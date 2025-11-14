Magyar Péter, az ellenzék „vezértrollja” már megint óriásit ment – újra kiderült, hogy fogalma sincs arról, amiről beszél

Felmérés bizonyítja: a magyarok többsége szerint sikeres volt a Trump–Orbán-csúcstalálkozó
A válaszadók döntő többsége szerint Orbán Viktornak sikerült olyan eredményt elérnie az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson, ami jó Magyarországnak.
Az amerikai valutacsere-megállapodásnak nincsenek „életvezetési” apróbetűs feltételei. Csupán az, ami: erős pénzügyi garancia az országnak, dollárbiztosítékkal.
Az amerikai–magyar sikertárgyalások közvetlen hasznáról sok szó esett, hiszen a családokat, vállalatokat érinti, hogy a kormány elérte: Magyarországnak továbbra is biztosítható az orosz energia. Azt pedig nyilván sokan örömmel nyugtázták, hogy amerikai rendszerrel bővül a paksi atomerőmű;
ez nagyobb biztonságérzetet ad azoknak, akik ódzkodnak az orosz ipari fejlesztésektől.
Azonban a legfontosabb megállapodás kapta a legkevesebb figyelmet: az a nagy ívű, nemzetgazdasági és stratégiai szempontból ügydöntő szerződés, amely a két ország közötti valutacsere-megállapodást biztosítja.
Ez voltaképp a magyar szuverenitás megőrzésének széfje.
A brüsszeli forrásokra évek óta vár az ország, és azt még az ellenzék sem vitatja, hogy kizárólag politikai okokból nem folyósítja járandóságunkat az unió. Előbb-utóbb megteszi – hiszen részben változik a kinti kormányzati környezet, részben önsorsromboló precedens ez az európai közösségnek –, ám most politikai fegyvernek használja:
azt ígéri, majd talán odaadja, ha lesznek szíves megbuktatni a nekik nem tetsző kormányt a polgárok.
Az amerikai megállapodás ezt a nyomást nullázza, mivel erős lélektani hatással bír a befektetőkre, és stabilitást ad a forintnak, amely máris szárnyalni kezdett. Ha a háborús környezet, egy esetleges nyugati tőzsdekrízis a mesterségesintelligencia-luftballon kipukkadása miatt a nemzetközi pénzügyi helyzetet még instabilabbá teszi, nekünk akkor is rendelkezésünkre áll az Egyesült Államokkal kötött megállapodás szerinti devizamennyiség.
Természetesen ez is politikai alapú döntés, ahogy az EU-forrás jegelése: itt a nemzeti szuverenitásban hívő világhatalom elnöke döntött úgy, hogy legfőbb európai szövetségesének nyújt kimeríthetetlen pénzügyi garanciát.
Ez megerősíti az ország gazdaságát, miközben az uniós vitákban jelentősen javítja hazánk képviselőinek pozícióját. Ezt az eszközt amúgy eddig egyszer alkalmazta Trump: akkor, amikor argentin szövetségesével állapodott meg ugyanerről. Javier Milei – akivel az USA vezetője megegyezett – fölényesen megnyerte a választást.
Az ellenzék vezértrollja rögvest a Nemzetközi Valutaalap kölcsönével állította párhuzamba az egyezséget. Ebből csak annyi következik, hogy – szokás szerint – fogalma sincs arról, amiről beszél. Az IMF feltételekhez kötve, általában erős költségvetési megszorítást szorgalmazva ad hitelt. Ezért nem kért belőle az Orbán-kormány 2010-ben.
A közgazdaságtan számomra legérthetőbb részében, a viselkedés-közgazdaságtanban alapfogalom a viselkedési torzítás, amely az észszerű, logikus gondolkodástól való következetes eltéréseket jelenti. Így járt el az ellenzéki párttal szövetséges néhány régi közgazda, amikor 2010-től éveken át ismételgette, hogy „holnap jön a csőd” (helyette a prosperitás évei köszöntöttek be), s így viselkedik most az ellenzék vezetője is.
A megállapodás rendkívüli előny minden magyarnak.
A tamáskodóknak pedig idézhetjük Daniel Kahnemant, a Nobel-díjas pszichológust, aki megfigyelte: „a veszteségtől való félelem a legerősebb erő, amely az emberi döntéshozatalt befolyásolja”. Márpedig az biztosra vehető, hogy az amerikai védőernyő addig van felettünk, amíg a jelenlegi kormány gyakorolja a hatalmat.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos
