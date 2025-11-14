Magyar Péter, az ellenzék „vezértrollja” már megint óriásit ment – újra kiderült, hogy fogalma sincs arról, amiről beszél

Az amerikai–magyar sikertárgyalások közvetlen hasznáról sok szó esett, hiszen a családokat, vállalatokat érinti, hogy a kormány elérte: Magyarországnak továbbra is biztosítható az orosz energia. Azt pedig nyilván sokan örömmel nyugtázták, hogy amerikai rendszerrel bővül a paksi atomerőmű;

ez nagyobb biztonságérzetet ad azoknak, akik ódzkodnak az orosz ipari fejlesztésektől.

Azonban a legfontosabb megállapodás kapta a legkevesebb figyelmet: az a nagy ívű, nemzetgazdasági és stratégiai szempontból ügydöntő szerződés, amely a két ország közötti valutacsere-megállapodást biztosítja.

Ez voltaképp a magyar szuverenitás megőrzésének széfje.

A brüsszeli forrásokra évek óta vár az ország, és azt még az ellenzék sem vitatja, hogy kizárólag politikai okokból nem folyósítja járandóságunkat az unió. Előbb-utóbb megteszi – hiszen részben változik a kinti kormányzati környezet, részben önsorsromboló precedens ez az európai közösségnek –, ám most politikai fegyvernek használja: