása ellen, veszélyeztetve Magyarország energiaellátását.

A miniszter szerint ezzel Ukrajna „minden határt átlépett”, miközben Magyarország továbbra is jelentős energiát szállít Ukrajnának.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte: blokkolja az EU 90 milliárd eurós támogatását Ukrajna számára, amíg Kijev nem állítja helyre az orosz olaj tranzitját a Barátság vezetéken keresztül.

Szintén pénteken mutatta be a Mandiner, hogy Szijjártó Péter személyesen tett látogatást a Superz parfümüzletben, amely a Parlamenttől alig néhány száz méterre található.

A parfümök kapcsán a miniszter elmondta, hogy a diplomáciában az ajándékozásnak van egy fontos kultusza.

Egy találkozó végén mindig ajándékozás van, és mint kiderült, Szijjártó mindig olyan ajándékot visz, ami magyar.

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sanya55-2
2026. március 21. 07:36
Hülye p…sa
patriota-0
2026. március 21. 07:28
Hol fagyott meg a levegő?
auditorium
2026. március 21. 07:11
A külföldi hiradásokban megint úgy adták be a hir, h. Orban magyar miniszterelnök blokkolta az Ukrajnának tervezett 9O milliárd eurós segitséget. A legtöbb EU-tagállam ezt ellenezte (aki nem ellenezte, azokat persze nem sorolták fel...). Csak Szlovákiát emlitették meg, mert a két ország jelenleg nem kap olajszállitást az Ukrajnán keresztül vezető csövön. Már az is valami, h. két országot korholnak, de még mindig nemteljes és korrekt a hiradás, mert több ország is fellélegzik, ha nem kell közös kölcsönt felvenni Ukrajna javára, amit majd -úgy gondolják Ursuláék -az orosz leblokkolt pénzekből érkezik vissza. Annyire ellenünk hangolják a közvéleményt, h. még a Nobeldijas irónkra sem kiváncsiak és más könyvekre sem a Leipziger Buchmesse-n vagy a könyvesboltokban. Ostoba, kirekesztő politikát folytat a sok irodalmár, filozófus, szociológus, pszichológus, nincs közöttük egyetlen energetikai mérnök, Európa energetikai térképét sem ismerik, ki honnan kap gázt, olajat, hol vannak atomerőművek.
vandras-2
2026. március 21. 06:45
Azt hiszem mindent elárul ,hogy a csekély értelmű Kaja Kallassal még Washingtonban sem állnak szóba , miközben Orbánt nagy tisztelet adással fogadták Pekingben akközben Ursuláért küldtek egy túristabuszt majd beültették a sarokba egy hokelire onnan leshetett a Phizer banya!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!