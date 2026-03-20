Zelenszkij merész kijelentése: megtalálják a módját, hogy áprilisban megkapják a 90 milliárdos hitel első részletét

Volodimir Zelenszkij kijelentette: Ukrajna a jövő hónapban megkapja az Európai Uniótól a 90 milliárd eurós hitel első részletét, annak ellenére, hogy a héten tartott csúcstalálkozón nem sikerült feloldani a magyar vétót – számolt be a Reuters.

Az ukrán elnök elmondta, hogy megbeszélte a kérdést az EU vezetőivel, és bízik abban, hogy megoldást fognak találni.