Tízéves hekkereket emleget a tiszás pornószínésznő a brutális adatszivárgási botrány kapcsán

Bede Zsolt telefonon kereste meg a Magyar Péter mellett korábban többször feltűnő pornószínésznőt, Róka Rékát, hogy az adatszivárgási botrányról kérdezze a Tisza Párt önkéntesét – hallható Bede X oldalán.

Bede a rendőrségnél dolgozó „Sanyinak” adta ki magát a „Tisza-szigetből”, és azt kérdezte Róka Rékától, hogy tényleg ekkora-e a baj, és hogy valóban kikerültek-e az adataik. „Ebből nagyon nagy baj lesz” – mondja Bede Róka Rékának, aki arra kéri Sanyit, hogy

„akkor ne legyen már baj. Rólam már mióta ki van szellőztetve minden”.

Bede a telefonbeszélgetés során azzal védekezik, hogy „jó, de te nem a rendőrségnél dolgozol”. A magát Sanyinak kiadó Bede számonkéri Rókát, hogy nem ezt ígérték, amikor belépett a Tisza Szigetbe.