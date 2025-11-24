Ft
Tisza Párt Mesterterv Tiszás jelöltállítás Török Gábor Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Eddig nem látott hibát követett el Magyar Péter – a saját stratégiáját égette porig (VIDEÓ)

2025. november 24. 05:34

A Tisza a jelöltállítással próbálta meg magát reflektorfényben hozni a megtorpanás után, de Magyar Péter most pont ezt törte meg.

2025. november 24. 05:34
null
Mandiner
Mandiner

A Tisza sokáig megállíthatatlannak tűnt, azonban idén nyáron és ősszel ez a lendület megtört. Elég csak arra gondolni, hogy számos botrány árnyékolta a pártot ez időszak alatt, a Fidesz pedig több jóléti intézkedést jelentett be, és Orbán Viktor washingtoni útját is siker övezte. Kommunikációs fronton sem tudott megújulni Magyar Péter, míg a miniszterelnök ATV-ben adott interjúja már a középen állókat célozta meg. A Tiszának szüksége volt valamire, ami miatt ismét ők kerülnek a középpontba, és erre a jelöltállítási folyamat alkalmas is lehetett volna. Azonban Magyar Péter utasítása ezt ezt meggátolja, és a Mestertervben ki is elemeztük, hogy miért.

Kedden ugyanis Magyar Péter életbe léptette a nyilatkozattilalmat, vagy elhíresült nevén a szájzárat. Ennek értelmében egyetlen jelölt sem nyilatkozhat a sajtónak, és csak Magyar Péter beszélhet. Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott:

A saját stratégiáját tette  tönkre ezzel, mert neki az lett volna az érdeke, hogy - akár kockázatosan is - de beszéljenek ezek az emberek, és az az érzet alakuljon ki, hogy többen vannak a Tiszában.

Mráz szerint Magyar Péter megint csak magát helyezi figyelem központjába (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy Török Gábor is rögtön úgy reagált a jelöltállításra, hogy "lám most már nem one man show a Tisza Párt", viszont a nyilatkozattilalom továbbra is Magyart helyezi a fókuszba. „Meghagyta one man show-nak, mindenki csak Magyar Péterre figyelhet” - mondta Mráz.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Krizsán Csaba

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
tapir32
2025. november 24. 12:28
A folytonos, megalapozatlan, hazug vádaskodásaival Magyar Péter a közbizalom lerombolásán munkálkodik. Destruktív, jellemtelen alak. A demokráciát és a jogállamot Magyar Pétertől és a Tisza Párttól kell megvédeni!
cutcopy
2025. november 24. 11:27
A Tisza lendülete mindig törik amikor a mocskosfideszezésen kívül másban is meg kell nyilvánulniuk..
Szerintem
2025. november 24. 09:35
Sorban oszlanak fel a tiszarszigetek, mert idegeneket erőszakoltak rájuk jelölteknek. Akik sokan azt se tudják hol van, melyik a körzetük.
csulak
2025. november 24. 09:35
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
