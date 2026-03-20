Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
volodimir zelenszkij rakéta egyesült államok trump ukrajna

„Nem értem, mit csináltak az elmúlt négy évben, amióta harcolunk” – megdöbbentette az ukránokat Trump iráni háborúja

2026. március 20. 16:56

Kiakadtak, hogy az amerikaiak több Patriot típusú rakétát lőttek ki iráni drónokra, mint ahányat Ukrajna összesen kapott a háború során.

A Perzsa-öbölbe küldött ukrán tanácsadók állítólag megdöbbentek azon, hogy az Egyesült Államok drága rakétákra támaszkodik az olcsó drónok lelövéséhez – számolt be a Kyiv Post. 

Volodimir Zelenszkij elnök szerint körülbelül 200 ukrán szakértőt küldtek Kuvaitba, Katarba, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába, hogy segítsenek a rakétás, valamint drónos fenyegetések elleni védekezésben.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága kért ukrán tanácsadókat, akiket azóta a Perzsa-öbölbe vezényeltek – nyilatkozta egy magas rangú ukrán légierő-tiszt a The Times-nak.

Az ukrán tiszt elmondta, hogy »megdöbbentette« az a hír, miszerint a Perzsa-öböl légvédelme egyes esetekben nyolc Patriot elfogórakétát – amelyek egyenként több mint 3 millió dollárba kerülnek – lőtt ki egyetlen célpontra, beleértve az olcsó drónokat is.

„Gyakran meggondolatlanul lőttek” – mondta a tiszt. „Például SM-6 rakétákat használtak… Ez a rakéta körülbelül 6 millió dollárba kerül, és ők egy 70 ezer dollárba kerülő Shahed lelövésére használták.”

Ezzel szemben az ukránok általában egy vagy két rakétát használnak sokkal összetettebb célpontok, például ballisztikus rakéták elfogására.

Annak ellenére, hogy megosztják az operatív adatokat a szövetségesekkel, az ukrán tisztek szerint tapasztalataikat nem vették teljes mértékben figyelembe.

„Nem értem, mit csináltak az elmúlt négy évben, amióta harcolunk” 

– mondta az egyik tiszt.

Az iráni háború első négy napjában az Egyesült Államok és szövetségesei állítólag több mint 800 Patriot rakétát lőttek ki – ez meghaladja azt a mennyiséget, amelyet Ukrajna három évnyi háború alatt kapott.

Nyitókép: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
eusebius
2026. március 20. 18:47
Nem is jutott át sok támadó fegyver. Kuvaitból írok, lokális károk keletkeztek. A városban szinte semmi, a bázisokat jobban próbálták, de na, működik az elfogás. Ami pedig a legfontosabb, itt kp-ban fizetnek. Azonnal.
pctroll
2026. március 20. 18:47
Vonyítanak a veszett kutya ukránok. Ha ha ha. Még mindig nem értik, hogy csak eszközök a globalogazdi kezében, mindig csak annyi alamizsnát adtak nekik, hogy épp ne omoljanak össze, hogy elhúzódjon a hidegháborús helyzet a ‘nyugat’ és az oroszok között, sokan kasszíroznak ezzel. Most, hogy jött Trump, a usa már nem önti a pénzt a demokraták háborújába, úgyhogy a deep state európai szolgái, ursula von bilderberg vezetésével eladósítják ejrópát, hogy a projekt folytatódjon. Mindeközben puzsír koncerteket szervez pszichopeti agymosott rajongóinak.
elcapo-2
2026. március 20. 18:42
Ukrán nácik! Ukrajnát nektek kell megvédeni és nem Trumpnak!
Pametan
2026. március 20. 18:37
Az ukránok ennyit érnek az USA szemében. Előbb kellett volna már ezt megérteniük, de még mindig nem értik. Iránban az USA használja a "saját" fegyverét a "saját" érdekében - és ez óriási különbség.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!