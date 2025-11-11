Példátlan győzelmet aratott Orbán Viktor: sorra ismerik el a történelmi magyar sikert a legnagyobb baloldali lapok

Magyarország legnagyobb kritikusa is belátta: Orbán Viktor óriási győzelmet aratott
Megvédte a rezsicsökkentést Washingtonban.
A Bloomberg után a Politico is megírta a tagadhatatlant.
„Ez nagy győzelem a konzervatív magyar vezető számára, akinek legfőbb célja Washingtonba érkezésekor az volt, hogy enyhítést kérjen az országát megbénító szankciók alól, tekintettel arra, hogy Magyarország az orosz energiaforrásoktól függ” – mindezt a jellemzően konzervatív-ellenes, liberális orientációjáról híres Politico írta az Orbán-Trump találkozóról.
A hazai baloldali sajtóval ellentétben tehát a nemzetközileg ismert és befolyásos Politicóban volt annyi elfogulatlanság, hogy leírja a tagadhatatlan tényeket. Többek között azt, hogy a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről.
A jó kapcsolat – és Trump ajánlata, hogy Magyarországon rendezzék meg a csúcstalálkozót – részben Orbánnak a Trump iránti rendíthetetlen támogatásának köszönhető”
– idézi az Origo a Politico írását.
Mindezek mellett a lap felidézte, hogy Orbán Viktor már akkor szövetségese volt Trumpnak, még nem is volt az Egyesült Államok elnöke, meglátogatta őt Mar-a-Lagóban, és „egy konzervatív, bevándorlásellenes és családbarát kormányt vezet, amelyet a MAGA-világ követni szeretne”.
Ahogy írtunk is róla a Mandineren, a Politico nem az egyetlen progresszív baloldali lap, mely minden további nélkül elismerte az Orbán-Trump találkozó sikerét. „Donald Trump szankciómentessége Orbán Viktor számára nagy diplomáciai siker” – írta a minap a Bloomberg, amely alapesetben hétről hétre kormányellenes cikkekkel szórakoztatja olvasóit.
