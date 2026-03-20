Megvan, ki árulta el Magyarországot: nyíltan hazánk ellen hergelte az összes uniós tagállamot

Megfagyott a levegő Ukrajnában: most döbbentek rá, nem tehetnek meg mindent Magyarországgal
Orbán világosan elmagyarázta a leckét.
Minden határt átlépett az EU külügyi főképviselője.
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint léteznek alternatívák Magyarország Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelének vétójának megkerülésére, de ehhez politikai bátorság szükséges az uniós vezetőktől – írja a Reuters.
Orbán Viktor miniszterelnök a magyar vétót egy ukrán–magyar olajvezeték körüli vitával indokolja, míg Kallas úgy véli, hogy Horvátországból érkező olaj elláthatná Magyarországot,
és bírálta Budapestet, mondván: nem jóhiszeműen jár el a már elfogadott hitel ügyében.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
