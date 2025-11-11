Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bloomberg Magyarország árak energia szankciók Donald Trump földgáz Orbán Viktor miniszterelnök

A szakértő elárulta: ennyiért tankolnánk, ha nem sikerült volna tető alá hozni a megállapodást Trumppal

2025. november 11. 14:18

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint ezt Orbán Viktor miniszterelnökön kívül senki nem tudta volna elérni.

2025. november 11. 14:18
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Bloomberg a magyar kormányfő győzelmeként értékelte, hogy hazánk mentességet kapott az Egyesült Államok oroszellenes szankciói alól.

Az M1 csatorna hétfői Híradójában ezzel kapcsolatban felidézték: Orbán Viktor röviddel a Donald Trumppal folytatott tárgyalása utáni sajtótájékoztatón kiemelte, hogy 

Magyarország nemcsak hogy mentességet kapott az orosz energia szankciója alól, de ez a mentesség időkorlát nélküli”.

A kormányfő ismertette: azzal, hogy továbbra is jöhet kőolaj és földgáz a Török Áramlaton és a Barátság vezetéken keresztül, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia Európában.

Szijjártó Péter közösségi oldalán a következőképp értékelte a washingtoni tárgyalásokat: „ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlája”. A külügyminiszter azt is leszögezte: ezt a megállapodást Orbán Viktoron kívül senki más nem tudta volna elérni – idézte a hirado.hu.

Ezt is ajánljuk a témában

Sokat köszönhet a lakosság a washingtoni útnak

A Bloomberg cikkére Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató energia- és klímapolitikai üzletágvezetője is reagált. Hortay elmondta, előzetes számításokat végeztek arról, hogy miként érintette volna az emberek kiadásait a szankciók fenntartása

Közlése szerint már rövid távon üzemanyaghiány lett volna, a benzin és a gázolaj literje 1000 forint fölé emelkedett volna, a fűtésszámla pedig háromszorosára nőtt volna.

Az elemző arról is beszélt: Brüsszel továbbra is ragaszkodik az orosz energia uniós tiltásához, az pedig a nem is olyan távoli jövő kérdése, hogy a kormány washingtoni megállapodására hogyan reagál az Európai Unió vezetése.

Hortay emlékeztetett, az Európai Bizottság nagyon eltökélt ebben a tekintetben. Ursula von der Leyen vagy az energiaügyi biztosuk, Dan Jorgensen már többször is elmondták, hogy örökös szankcióval szeretnék sújtani az orosz energiahordozókat, soha többé „egyetlen molekula orosz olajat vagy gázt sem szeretnének az európai piacon látni”, és ennek megfelelően mindent megtesznek, mind a szankciós csomagokban, mind kereskedelempolitikai intézkedéseknek maszkírozva, hogy azt érvényesítsék a tagállamokon – mondta a szakértő.

A szakértő kitért az amerikaiakkal kötött nukleáris megállapodásra is, amelyről azt mondta: a moduláris reaktorok megépítésével exportképes tudáshoz jutnak a magyar szakemberek, az amerikai cseppfolyósított földgáz beszerzése pedig egybecseng azzal a kormányzati törekvéssel, hogy Magyarországra minél több útvonalon érkezzen energia – zárta gondolatait Hortay Olivér.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Picnic Niki
•••
2025. november 11. 15:58 Szerkesztve
Ha olyan drágán adná a MOL, akkor a szabadpiacon kellene venni, aztán a nyakukon marad benzinben meg fulladjon bele az egész vezérkar, Hernádival az élén. De OV is remélem beledöglik, mert akkorákat hazudozik. Hortay meg egy nagy beszari f@sz, h ezt elmondaná
Válasz erre
0
0
pinochet
2025. november 11. 15:49
Aztán ezt a mentességet közösen kaptuk Szlovákiával vagy csak ránk magyarokra vonatkozik? Na ebből látszik, hogy mekkora ordas kamuval házaltok narancsbolsevikok.
Válasz erre
0
0
pinochet
2025. november 11. 15:46
Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató energia- és klímapolitikai üzletágvezetője is reagált. Hortay elmondta, előzetes számításokat végeztek arról, hogy miként érintette volna az emberek kiadásait a szankciók fenntartása Közlése szerint már rövid távon üzemanyaghiány lett volna, a benzin és a gázolaj literje 1000 forint fölé emelkedett volna, Miközben a körülöttünk lévő országokban maradt volna minden abban az árban ahol most van. Miért kamuztok narancsbolsevikok?
Válasz erre
1
0
T. Péter
•••
2025. november 11. 14:57 Szerkesztve
Tízezer fölé, decinként. Ezentúl patikában fogják árulni kisüvegben. Energiaár százszorosára. Ha már hazudtok, miért nem húztok bele?
Válasz erre
2
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!