Újabb részlet derült ki, mire készülnek Magyar Péterék: a Tisza tanácsadója kiállt a multik mellett a kisvállalkozásokkal szemben

„A magyar kkv, különösen a mikro- és kisvállalkozók egy főre jutó értékteremtése, GDP-ben kifejezve csekély, arra sem elég, hogy belőle külső támogatás nélkül megéljen a vállalkozó és családja. Ezért a magyar államnak meg kell csapolnia a multit extra módon, hogy ebből lehessen osztani, támogatást nyújtani az alacsony hozzáadott értéket előállító kisvállalkozásoknak.

A multik vegzálása, esetleges kiűzése az országból biztos, hogy rossz gazdaságpolitikai lépés lenne”

– fogalmazott legújabb Facebook-bejegyzésén Raskó György, Magyar Péter finanszírozója és tanácsadója.

Kicsoda Raskó György?