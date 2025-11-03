Ft
Tisza Párt Róka Réka Bede Zsolt

Tízéves hekkereket emleget a tiszás pornószínésznő a brutális adatszivárgási botrány kapcsán

2025. november 03. 12:44

Bede Zsolt telefonon érdeklődött Róka Rékánál, mi a véleménye a Tisza Párt legújabb botrányáról. Róka azt mondta, még a nyáron befejezte velük.

2025. november 03. 12:44
null

Bede Zsolt telefonon kereste meg a Magyar Péter mellett korábban többször feltűnő pornószínésznőt, Róka Rékát, hogy az adatszivárgási botrányról kérdezze a Tisza Párt önkéntesét – hallható Bede X oldalán

Bede a rendőrségnél dolgozó „Sanyinak” adta ki magát a „Tisza-szigetből”, és azt kérdezte Róka Rékától, hogy tényleg ekkora-e a baj, és hogy valóban kikerültek-e az adataik. „Ebből nagyon nagy baj lesz” – mondja Bede Róka Rékának, aki arra kéri Sanyit, hogy 

„akkor ne legyen már baj. Rólam már mióta ki van szellőztetve minden”. 

Bede a telefonbeszélgetés során azzal védekezik, hogy „jó, de te nem a rendőrségnél dolgozol”. A magát Sanyinak kiadó Bede számonkéri Rókát, hogy nem ezt ígérték, amikor belépett a Tisza Szigetbe. 

Róka Réka hevesen tiltakozni kezdett, azt mondta, semmi köze a Tisza Párthoz, csupán önkénteskedett nekik. 

„A nyárral, ahogy lejárattak, én be is fejeztem velük” – szögezi le Róka Réka hozzátéve, hogy „még a támogatást is levettem”.

Amikor Bede azt mondja, de hát a te adatod is ott van a kiszivárgottak között, Róka azt feleli, „persze, kié nincs, ez a Tisza Sziget Világ vagy mi a franc, applikáció, onnan minden adat”.

Bede erre azt mondja, de hát „Péter” és a „Radnai Márk azt mondta, hogy ez nagyon biztonságos”.

És innen jön, ami nem stand up comedy, hanem a valóság maga: „Vannak ilyen hekkerek, megszellőzteti az állam, hogy gyerünk, kis tízéves gyerekek hekkerversenyt nyerhettek” – mondja Róka Réka. Aztán feltörik, majd kaphatnak egy egyhetes nyaralást a szülőkkel. 

Bede a beszélgetés végén azt kérdezi, ő mit csináljon, ha látják a munkahelyén, hogy szerepel a listán, ki fogják rúgni, két gyereke van. Róka válasza: „én azt nem tudom, írj a tiszásoknak, fogalmam sincs, hogy mit lehet”. 

A valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot:

200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak. 

A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.

Azóta Magyar Péter is megszólalt, először, még vasárnap este az oroszokra és Orbán Viktorra mutogatott. Hétfőn délelőtt már azt mondta, hogy „támadás” történt, a cél szerinte a jelöltállítás folyamatának leállítása. Amit még ugye szeptemberre ígért, de már januárban azt állította, megvannak a képviselőjelöltek. A Tisza Párt vezetője azt kérte tovább azoktól, akiknek most már az interneten elérhetők a legfontosabb érzékeny személyes adataik, hogy fogják meg egymást kezét. „Fogjuk meg egymás kezét, segítsük, védjük és támogassuk egymást. Mutassuk meg, hogy kitartunk, egységesek vagyunk, és hogy nem félünk”.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból néhány héttel ezelőtt még csak közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, ez a szám a friss listán már 200 ezer fő. A bejelentkezési adatok alapján látszik, hogy még az app szeptember 9-i indulása előtt is Ukrajnában és az USA-ban tesztelték azt.

Nyitókép: Facebook

 

sagirdilsiz-2
2025. november 03. 13:09
Örülhet a hívott fél, hogy egy ál-Sanyi hívta, most néztem meg újra Karácsony riadt szemét, amikor az ál-Klicskóval beszélgetett.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. november 03. 13:07
Atyaég, pornós Rékuci néni azt mondja, hogy lejáratták...Gondolom, akik megírták róla az igazat. Eszébe nem jutna, hogy ő járatta le önmagát. Nem kicsit. Nagyon. Pedig annyira bíztam abban, hogy Székesfehérváron ő lesz a tiszások képviselőjelöltje. Nagy show lett volna.. Igaz, még nem kizárt.
Válasz erre
0
0
johnny
2025. november 03. 13:05
Amikor az oroszok törtek be a külügyi szerverekre az nem volt fontos a jobboldali médiának.
Válasz erre
0
2
DFK
2025. november 03. 13:04
Bede Zsolti nagyot megy.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!