demkó attila Budapesti békecsúcs Donbasz tűzszünet Donald Trump Vlagyimir Putyin

A békecsúcsnak akkor van értelme Trump szempontjából, ha be tud valamit jelenteni

2025. október 22. 06:11

Donbasz a legfontosabb, kell Putyinnak ez a „siker”, hogy leállhasson.

2025. október 22. 06:11
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Lesznek-e a közeljövőben amerikai-orosz elnöki tárgyalások? Nem tudom, ugyanis a mai bejelentés (hogy nem) lehet holnap délután már nem érvényes. Nagyon váratlanul történhetnek most dolgok, mert sok minden mozog. Például a front.

Logikusan végiggondolva (persze a logikus gondolkodás nem feltétlen helyes) az egésznek akkor van értelme Trump szempontjából, ha be tud valamit jelenteni. Mondjuk egy stratégiai légi tűzszünetet. Minimum ennyit.

Ha nincs semmi kifele is kommunikálható siker (ld Alaszka – bár ott azt gondolom sok mindenben történt előrelépés) – akkor minek? Ahogy talán unalmasan sokszor ismétlem – a dolgok nagy része a felszín alatt van. Hogy mi miért történik, csak spekulálhatunk.

Én továbbra is úgy látom (elég régen) hogy a Donbasz a legfontosabb, kell Putyinnak ez a »siker«, hogy leállhasson. A tragédia végét látni vélem, hogy mennyi kanyar, halott és pusztítás lesz az odáig elvezető úton, nem tudom. De addig is mindenki veszít.”

Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP

 

Összesen 12 komment

Gintonic68
2025. október 22. 09:04
Mi egy tárgyaláshoz nyújtunk helyszínt, ami a békéhez vezető út lehet. Előzmény: 2022 február 25-én Szijjártó Péter az orosz és ukrán külügyminiszterrel beszélt és felajánlotta, hogy Budapesten tárgyalhatnának a harcok leállításáról!!!! 2022 áprilisban lett volna lehetőség utoljára valamiféle normálisnak mondható megállásra, azóta csak ronda, fájdalmas abbahagyás következhet...sajnos...
patikus-3
2025. október 22. 08:57
4 városról van szó: Szlovjanszk, Kramatorszk, Harkov és Ogyessza. Ezeket az oroszok nagyon szeretnék megkaparintani, de Ukrajna semmiképpen nem mond le róluk, ha kell, utolsó csepp vérükig megvédik. Putyin pedig addig nem fog leállni, amig legalább 3-at el nem foglal a 4-ből. Orbán vajon miért nem mutat fügét Putyinnak e 4 város vonatkozásában, a békekötés esélye érdekében?
Dixtroy
2025. október 22. 08:23
" A tragédia végét látni vélem, hogy mennyi kanyar, halott és pusztítás lesz az odáig elvezető úton, nem tudom. De addig is mindenki veszít." Ezek az ilyen kötelező modoroskodások.. az oroszok nyernek, nincs az az erő, ami őket a Krímből kiűzné, vagy ha van is, nem kíván ezzel bajlódni. Marad ez a libsi undorító széttunkolás: mindenki veszít. Oké.
recipracio-2
2025. október 22. 08:18 Szerkesztve
Salalaa..salaváré ,a kretén Trumpbánok akaratlanul is az EU-t erősítik höhöö..A vezetők – köztük a brit miniszterelnök, a francia elnök és a német pénzügyminiszter – kijelentették, hogy elleneznek minden olyan erőfeszítést, amely Ukrajnát az orosz erők által elfoglalt területek átadására kényszerítené a békéért cserébe, ahogyan azt Trump legutóbb sugallta.Valószínűleg további, Oroszországgal szembeni nemzetközi gazdasági szankciók. „Fokoznunk kell a nyomást az orosz gazdaságra és védelmi iparra, amíg Putyin készen nem áll a békekötésre Azt is tervezik, hogy előmozdítják azokat a terveket, amelyek szerint több milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont használnak fel Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozására, Szerdán Trump várhatóan tárgyal a Fehér Házban Mark Rutte NATO-főtitkárral. A katonai szövetség koordinálja a fegyverek Ukrajnába történő szállítását, amelyek közül sokat Kanada és európai országok vásároltak az Egyesült Államoktól .
