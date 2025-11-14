Ft
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
valutacsere Magyarország Amerika Nemzetközi Valutaalap Egyesült Államok

Magyar Péter, az ellenzék „vezértrollja” már megint óriásit ment – újra kiderült, hogy fogalma sincs arról, amiről beszél

2025. november 14. 05:42

Az amerikai valutacsere-megállapodásnak nincsenek „életvezetési” apróbetűs feltételei. Csupán az, ami: erős pénzügyi garancia az országnak, dollárbiztosítékkal.

2025. november 14. 05:42
null
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám

Az amerikai–magyar sikertárgyalások közvetlen hasznáról sok szó esett, hiszen a családokat, vállalatokat érinti, hogy a kormány elérte: Magyarországnak továbbra is biztosítható az orosz energia. Azt pedig nyilván sokan örömmel nyugtázták, hogy amerikai rendszerrel bővül a paksi atomerőmű;

ez nagyobb biztonságérzetet ad azoknak, akik ódzkodnak az orosz ipari fejlesztésektől. 

Azonban a legfontosabb megállapodás kapta a legkevesebb figyelmet: az a nagy ívű, nemzetgazdasági és stratégiai szempontból ügydöntő szerződés, amely a két ország közötti valutacsere-megállapodást biztosítja.

Ez voltaképp a magyar szuverenitás megőrzésének széfje.

A brüsszeli forrásokra évek óta vár az ország, és azt még az ellenzék sem vitatja, hogy kizárólag politikai okokból nem folyósítja járandóságunkat az unió. Előbb-utóbb megteszi – hiszen részben változik a kinti kormányzati környezet, részben önsorsromboló precedens ez az európai közösségnek –, ám most politikai fegyvernek használja:

azt ígéri, majd talán odaadja, ha lesznek szíves megbuktatni a nekik nem tetsző kormányt a polgárok. 

Az amerikai megállapodás ezt a nyomást nullázza, mivel erős lélektani hatással bír a befektetőkre, és stabilitást ad a forintnak, amely máris szárnyalni kezdett. Ha a háborús környezet, egy esetleges nyugati tőzsdekrízis a mesterségesintelligencia-luftballon kipukkadása miatt a nemzetközi pénzügyi helyzetet még instabilabbá teszi, nekünk akkor is rendelkezésünkre áll az Egyesült Államokkal kötött megállapodás szerinti devizamennyiség.

Természetesen ez is politikai alapú döntés, ahogy az EU-forrás jegelése: itt a nemzeti szuverenitásban hívő világhatalom elnöke döntött úgy, hogy legfőbb európai szövetségesének nyújt kimeríthetetlen pénzügyi garanciát.

Ez megerősíti az ország gazdaságát, miközben az uniós vitákban jelentősen javítja hazánk képviselőinek pozícióját. Ezt az eszközt amúgy eddig egyszer alkalmazta Trump: akkor, amikor argentin szövetségesével állapodott meg ugyanerről. Javier Milei – akivel az USA vezetője megegyezett – fölényesen megnyerte a választást. 

Az ellenzék vezértrollja rögvest a Nemzetközi Valutaalap kölcsönével állította párhuzamba az egyezséget. Ebből csak annyi következik, hogy – szokás szerint – fogalma sincs arról, amiről beszél. Az IMF feltételekhez kötve, általában erős költségvetési megszorítást szorgalmazva ad hitelt. Ezért nem kért belőle az Orbán-kormány 2010-ben.

Az amerikai valutacsere-megállapodásnak nincsenek „életvezetési” apróbetűs feltételei. Csupán az, ami: erős pénzügyi garancia az országnak, dollárbiztosítékkal.

A közgazdaságtan számomra legérthetőbb részében, a viselkedés-közgazdaságtanban alapfogalom a viselkedési torzítás, amely az észszerű, logikus gondolkodástól való következetes eltéréseket jelenti. Így járt el az ellenzéki párttal szövetséges néhány régi közgazda, amikor 2010-től éveken át ismételgette, hogy „holnap jön a csőd” (helyette a prosperitás évei köszöntöttek be), s így viselkedik most az ellenzék vezetője is. 

A megállapodás rendkívüli előny minden magyarnak.

A tamáskodóknak pedig idézhetjük Daniel Kahnemant, a Nobel-díjas pszichológust, aki megfigyelte: „a veszteségtől való félelem a legerősebb erő, amely az emberi döntéshozatalt befolyásolja”. Márpedig az biztosra vehető, hogy az amerikai védőernyő addig van felettünk, amíg a jelenlegi kormány gyakorolja a hatalmat.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. november 14. 06:39
>Magyar Péter, az ellenzék „vezértrollja” már megint óriásit ment – újra kiderült, hogy fogalma sincs arról, amiről beszél< Vegyes értékelést keltő írás! Az mellett, hogy már a címadásban "vezértrollá" minősíti Magyar Pétert, azt a hamis látszatot kelti a "szerző", mintha ő Magyar Péter ellenes lenne, holott jó reklámot biztosítva tartja fenn Magyar Péter felé az érdeklődést, tartja forgalomban Magyar Pétert..! -ráadásul egy szakmai kérdésen keresztül... Ezzel szemben a kérdés generális, alapvető! Magyar Péternek fogalma sincs, de nem is lehet halvány dunsztja sem, hogy mi, miként hogy történt az 1990 körüli évtizedekben, a rendszerváltásnak hazudott időszakban, mivel 1981-es születése ezt eleve kizárja! Tapasztalatlan nyikhaj ifjonc, kinek származási-, párt-háttere végett meleg környezetbe, védett helyzetbe érkezett, gond-mentes, felelőtlen ifjúságot biztosítva részére! Eddigi védett életvitele, lehetőségei, a védelmezett felelőtlenség jegyében telt! -használt autót tőle?! -hát nem!
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. november 14. 06:23
Pontosan! Ennek a pénzügyi fedezetnek a legfontosabb érdeme, hogy VAN! A világ momentán legerősebb hatalma kiáll a magyar pénzügyi rendszer mellé. Ezzel mindenki kedvét elveszi, aki a forint ellen fel akar lépni. Tessék visszamenőleg megnézni, az elmúlt tizenvalahány évben minden év végén és új év kezdetén megtámadták a Forintot méghozzá nagyon! Egy félév ez elleni küzdelemmel telt el. Hát most nemigen számíthatunk ilyesmire.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. november 14. 06:17
"Márpedig az biztosra vehető, hogy az amerikai védőernyő addig van felettünk, amíg a jelenlegi kormány gyakorolja a hatalmat." Minden választás után új kormányt alakít a Főni, most is ez várható. Tehát a jelenlegi Orbán kormányt leváltja a következő Orbán kormány, vagyis a fenti állítás nem megfelelően fogalmaz...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!