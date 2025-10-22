Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kollaboráns ideológia forradalom Vlagyimir Putyin Fidesz 1956 Orbán Viktor

Ünnep helyett

2025. október 22. 08:09

Nem lehet egyszerre az 56-os hősökért és az Ukrajnában vért ontó orosz agresszorért szorítani.

2025. október 22. 08:09
null
Hargitai Miklós
Hargitai Miklós
Népszava

„Nehéz nem látni: a Fidesz az utóbbi években egyre kevésbé szereti 1956-ot, meg úgy általában a forradalmakat. Merthogy annak, amiért a magyar kormánypárt politizál, meg amiért a forradalmárjaink küzdöttek (polgári szabadságjogok, nyugatos felzárkózás, a despoták elhajtása), mostanra nem maradt közös részhalmaza. Lehet ugyan találgatni, hogy melyik hozzáállás az őszintébb, de fölösleges: az a párt, amelyik az október végi-november eleji időszakban idehívja a KGB-s múltú, a saját bevallása szerint is kommunista meggyőződésű, negyedik éve az orosz gyarmatbirodalom visszaállításáért háborúzó Putyint, vörös szőnyeget terít a lába elé, és katonai tiszteletadással fogadja, nyilvánvalóan a kapitulációt dicsőítő Orbán Balázs értelmezését fogadja el. 

Senkit nem akarunk megingatni a békepárti meggyőződésében, de a pesti srácok (mármint az igaziak, nem az Origóban utóvédharcolók) a Holdig rúgták volna föl azt, aki ezzel a nagyon ócska, nagyon átlátszó, a kormány oroszbarátsága mögé fals ideológiát fabrikáló dumával előállt volna.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindazok, akiknek az elmúlt esztendőkben minden októberben volt valami kényelmetlen érzésük Orbán Viktort hallgatva, megnyugodhatnak: nem az ő készülékükben van a hiba – egyszerűen képtelenség őszintén lelkesedni a kilátástalanságában is hősies 56-os lázadásért úgy, hogy az ember, még ha miniszterelnök is, a szíve mélyén az ellenségnek drukkol. (És senki ne jöjjön azzal, hogy az akkori meg a mai oroszok nem ugyanazok: ugyanaz a céljuk, ugyanúgy nem válogatnak az eszközökben, és a magyar pártpropaganda ugyanúgy mellettük áll. Maga Putyin pedig, aki a Magyarországot is magában foglaló szovjet birodalom szétesését a történelem legnagyobb tragédiájának nevezte, a személyében is megtestesíti a folytonosságot.) 

Nem lehet egyszerre az 56-os hősökért és az Ukrajnában vért ontó orosz agresszorért szorítani: utóbbiak ugyanolyan könyörtelenül bántak el Magyarországgal – szintén a birodalmi ideológia nevében, hazug módon a testvérüknek nevezve bennünket -, ahogyan most az ukrán »testvéreiket« próbálják megtörni. Azokat, akiket a forradalom mártírjaiként tisztelünk, orosz katonák, meg a velük együttműködő, »békepárti« reálpolitikában utazó kollaboráns hazaárulók gyilkolták meg – ez történelmi tény, és nem szépíti meg sem az idő, sem az a szabad szemmel is jól látható, napról napra hízó összeg, amit Orbán-közeli körök jelenleg az orosz energiahordozók behozatalán keresnek.

Ne szépítsük: október 23-a ma nem nemzeti ünnep Magyarországon, mert csak a nemzet egyik fele ünnepli tiszta szívvel. Abban, amit az Orbán-rezsim hangadói és véleményformálói gondolnak meg időnként mondanak is róla, nincs, és soha nem is lesz nemzeti konszenzus – márpedig nemzetként ünnepelni csak azt lehet, amiről azonosan gondolkodunk. Arra, hogy a forradalom évfordulója újra a szabad, a gyarmati igát nem tűrő Magyarország születésnapja lehessen, még egy kicsit várni kell: talán a 70. évfordulót már közösen ünnepelhetjük.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Demkó Attila

Facebook

Idézőjel

A békecsúcsnak akkor van értelme Trump szempontjából, ha be tud valamit jelenteni

Donbasz a legfontosabb, kell Putyinnak ez a „siker”, hogy leállhasson.

Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2025. október 22. 09:14
Figyuzzál mocskos kommunista firkász... 1956-ot a tetves II. Ukrán front verte le... Így szopjad az ártatlan ukrán náci haverjaidat...
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. október 22. 09:01
Messze kitárgyalatlan kérdés 1956 októbere, melyet nemes forradalomként éltem meg, éltem át..! -de nagyobbat aligha tévedhetnék.., pedig már 1956-ban is felvetült, hogy a "Szuez-kaland" elviszi a fókuszt a magyarországi forradalomról... Mindenesetre 1956-ban lényesen többet hallottam Szuezről, mint manapság! -pedig Szuez volt a kulcs a magyarországi "forradalomhoz"..! Botorkáltunk a történelemben.., a meghatározó ismerethiányban... Például nem volt ismert a cári család, nők, gyermekek, szolgálók, brutális legyilkolásában résztvevő internacionalista Nagy Imre múltja, nem volt nyilvánvaló Nagy Imre, haláláig tartó hűsége Moszkvához... A szereposztás csak később vált világossá, érthetővé... Igazán előrelépni akkor fog a magyarság, ha a teret, melyet a "Szentszövetség" ellen, eleve vesztes háborúba vivő Kossuthról neveztek el, átnevezésre kerül az 1956 október 25.-én lemészároltakról, a több-száz áldozatról, az emlékező: "Magyar Áldozatok-tere", de elfogadható akár a "Trianon-tér" is!
Válasz erre
1
0
ördöngös pepecselés
2025. október 22. 09:01
nem emlékszem, hogy 56ban üldöztük volna az oroszokat se a nyelvüket, se a vallásukat de még a pénzüket nem vettük el mint most az ukránok ne gyere hazug állításokkal te internáci láncos kutya
Válasz erre
1
0
nyugalom
2025. október 22. 09:01
Ez idegen, aljas.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!