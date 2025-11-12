Kuncze Gábor megfejtette az Orbán-Trump találkozót: „Ez egy kamu, semmilyen haszna nem volt” (VIDEÓ)

Blöffnek, a választópolgárok totális félrevezetésének nevezte Kuncze Gábor az Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozóján elért eredményeket. A bukott SZDSZ volt elnöke, egykori belügyminiszter azzal érvelt, hogy a találkozónak nem volt része a konkrét megállapodások aláírása, az pedig kevés, hogy az amerikai elnök és a magyar kormányfő ezekre „kezet rázott”.

Noha a volt balliberális politikus értékelése szerint mindössze egy blöffről van szó, mégis részletesen kifejtette, hogy a szerinte meg sem született megállapodások miért ártanak Magyarországnak.

A rezsicsökkentés megvédésével kapcsolatban a Klikk Tv YouTube csatorna műsorában úgy fogalmazott, ha kapunk is mentességet az amerikai – orosz energiára vonatkozó – szankciók alól, az akkor is csak 2027-ig tart, mivel utána az Európai Unió tiltja meg az orosz energiahordozók beszerzését. Emellett kifejtette: a rezsicsökkentés egy költségvetési döntés, amelyet akkor is fenn lehetne emiatt tartani, ha a Horvátország felől érkező Adria kőolajvezetéken keresztül szerezné be hazánk a kőolajat.