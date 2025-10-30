Zelenszkij meghúzta Ukrajna vörös vonalát: Magyarországot is elhelyezte a térképen
Az ukrán elnök Orbán Viktorról is beszélt.
Oroszországban ítéletet mondtak az Európai Unió döntéséről, és Magyarországot külön is kiemelték. Ezek voltak a szerdai nap legfontosabb történései.
Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon. Kifejezte fenntartásait egy budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatban, elsősorban Orbán Viktor magyar miniszterelnök miatt, aki szerinte akadályozza az
Ukrajnát érintő ügyeket – írja az Agerpres.
Mint írják,
Zelenszkij szerint a tárgyalások helyszíne másodlagos, de kizárja Oroszországot és Fehéroroszországot.
Az elnök hangsúlyozta: a szankciók és befagyasztott orosz vagyonok felhasználása kulcsfontosságú nyomásgyakorlási eszközök Moszkva ellen.
„Pánik a Karmelitában! Az eltűnt konzultáció nyomában” – olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán, ahol a miniszterelnök egy videót is megosztott követőivel. A felvételről többek között kiderül, hogy Szijjártó Péter melyik postaládába dobta be a kitöltött nemzeti konzultációs ívet, illetve
a külügyminiszter egy különleges feladatot is kapott a kormányfőtől.
A posztot Deák Dániel is kommentálta. Az elemző többek között hangsúlyozta, „fontos, hogy a nemzeti konzultáción a lehető legtöbben mondják el a véleményüket, szeretnék-e a tiszás adóemelést!”
Nem mindennapi videóval jelentkezett közösségi oldalán a kormányfő.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az EU-tagállamok többsége tudatosan rontja saját polgárai életminőségét, főként a növekvő katonai kiadások és az Oroszországgal szembeni intézkedések miatt – írja az Izvesztyija.
Kiemelte, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök az országa érdekeit képviseli az orosz energiahordozók ügyében, hangsúlyozva Magyarország jogos igényét a kedvezőbb árú energiabeszerzésre.
Peszkov szerint az orosz energia továbbra is versenyképes marad nemzetközi szinten.
Jogos az igény a kedvezőbb árú energiabeszerzésre.
Marcin Romanowski egykori miniszterhelyettes a Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel történtek kapcsán rámutatott, hogy „amit most Magyar Péter »a „magyar Tusk« meghirdet, a maga »elszámoltatásával«”, az már Lengyelországban gyakorlatban is látható.
Mint ismert, ha
a jobboldali volt miniszter hazatér Varsóba, egy héten belül kattanhat a csuklóján a bilincs, és börtönbe kerülhet,
úgy, mint korábban a párttársai, miután a lengyel ügyészek kérvényezték mentelmi jogának felfüggesztését. Lapunk megkeresésére egy háttérbeszélgetésen a volt miniszter megerősítette: a jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.
Ziobro keddi értesüléseink szerint még a magyar fővárosban tartózkodik, és úgy tudjuk, saját párttársai is erősen győzködik arról, hogy inkább maradjon Magyarországon. A most felsorakoztatott váak alapján Lengyelországban akár 25 év börtn is várhatna rá.
Romanowski, – aki tavaly december óta politikai menedékjoggal tartózkodik Budapesten – a Mandinernek kiemelte, hogy a volt igazságügyi mininszter kálváriája a magyarok számára világos jelzés. „Amit most Magyar Péter »a „magyar Tusk« – meghirdet, a maga »elszámoltatásával«, az már Lengyelországban gyakorlatban is látható. Ez nem más, mint
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
Amikor rákbetegségét kezelték és nyílt sebbel hazaért, lakását már felforgatták Tusk rendőrei; azonban Zbigniew Ziobro, akit azóta ismét börtönnel fenyeget a hatalom, hétfőn este Budapesten még bizakodóan beszélt lapunknak.
A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.