Kreml (Moszkva) Magyarország Zbigniew Ziobro támadás orosz-ukrán háború Szijjártó Péter Orbán Viktor Donald Tusk

Zelenszkij meghúzta Ukrajna vörös vonalát, közben „pánik tört ki a Karmelitában”, Lengyelországban pedig nagyítóval kell keresni a jogállamiságot

2025. október 30. 05:52

Oroszországban ítéletet mondtak az Európai Unió döntéséről, és Magyarországot külön is kiemelték. Ezek voltak a szerdai nap legfontosabb történései.

2025. október 30. 05:52
null

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon. Kifejezte fenntartásait egy budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatban, elsősorban Orbán Viktor magyar miniszterelnök miatt, aki szerinte akadályozza az
Ukrajnát érintő ügyeket – írja az Agerpres.

Mint írják,

Zelenszkij szerint a tárgyalások helyszíne másodlagos, de kizárja Oroszországot és Fehéroroszországot.

Az elnök hangsúlyozta: a szankciók és befagyasztott orosz vagyonok felhasználása kulcsfontosságú nyomásgyakorlási eszközök Moszkva ellen.

„Pánik a Karmelitában!” – Szijjártó Péter olyan feladatot kapott Orbán Viktortól, mint még soha

„Pánik a Karmelitában! Az eltűnt konzultáció nyomában” – olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán, ahol a miniszterelnök egy videót is megosztott követőivel. A felvételről többek között kiderül, hogy Szijjártó Péter melyik postaládába dobta be a kitöltött nemzeti konzultációs ívet, illetve 

a külügyminiszter egy különleges feladatot is kapott a kormányfőtől.

A posztot Deák Dániel is kommentálta. Az elemző többek között hangsúlyozta, „fontos, hogy a nemzeti konzultáción a lehető legtöbben mondják el a véleményüket, szeretnék-e a tiszás adóemelést!”

Oroszországban ítéletet mondtak az Európai Unió döntéséről – Magyarországot külön is kiemelték

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az EU-tagállamok többsége tudatosan rontja saját polgárai életminőségét, főként a növekvő katonai kiadások és az Oroszországgal szembeni intézkedések miatt – írja az Izvesztyija.

Kiemelte, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök az országa érdekeit képviseli az orosz energiahordozók ügyében, hangsúlyozva Magyarország jogos igényét a kedvezőbb árú energiabeszerzésre.

Peszkov szerint az orosz energia továbbra is versenyképes marad nemzetközi szinten.

„Amit Lengyelországban most látunk, annak semmi köze a jogállamisághoz” – volt lengyel miniszterhelyettes a Mandinernek

Marcin Romanowski egykori miniszterhelyettes a Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel történtek kapcsán rámutatott, hogy „amit most Magyar Péter »a „magyar Tusk« meghirdet, a maga »elszámoltatásával«”, az már Lengyelországban gyakorlatban is látható.

Mint ismert, ha 

a jobboldali volt miniszter hazatér Varsóba, egy héten belül kattanhat a csuklóján a bilincs, és börtönbe kerülhet,

úgy, mint korábban a párttársai, miután a lengyel ügyészek kérvényezték mentelmi jogának felfüggesztését. Lapunk megkeresésére egy háttérbeszélgetésen a volt miniszter megerősítette: a jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.

Ziobro keddi értesüléseink szerint még a magyar fővárosban tartózkodik, és úgy tudjuk, saját párttársai is erősen győzködik arról, hogy inkább maradjon Magyarországon. A most felsorakoztatott váak alapján Lengyelországban akár 25 év börtn is várhatna rá.

Romanowski, – aki tavaly december óta politikai menedékjoggal tartózkodik Budapesten – a Mandinernek kiemelte, hogy a volt igazságügyi mininszter kálváriája a magyarok számára világos jelzés. „Amit most Magyar Péter »a „magyar Tusk« – meghirdet, a maga »elszámoltatásával«, az már Lengyelországban gyakorlatban is látható. Ez nem más, mint

  • képtelenségek,
  • abszurd vádak halmaza, 
  • és persze hazugságáradat a kormánypropagandától, amit külföldről irányítanak.”

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

