Megfagyott a levegő Ukrajnában: megvan, ki árulta el Magyarországot – nyíltan hazánk ellen hergeltek mindenkit

Pénteken újra rengeteg hír keltette fel a Mandiner olvasóinak figyelmét. A témák közül a legfelkapottabb Orbán Viktor vétója volt. Az erre adott reakciók közül pedig külön kiemelendő Kaja Kallas kijelentése.

Az EU külügyi főképviselője szerint léteznek alternatívák Magyarország Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelének vétójának megkerülésére, de ehhez politikai bátorság szükséges az uniós vezetőktől,

vagyis a politikus nyíltan hazánk ellen hergelte az összes uniós tagállamot . Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig kijelentette: Ukrajna a jövő hónapban megkapja az Európai Uniótól a 90 milliárd eurós hitel első részletét, annak ellenére, hogy a héten tartott csúcstalálkozón nem sikerült feloldani a magyar ellenszavazatot.