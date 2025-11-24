Eddig nem látott hibát követett el Magyar Péter – a saját stratégiáját égette porig (VIDEÓ)

Ez rendben van, hiszen a pártja emberei mondják ezeket a dolgokat – Amerikai sztárújságírót kérdeztünk Orbán Balázs AI-videójáról
A Tisza a jelöltállítással próbálta meg magát reflektorfényben hozni a megtorpanás után, de Magyar Péter most pont ezt törte meg.
A Tisza sokáig megállíthatatlannak tűnt, azonban idén nyáron és ősszel ez a lendület megtört. Elég csak arra gondolni, hogy számos botrány árnyékolta a pártot ez időszak alatt, a Fidesz pedig több jóléti intézkedést jelentett be, és Orbán Viktor washingtoni útját is siker övezte. Kommunikációs fronton sem tudott megújulni Magyar Péter, míg a miniszterelnök ATV-ben adott interjúja már a középen állókat célozta meg. A Tiszának szüksége volt valamire, ami miatt ismét ők kerülnek a középpontba, és erre a jelöltállítási folyamat alkalmas is lehetett volna. Azonban Magyar Péter utasítása ezt ezt meggátolja, és a Mestertervben ki is elemeztük, hogy miért.
Kedden ugyanis Magyar Péter életbe léptette a nyilatkozattilalmat, vagy elhíresült nevén a szájzárat. Ennek értelmében egyetlen jelölt sem nyilatkozhat a sajtónak, és csak Magyar Péter beszélhet. Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott:
A saját stratégiáját tette tönkre ezzel, mert neki az lett volna az érdeke, hogy - akár kockázatosan is - de beszéljenek ezek az emberek, és az az érzet alakuljon ki, hogy többen vannak a Tiszában.
A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy Török Gábor is rögtön úgy reagált a jelöltállításra, hogy "lám most már nem one man show a Tisza Párt", viszont a nyilatkozattilalom továbbra is Magyart helyezi a fókuszba. „Meghagyta one man show-nak, mindenki csak Magyar Péterre figyelhet” - mondta Mráz.
