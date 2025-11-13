„A nyugati középosztály (ideértve a magyart is) orgánumai (ideértve Telexet is), nem tudatos propagandát folytatnak, leszámítva, mondjuk, az olyan drámai tudósításokat, mint pl. a Megváltó úr sorsfordító lángosozásáról szóló beszámolót, hanem a társasági rovat vezérli őket. Az egymás előtti szereplés, az egymásnak megfelelés, egymás igazságának és identitásának erősítése a meghatározó, és meg sem próbálják megérteni az azon kívüli világot. Azután meg csodálkoznak Trumpon, Orbánon, Le Penen, az AfD-n, a Brexiten, a járványkezelés elutasításán és minden máson.

Jól példázza ezt a Telex válasza, amivel kapásból belemasíroztak a miniszterelnöki csapdába. A létező legnagyobb badarság a miniszterelnöki vádaskodásra azt írni, hogy Orbán »minden igazságot kereső, szabadon gondolkodó, független magyar ember ellen harcol«. Akkor miért akarnak vele interjút készíteni? Informatív egy beszélgetés sülne ki ebből.

Amúgy én kifejezetten szeretném, ha Orbán Viktor interjút adna a Telexnek. Nagyon kíváncsian nézném, hogy mire mennek vele.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala