A szakértő elárulta: ennyiért tankolnánk, ha nem sikerült volna tető alá hozni a megállapodást Trumppal

Példátlan győzelmet aratott Orbán Viktor: sorra ismerik el a történelmi magyar sikert a legnagyobb baloldali lapok
A Bloomberg után a Politico is megírta a tagadhatatlant.
Szijjártó Péter külügyminiszter szerint ezt Orbán Viktor miniszterelnökön kívül senki nem tudta volna elérni.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Bloomberg a magyar kormányfő győzelmeként értékelte, hogy hazánk mentességet kapott az Egyesült Államok oroszellenes szankciói alól.
Az M1 csatorna hétfői Híradójában ezzel kapcsolatban felidézték: Orbán Viktor röviddel a Donald Trumppal folytatott tárgyalása utáni sajtótájékoztatón kiemelte, hogy
Magyarország nemcsak hogy mentességet kapott az orosz energia szankciója alól, de ez a mentesség időkorlát nélküli”.
A kormányfő ismertette: azzal, hogy továbbra is jöhet kőolaj és földgáz a Török Áramlaton és a Barátság vezetéken keresztül, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia Európában.
Szijjártó Péter közösségi oldalán a következőképp értékelte a washingtoni tárgyalásokat: „ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlája”. A külügyminiszter azt is leszögezte: ezt a megállapodást Orbán Viktoron kívül senki más nem tudta volna elérni – idézte a hirado.hu.
Ezt is ajánljuk a témában
A Bloomberg után a Politico is megírta a tagadhatatlant.
A Bloomberg cikkére Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató energia- és klímapolitikai üzletágvezetője is reagált. Hortay elmondta, előzetes számításokat végeztek arról, hogy miként érintette volna az emberek kiadásait a szankciók fenntartása
Közlése szerint már rövid távon üzemanyaghiány lett volna, a benzin és a gázolaj literje 1000 forint fölé emelkedett volna, a fűtésszámla pedig háromszorosára nőtt volna.
Az elemző arról is beszélt: Brüsszel továbbra is ragaszkodik az orosz energia uniós tiltásához, az pedig a nem is olyan távoli jövő kérdése, hogy a kormány washingtoni megállapodására hogyan reagál az Európai Unió vezetése.
Hortay emlékeztetett, az Európai Bizottság nagyon eltökélt ebben a tekintetben. Ursula von der Leyen vagy az energiaügyi biztosuk, Dan Jorgensen már többször is elmondták, hogy örökös szankcióval szeretnék sújtani az orosz energiahordozókat, soha többé „egyetlen molekula orosz olajat vagy gázt sem szeretnének az európai piacon látni”, és ennek megfelelően mindent megtesznek, mind a szankciós csomagokban, mind kereskedelempolitikai intézkedéseknek maszkírozva, hogy azt érvényesítsék a tagállamokon – mondta a szakértő.
A szakértő kitért az amerikaiakkal kötött nukleáris megállapodásra is, amelyről azt mondta: a moduláris reaktorok megépítésével exportképes tudáshoz jutnak a magyar szakemberek, az amerikai cseppfolyósított földgáz beszerzése pedig egybecseng azzal a kormányzati törekvéssel, hogy Magyarországra minél több útvonalon érkezzen energia – zárta gondolatait Hortay Olivér.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
Ezt is ajánljuk a témában
Brüsszel és Kijev is őrjöng.