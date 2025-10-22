„Lesznek-e a közeljövőben amerikai-orosz elnöki tárgyalások? Nem tudom, ugyanis a mai bejelentés (hogy nem) lehet holnap délután már nem érvényes. Nagyon váratlanul történhetnek most dolgok, mert sok minden mozog. Például a front.

Logikusan végiggondolva (persze a logikus gondolkodás nem feltétlen helyes) az egésznek akkor van értelme Trump szempontjából, ha be tud valamit jelenteni. Mondjuk egy stratégiai légi tűzszünetet. Minimum ennyit.

Ha nincs semmi kifele is kommunikálható siker (ld Alaszka – bár ott azt gondolom sok mindenben történt előrelépés) – akkor minek? Ahogy talán unalmasan sokszor ismétlem – a dolgok nagy része a felszín alatt van. Hogy mi miért történik, csak spekulálhatunk.

Én továbbra is úgy látom (elég régen) hogy a Donbasz a legfontosabb, kell Putyinnak ez a »siker«, hogy leállhasson. A tragédia végét látni vélem, hogy mennyi kanyar, halott és pusztítás lesz az odáig elvezető úton, nem tudom. De addig is mindenki veszít.”