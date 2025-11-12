Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rezsicsökkentés kormány Orbán-Trump-csúcs Kuncze Gábor szankciók blöff ellenzék kőolajvezeték

Kuncze Gábor megfejtette az Orbán-Trump találkozót: „Ez egy kamu, semmilyen haszna nem volt” (VIDEÓ)

2025. november 12. 18:26

Az egykori SZDSZ volt elnöke ismét belerúgott a kormánypárti szavazókba: műveletlen, megtévesztett rétegnek tartja őket.

2025. november 12. 18:26
Kuncze Gábor

Blöffnek, a választópolgárok totális félrevezetésének nevezte Kuncze Gábor az Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozóján elért eredményeket. A bukott SZDSZ volt elnöke, egykori belügyminiszter azzal érvelt, hogy a találkozónak nem volt része a konkrét megállapodások aláírása, az pedig kevés, hogy az amerikai elnök és a magyar kormányfő ezekre „kezet rázott”.

Noha a volt balliberális politikus értékelése szerint mindössze egy blöffről van szó, mégis részletesen kifejtette, hogy a szerinte meg sem született megállapodások miért ártanak Magyarországnak. 

A rezsicsökkentés megvédésével kapcsolatban a Klikk Tv YouTube csatorna műsorában úgy fogalmazott, ha kapunk is mentességet az amerikai – orosz energiára vonatkozó – szankciók alól, az akkor is csak 2027-ig tart, mivel utána az Európai Unió tiltja meg az orosz energiahordozók beszerzését. Emellett kifejtette: a rezsicsökkentés egy költségvetési döntés, amelyet akkor is fenn lehetne emiatt tartani, ha a Horvátország felől érkező Adria kőolajvezetéken keresztül szerezné be hazánk a kőolajat.

Ezt is ajánljuk a témában

Miért nem alternatíva az Adria?

A kormány mellett több szakértő is világossá tette az elmúlt hónapokban, hogy az Adria kőolajvezeték nem alkalmas arra, hogy teljes mértékben kiváltsa az Oroszországból Ukrajnán át hazánkba érkező Barátság kőolajvezetéken a szállítást. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a horvát vezeték kapacitása jóval kisebb, másik pedig, hogy a Janaf, a vezetéket üzemeltető horvát állami társaság üzleti magatartása miatt kockázatos lenne az ellátásbiztonság szempontjából kizárólag Horvátország felől beszerezni az ország és a gazdaság működéséhez szükséges kőolajat. Az elmúlt hetekben sorra követték egymást azok a botrányok, amelyek azért robbantak ki, mert a horvát állami vállalat szerződésszegő magatartása miatt a százhalombattai és a szlovákiai olajfinomítókba nem érkezett meg a megvásárolt kőolaj, azaz a Janaf nem teljesítette kötelezettségeit.

Kuncze Gábor az általa blöffnek nevezett amerikai-magyar megállapodásokról kifejtette, annak lényege szerinte, hogy Magyarország fizet az Egyesült Államoknak egy csomó pénzt, ezért az csak Amerikának jelenthet jó üzletet. A két vezető közötti megállapodás részeként elfogadott pénzügyi védőpajzsról pedig elmondta, ha annak bármely elemét is igénybe vesszük, akkor a felhasznált pénzeket kamatostól kell visszafizetnie Magyarországnak, ez pedig azt jelenti, hosszú távon adósai leszünk az Egyesült Államoknak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Kuncze Gábor szerint az amerikai védőpajzs sokkal rosszabb, mint egy IMF-hitel, mivel jóval magasabbak lehetnek a kamatai. 

Az egykori pártelnök azt ugyanakkor nem tette hozzá, hogy a Nemzetközi Valutaalap pénzügyi csomagjának a feltétele, hogy az ország csőd közeli helyzetbe kerüljön és olyan megszorításokat hajtson végre, amelyek a lakosságot érintik és a befektetőknek kedveznek, hasonlóan a baloldali kormányok alatt igénybe vett IMF-mentőcsomaghoz. Éppen ezért nem hasonlítható össze a spekulánsoktól és gazdasági támogatásoktól védő pénzügyi védőpajzs szerepével.

Kuncze Gábor azt is kiemelte, szerinte a választási osztogatás miatt keletkezett költségvetési kiadások fedezetét szolgálná az amerikai pénzügyi védőpajzs. Arra a felvetésre, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetését a megemelt bankadó fedezné, a politikus úgy reagált: a bankadó megduplázása nagyon rossz ötlet, mert kizárja, hogy Magyarország a jövőben felzárkózhasson az Európai Unió átlagához.

Ezt is ajánljuk a témában

Technikai szinten folytatódnak az egyeztetések

Orbán Viktor és több kormánypárti politikus is világossá tette az elmúlt hetekben, hogy az amerikai-magyar megállapodások részleteinek kidolgozása a következő időszakban várható, ám ezek technikai jellegű tárgyalások. Orbán Viktor és Donald Trump az amerikai szankciók alóli mentesség és a pénzügyi védőpajzs létrehozása mellett nukleáris- és hadiipari megállapodásokról egyezett meg múlt pénteken Washingtonban, de az amerikai befektetések ösztönzéséről és egyéb kérdésekről is szó volt, például a Biden-kormány alatt megszüntetett kettős adóztatás tilalmáról szóló egyezmény helyreállításáról.

Ezt is ajánljuk a témában

A két vezető emellett megerősítette az Egyesült Államok és Magyarország stratégiai együttműködését és világossá tette, soha ilyen jól nem alakultak az amerikai-magyar kapcsolatok. Donald Trump emellett többször is kijelentette, hogy Orbán Viktort kiváló vezetőnek, Európa legjobb vezetőjének és a barátjának tekinti.

Nem változott az ellenzék véleménye a kormánypárti szavazókról

Kuncze Gábor a beszélgetésben ismét felidézte a korábbi balliberális politikusok véleményét, amelyet napjainkban a Tisza Párt és támogatói is előszeretettel hangoztatnak. 

Az SZDSZ volt vezetője megvezetett, iskolázatlan rétegnek tartja a kormánypártot támogató embereket, akik mindössze egy zsák krumpliért odaadják a szavazatukat. 

Ezt pedig azért teszik, mert nem tudnak megfelelően tájékozódni, csak a közmédiából értesülnek a hírekről. Emellett a településen munkát adó vállalkozók – amelyek a kormányhoz köthetők – azzal zsarolják az embereket, ha nem a Fideszre szavaznak, akkor a közmunkát is elfelejthetik.

Nyitóképünkön: Kuncze Gábor
Fotó: Képernyőfotó/Klikk Tv/YouTube

***

Összesen 79 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2025. november 12. 19:48
Müveletlen a te agyad.Uralkodásotok megbotránkoztató volt mit meg nem engedtetek magatoknak.Olyan részegek voltatok az egyik luxus fürdöben meztelenül últetek a lovakon és úgy masiroztatok.Az egyik szdsz bulin babot föztetek ,és letoltad a gatyádat fingás közben és meggyújtottátok.Te még a rablást is viccnek vetted.Bezzeg a feleséged jól meggazdagodott a tankönyvek privatiz!ciója során mivel ö adta ki.Utánna vette el Orbán és felébe került mig nem lett ingyenes.Anyátokat rohadt rablók.
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. november 12. 19:48
Jaj, az SzDSz sábeszgója... ez is csak itt lehet szabadlábon.
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. november 12. 19:47
Idióta szadeszes.
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. november 12. 19:44
Nemrég elhunyt apósom egy darabig együtt dolgozott Kunczével, amikor az még nem volt politikus. Apósom szerint KG már akkor hülye volt mindenhez, de folyton beledumált mindenbe és kidumálta magát, ha bajvolt vele. Most se várjunk tőle sok észt és értelmes beszédet!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!