Zelenszkij merész kijelentése: megtalálják a módját, hogy áprilisban megkapják a 90 milliárdos hitel első részletét

„Áprilisban várjuk a 2026-ra megállapodott összeg első részletét.”
A háború immár ötödik évébe lépett, és Ukrajna tartós költségvetési hiánnyal küzd. Az EU-tól, Kijev fő támogatójától érkező finanszírozás kritikus fontosságú az ország stabilitása és védelmi képessége szempontjából – állítja a Reuters.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is arról beszélt, hogy a csúcstalálkozón ugyan nem sikerült feloldani Magyarország vétóját, de az EU megtalálja a módját a megígért hitel kifizetésének.
A közgazdászok szerint a kormánynak elegendő pénzügyi tartaléka van a következő hetekre. Ukrajna az év eleje óta 5,5 milliárd dollár külföldi pénzügyi támogatást kapott – közölte a jegybank. A tisztviselők a következő hetekben további 1,2 milliárd dollárt várnak Japántól.
