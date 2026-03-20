03. 20.
péntek
03. 20.
péntek
zelenszkij ursula von der leyen hitel kijev eu európai bizottság

Zelenszkij merész kijelentése: megtalálják a módját, hogy áprilisban megkapják a 90 milliárdos hitel első részletét

2026. március 20. 18:43

Az ukrán elnök szerint magyar vétó ide vagy oda, de megkapják a pénzt.

Volodimir Zelenszkij kijelentette: Ukrajna a jövő hónapban megkapja az Európai Uniótól a 90 milliárd eurós hitel első részletét, annak ellenére, hogy a héten tartott csúcstalálkozón nem sikerült feloldani a magyar vétót – számolt be a Reuters.

Az ukrán elnök elmondta, hogy megbeszélte a kérdést az EU vezetőivel, és bízik abban, hogy megoldást fognak találni.

Optimistábbak vagyunk. Megtalálják a módját, hogy részben finanszírozzanak minket”

– fogalmazott Zelenszkij újságíróknak a WhatsApp-on tartott sajtótájékoztatón. 

„Áprilisban várjuk a 2026-ra megállapodott összeg első részletét.”

A háború immár ötödik évébe lépett, és Ukrajna tartós költségvetési hiánnyal küzd. Az EU-tól, Kijev fő támogatójától érkező finanszírozás kritikus fontosságú az ország stabilitása és védelmi képessége szempontjából – állítja a Reuters. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is arról beszélt, hogy a csúcstalálkozón ugyan nem sikerült feloldani Magyarország vétóját, de az EU megtalálja a módját a megígért hitel kifizetésének.

A közgazdászok szerint a kormánynak elegendő pénzügyi tartaléka van a következő hetekre. Ukrajna az év eleje óta 5,5 milliárd dollár külföldi pénzügyi támogatást kapott – közölte a jegybank. A tisztviselők a következő hetekben további 1,2 milliárd dollárt várnak Japántól.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Mandolini
2026. március 20. 20:39
Csak mondom, hogy a Magyaországon élő ukránon Orbán Viktorral értenek egyet. Milyen érdekes ugye? Sajnos nem lesz hová visszatérniük, ha egyáltalán tervükben van. Ismerek olyat, aki már biztosan marad.
Ízisz
2026. március 20. 20:39 Szerkesztve
Z. Nem figyelt a náci kertitörpe!!! Nem csak a 90 milliárdos hitelt vétózza Orbán, hanem az összes Ukrajnának segítő csomagot!!!, amíg elzárják a megvett olajunkat... De újból említette főni lehetőségként az áram lekapcsolását!!! 👏 Mész a rabok f....ra, ursulával együtt!!! 💯👎🇭🇺😊❗
hexahelicene
2026. március 20. 20:38
mreinstand-3 2026. március 20. 20:35 Kívánom, hogy sikerüljön! De nehogy Magyarországon át küldjék, mert azt is ellopná a tolvajkormány! Fölébredt a tiszás geci retek.
mreinstand-3
2026. március 20. 20:35
Kívánom, hogy sikerüljön! De nehogy Magyarországon át küldjék, mert azt is ellopná a tolvajkormány!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!