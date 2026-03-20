A Politico kiszivárogtatta: Orbán győzelmét várják az EU vezetői
A brüsszeli lap lerombolta Magyar Péter reményeit.
Kiakadtak, hogy az amerikaiak több Patriot típusú rakétát lőttek ki iráni drónokra, mint ahányat Ukrajna összesen kapott a háború során.
A Perzsa-öbölbe küldött ukrán tanácsadók állítólag megdöbbentek azon, hogy az Egyesült Államok drága rakétákra támaszkodik az olcsó drónok lelövéséhez – számolt be a Kyiv Post.
Volodimir Zelenszkij elnök szerint körülbelül 200 ukrán szakértőt küldtek Kuvaitba, Katarba, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába, hogy segítsenek a rakétás, valamint drónos fenyegetések elleni védekezésben.
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága kért ukrán tanácsadókat, akiket azóta a Perzsa-öbölbe vezényeltek – nyilatkozta egy magas rangú ukrán légierő-tiszt a The Times-nak.
Az ukrán tiszt elmondta, hogy »megdöbbentette« az a hír, miszerint a Perzsa-öböl légvédelme egyes esetekben nyolc Patriot elfogórakétát – amelyek egyenként több mint 3 millió dollárba kerülnek – lőtt ki egyetlen célpontra, beleértve az olcsó drónokat is.
„Gyakran meggondolatlanul lőttek” – mondta a tiszt. „Például SM-6 rakétákat használtak… Ez a rakéta körülbelül 6 millió dollárba kerül, és ők egy 70 ezer dollárba kerülő Shahed lelövésére használták.”
Ezzel szemben az ukránok általában egy vagy két rakétát használnak sokkal összetettebb célpontok, például ballisztikus rakéták elfogására.
Annak ellenére, hogy megosztják az operatív adatokat a szövetségesekkel, az ukrán tisztek szerint tapasztalataikat nem vették teljes mértékben figyelembe.
„Nem értem, mit csináltak az elmúlt négy évben, amióta harcolunk”
– mondta az egyik tiszt.
Az iráni háború első négy napjában az Egyesült Államok és szövetségesei állítólag több mint 800 Patriot rakétát lőttek ki – ez meghaladja azt a mennyiséget, amelyet Ukrajna három évnyi háború alatt kapott.
Nyitókép: JANEK SKARZYNSKI / AFP
