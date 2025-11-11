A szakértő elárulta: ennyiért tankolnánk, ha nem sikerült volna tető alá hozni a megállapodást Trumppal

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Bloomberg a magyar kormányfő győzelmeként értékelte, hogy hazánk mentességet kapott az Egyesült Államok oroszellenes szankciói alól.

Az M1 csatorna hétfői Híradójában ezzel kapcsolatban felidézték: Orbán Viktor röviddel a Donald Trumppal folytatott tárgyalása utáni sajtótájékoztatón kiemelte, hogy

Magyarország nemcsak hogy mentességet kapott az orosz energia szankciója alól, de ez a mentesség időkorlát nélküli”.

A kormányfő ismertette: azzal, hogy továbbra is jöhet kőolaj és földgáz a Török Áramlaton és a Barátság vezetéken keresztül, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia Európában.

Szijjártó Péter közösségi oldalán a következőképp értékelte a washingtoni tárgyalásokat: „ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlája”. A külügyminiszter azt is leszögezte: ezt a megállapodást Orbán Viktoron kívül senki más nem tudta volna elérni – idézte a hirado.hu.