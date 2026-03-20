„Nem értem, mit csináltak az elmúlt négy évben, amióta harcolunk” – megdöbbentette az ukránokat Trump iráni háborúja

A Perzsa-öbölbe küldött ukrán tanácsadók állítólag megdöbbentek azon, hogy az Egyesült Államok drága rakétákra támaszkodik az olcsó drónok lelövéséhez – számolt be a Kyiv Post.

Volodimir Zelenszkij elnök szerint körülbelül 200 ukrán szakértőt küldtek Kuvaitba, Katarba, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába, hogy segítsenek a rakétás, valamint drónos fenyegetések elleni védekezésben.