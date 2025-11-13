Ft
Kifejezetten szeretném, ha Orbán Viktor interjút adna a Telexnek

2025. november 13. 13:23

Nagyon kíváncsian nézném, hogy mire mennek vele.

2025. november 13. 13:23
Hont András
Hont András
„A nyugati középosztály (ideértve a magyart is) orgánumai (ideértve Telexet is), nem tudatos propagandát folytatnak, leszámítva, mondjuk, az olyan drámai tudósításokat, mint pl. a Megváltó úr sorsfordító lángosozásáról szóló beszámolót, hanem a társasági rovat vezérli őket. Az egymás előtti szereplés, az egymásnak megfelelés, egymás igazságának és identitásának erősítése a meghatározó, és meg sem próbálják megérteni az azon kívüli világot. Azután meg csodálkoznak Trumpon, Orbánon, Le Penen, az AfD-n, a Brexiten, a járványkezelés elutasításán és minden máson. 

Jól példázza ezt a Telex válasza, amivel kapásból belemasíroztak a miniszterelnöki csapdába. A létező legnagyobb badarság a miniszterelnöki vádaskodásra azt írni, hogy Orbán »minden igazságot kereső, szabadon gondolkodó, független magyar ember ellen harcol«. Akkor miért akarnak vele interjút készíteni? Informatív egy beszélgetés sülne ki ebből. 

Amúgy én kifejezetten szeretném, ha Orbán Viktor interjút adna a Telexnek. Nagyon kíváncsian nézném, hogy mire mennek vele.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Korrupt Kornél
2025. november 13. 16:34
Nézve a kormányinfót, benne a telexes idiótát semmi szükség erre.
arany1
2025. november 13. 16:03
Na jó...: én is "kifejezetten szeretném, ha Orbán Viktor interjút adna a Telexnek" , de nehogy már megint másfél órás legyen mint az ATV-ben, mert akkor nem hallgatom meg. A templomban is legfeljebb 10 vagy 15 percig tart egy szentbeszéd ami a Biblia magyarázata. A Telex is ugyanaz a hírhamisító mint a BBC, aberrált liberálisok. Az aberrált liberálisok egyszerű fogalmakat sem értenek meg, nincs értelme nekik magyarázkodni.
tapir32
2025. november 13. 15:56
Az orosz költségvetésben a magyar olaj és gáz export a hibahatáron belüli azaz, kimutathatatlanul kis tétel. Következésképpen, az az érv, hogy az olaj és gáz vásárlásokkal Oroszországot támogatnánk hazugság! Ukrajna miért támogatja Oroszországot orosz gáz vásárlásával? A nagyhangú EU tagállamok 15x annyi olajat és gázt vesznek az oroszoktól mint Magyarország!
blackorion
2025. november 13. 15:55
Teljesen mindegy ki és hogyan kérdezi Viktort. Ha a lakáj médiába megy kinyalatni a seggét, akkor jól láthatóan élvezi. Ha mástól kap olyan kérdést, amit nem ő vagy valamelyik kádere talált ki, akkor meg átkeretezi a válaszát. Majd ha ki mer olyan tömeg elé állni, amit nem ő buszoztatott oda, akkor talán válaszolni is fog bármi érdemi kérdésre. Addig ott dpk meg a hk előadni az utcai harcost. Ez Orbán Viktor.
