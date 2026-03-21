Megfagyott a levegő Ukrajnában: megvan, ki árulta el Magyarországot – nyíltan hazánk ellen hergeltek mindenkit

Megvan, ki árulta el Magyarországot: nyíltan hazánk ellen hergelte az összes uniós tagállamot
Minden határt átlépett az EU külügyi főképviselője.
Orbán Viktor tette mindenkit lázba hozott.
Pénteken újra rengeteg hír keltette fel a Mandiner olvasóinak figyelmét. A témák közül a legfelkapottabb Orbán Viktor vétója volt. Az erre adott reakciók közül pedig külön kiemelendő Kaja Kallas kijelentése.
Az EU külügyi főképviselője szerint léteznek alternatívák Magyarország Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelének vétójának megkerülésére, de ehhez politikai bátorság szükséges az uniós vezetőktől,
vagyis a politikus nyíltan hazánk ellen hergelte az összes uniós tagállamot . Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig kijelentette: Ukrajna a jövő hónapban megkapja az Európai Uniótól a 90 milliárd eurós hitel első részletét, annak ellenére, hogy a héten tartott csúcstalálkozón nem sikerült feloldani a magyar ellenszavazatot.
Ezt is ajánljuk a témában
Lapunk olvasóit természetesen az is érdekelte, hogy az ukrán sajtóban mit írnak Magyarország vétójával kapcsolatban. A Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye például nyíltan beszámolt arról, hogy mit mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó azzal vádolta Ukrajnát, hogy dróntámadást hajtott végre a Török Áramlat gázvezeték kompresszorállomása ellen, veszélyeztetve Magyarország energiaellátását.
A miniszter szerint ezzel Ukrajna „minden határt átlépett”, miközben Magyarország továbbra is jelentős energiát szállít Ukrajnának.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte: blokkolja az EU 90 milliárd eurós támogatását Ukrajna számára, amíg Kijev nem állítja helyre az orosz olaj tranzitját a Barátság vezetéken keresztül.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán világosan elmagyarázta a leckét.
Szintén pénteken mutatta be a Mandiner, hogy Szijjártó Péter személyesen tett látogatást a Superz parfümüzletben, amely a Parlamenttől alig néhány száz méterre található.
A parfümök kapcsán a miniszter elmondta, hogy a diplomáciában az ajándékozásnak van egy fontos kultusza.
Egy találkozó végén mindig ajándékozás van, és mint kiderült, Szijjártó mindig olyan ajándékot visz, ami magyar.
Ezt is ajánljuk a témában
Így reagált a látványra a miniszter.
