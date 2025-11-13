Ft
11. 13.
csütörtök
Gratulálok a Fidesznek!

2025. november 13. 21:04

A kényes ízlésű pesti értelmiség fog még Handó Tünde vállán Nélküledet dudorászni árpádsávos zászlót lobogtatva.

2025. november 13. 21:04
Hont András
Hont András
„Parádés kontent. A Fidesz remélt bukására várva a Fidesz által a Diákhitel Központ nevű, jól fizető értéktelenmegőrzőbe zsuppolt ex-Fidesz-káder a Fidesz által magasba emelt (de még így is szörnyen lapos) Wass Albert-idézettel lelkesíti követőit, míg a kommentmezőben egy visszaszámlálást jelképező centivel megjelenik a Fidesz-érában az Országos Bírói Hivatal elnökhelyettesévé tett exbíró. Gratulálok a Fidesznek, viszont a kényes ízlésű pesti értelmiség fog még Handó Tünde vállán Nélküledet dudorászni árpádsávos zászlót lobogtatva.”

Nyitókép: Facebook

states-2
2025. november 13. 22:16
Pszichopeti kezdettől pirosfehérzöldnek álcázza a verescsillagot, a komcsi csürhe pedig, amit egyébként kiráz a hideg a nemzeti színtől, veszi a lapot, ha ez a siker ára, jöhet akár az árpádsáv is.
FeketeFehér
2025. november 13. 21:48
Hont András valszeg megbolondult. Az összes mondanivalója kimerül abban, hogy ezt se meg azt se, így se meg úgy se. És aztán vége a cikkének. :)))))
cukigomboc
2025. november 13. 21:31
Én is gratulálok Bandi, állandó kórustag lettél a Mandiner címlapján. Egy a deákdanik, zilajánosok, rostástibik, kopaszok közül. Mindig is különleges akartál lenni, érdekes, eredeti. Ez lett belőle: egy sámli a sáskahad barakkjában. Mosolyogj hozzá!
Sróf
2025. november 13. 21:26
Hát még, ha ehhez hozzávesszük, hogy aki mindezt írja, az is fidesz-potentát volt egykor... :D
