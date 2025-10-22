„Nehéz nem látni: a Fidesz az utóbbi években egyre kevésbé szereti 1956-ot, meg úgy általában a forradalmakat. Merthogy annak, amiért a magyar kormánypárt politizál, meg amiért a forradalmárjaink küzdöttek (polgári szabadságjogok, nyugatos felzárkózás, a despoták elhajtása), mostanra nem maradt közös részhalmaza. Lehet ugyan találgatni, hogy melyik hozzáállás az őszintébb, de fölösleges: az a párt, amelyik az október végi-november eleji időszakban idehívja a KGB-s múltú, a saját bevallása szerint is kommunista meggyőződésű, negyedik éve az orosz gyarmatbirodalom visszaállításáért háborúzó Putyint, vörös szőnyeget terít a lába elé, és katonai tiszteletadással fogadja, nyilvánvalóan a kapitulációt dicsőítő Orbán Balázs értelmezését fogadja el.

Senkit nem akarunk megingatni a békepárti meggyőződésében, de a pesti srácok (mármint az igaziak, nem az Origóban utóvédharcolók) a Holdig rúgták volna föl azt, aki ezzel a nagyon ócska, nagyon átlátszó, a kormány oroszbarátsága mögé fals ideológiát fabrikáló dumával előállt volna.