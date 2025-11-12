Kuncze Gábor megfejtette az Orbán-Trump találkozót: „Ez egy kamu, semmilyen haszna nem volt” (VIDEÓ)

Brüsszel lesz a rezsiharc következő állomása, de Amerika Magyarország mellé állt
Az egykori SZDSZ volt elnöke ismét belerúgott a kormánypárti szavazókba: műveletlen, megtévesztett rétegnek tartja őket.
Blöffnek, a választópolgárok totális félrevezetésének nevezte Kuncze Gábor az Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozóján elért eredményeket. A bukott SZDSZ volt elnöke, egykori belügyminiszter azzal érvelt, hogy a találkozónak nem volt része a konkrét megállapodások aláírása, az pedig kevés, hogy az amerikai elnök és a magyar kormányfő ezekre „kezet rázott”.
Noha a volt balliberális politikus értékelése szerint mindössze egy blöffről van szó, mégis részletesen kifejtette, hogy a szerinte meg sem született megállapodások miért ártanak Magyarországnak.
A rezsicsökkentés megvédésével kapcsolatban a Klikk Tv YouTube csatorna műsorában úgy fogalmazott, ha kapunk is mentességet az amerikai – orosz energiára vonatkozó – szankciók alól, az akkor is csak 2027-ig tart, mivel utána az Európai Unió tiltja meg az orosz energiahordozók beszerzését. Emellett kifejtette: a rezsicsökkentés egy költségvetési döntés, amelyet akkor is fenn lehetne emiatt tartani, ha a Horvátország felől érkező Adria kőolajvezetéken keresztül szerezné be hazánk a kőolajat.
A kormány mellett több szakértő is világossá tette az elmúlt hónapokban, hogy az Adria kőolajvezeték nem alkalmas arra, hogy teljes mértékben kiváltsa az Oroszországból Ukrajnán át hazánkba érkező Barátság kőolajvezetéken a szállítást. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a horvát vezeték kapacitása jóval kisebb, másik pedig, hogy a Janaf, a vezetéket üzemeltető horvát állami társaság üzleti magatartása miatt kockázatos lenne az ellátásbiztonság szempontjából kizárólag Horvátország felől beszerezni az ország és a gazdaság működéséhez szükséges kőolajat. Az elmúlt hetekben sorra követték egymást azok a botrányok, amelyek azért robbantak ki, mert a horvát állami vállalat szerződésszegő magatartása miatt a százhalombattai és a szlovákiai olajfinomítókba nem érkezett meg a megvásárolt kőolaj, azaz a Janaf nem teljesítette kötelezettségeit.
Kuncze Gábor az általa blöffnek nevezett amerikai-magyar megállapodásokról kifejtette, annak lényege szerinte, hogy Magyarország fizet az Egyesült Államoknak egy csomó pénzt, ezért az csak Amerikának jelenthet jó üzletet. A két vezető közötti megállapodás részeként elfogadott pénzügyi védőpajzsról pedig elmondta, ha annak bármely elemét is igénybe vesszük, akkor a felhasznált pénzeket kamatostól kell visszafizetnie Magyarországnak, ez pedig azt jelenti, hosszú távon adósai leszünk az Egyesült Államoknak.
Kuncze Gábor szerint az amerikai védőpajzs sokkal rosszabb, mint egy IMF-hitel, mivel jóval magasabbak lehetnek a kamatai.
Az egykori pártelnök azt ugyanakkor nem tette hozzá, hogy a Nemzetközi Valutaalap pénzügyi csomagjának a feltétele, hogy az ország csőd közeli helyzetbe kerüljön és olyan megszorításokat hajtson végre, amelyek a lakosságot érintik és a befektetőknek kedveznek, hasonlóan a baloldali kormányok alatt igénybe vett IMF-mentőcsomaghoz. Éppen ezért nem hasonlítható össze a spekulánsoktól és gazdasági támogatásoktól védő pénzügyi védőpajzs szerepével.
Kuncze Gábor azt is kiemelte, szerinte a választási osztogatás miatt keletkezett költségvetési kiadások fedezetét szolgálná az amerikai pénzügyi védőpajzs. Arra a felvetésre, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetését a megemelt bankadó fedezné, a politikus úgy reagált: a bankadó megduplázása nagyon rossz ötlet, mert kizárja, hogy Magyarország a jövőben felzárkózhasson az Európai Unió átlagához.
Orbán Viktor és több kormánypárti politikus is világossá tette az elmúlt hetekben, hogy az amerikai-magyar megállapodások részleteinek kidolgozása a következő időszakban várható, ám ezek technikai jellegű tárgyalások. Orbán Viktor és Donald Trump az amerikai szankciók alóli mentesség és a pénzügyi védőpajzs létrehozása mellett nukleáris- és hadiipari megállapodásokról egyezett meg múlt pénteken Washingtonban, de az amerikai befektetések ösztönzéséről és egyéb kérdésekről is szó volt, például a Biden-kormány alatt megszüntetett kettős adóztatás tilalmáról szóló egyezmény helyreállításáról.
A két vezető emellett megerősítette az Egyesült Államok és Magyarország stratégiai együttműködését és világossá tette, soha ilyen jól nem alakultak az amerikai-magyar kapcsolatok. Donald Trump emellett többször is kijelentette, hogy Orbán Viktort kiváló vezetőnek, Európa legjobb vezetőjének és a barátjának tekinti.
Kuncze Gábor a beszélgetésben ismét felidézte a korábbi balliberális politikusok véleményét, amelyet napjainkban a Tisza Párt és támogatói is előszeretettel hangoztatnak.
Az SZDSZ volt vezetője megvezetett, iskolázatlan rétegnek tartja a kormánypártot támogató embereket, akik mindössze egy zsák krumpliért odaadják a szavazatukat.
Ezt pedig azért teszik, mert nem tudnak megfelelően tájékozódni, csak a közmédiából értesülnek a hírekről. Emellett a településen munkát adó vállalkozók – amelyek a kormányhoz köthetők – azzal zsarolják az embereket, ha nem a Fideszre szavaznak, akkor a közmunkát is elfelejthetik.
