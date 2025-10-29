Ft
10. 29.
szerda
Tisza Párt kkv multik Raskó György Magyar Péter

Újabb részlet derült ki, mire készülnek Magyar Péterék: a Tisza tanácsadója kiállt a multik mellett a kisvállalkozásokkal szemben

2025. október 29. 13:22

Raskó György a multik megadóztatása miatt aggódik és csekélynek nevezi a kisvállalkozások által teremett értéket.

2025. október 29. 13:22
null

„A magyar kkv, különösen a mikro- és kisvállalkozók egy főre jutó értékteremtése, GDP-ben kifejezve csekély, arra sem elég, hogy belőle külső támogatás nélkül megéljen a vállalkozó és családja. Ezért a magyar államnak meg kell csapolnia a multit extra módon, hogy ebből lehessen osztani, támogatást nyújtani az alacsony hozzáadott értéket előállító kisvállalkozásoknak.

A multik vegzálása, esetleges kiűzése az országból biztos, hogy rossz gazdaságpolitikai lépés lenne” 

– fogalmazott legújabb Facebook-bejegyzésén Raskó György, Magyar Péter finanszírozója és tanácsadója.

Kicsoda Raskó György?

Raskó György volt az, aki tavaly – egy azóta törölt posztban – a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.

A rendszerváltás utáni privatizációban központi szerepet töltött be, valamint nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hazai élelmiszeripar külföldi kézbe kerüljön. 

Ő volt az, aki a kilencvenes években az állami tulajdonú mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek és a téeszek privatizációjáért felelt. Az évtized végére a magyar élelmiszeripar 70-80 százaléka többségben külföldi tulajdonban volt – Raskó tevékenységének súlyos következményeit ma is tapasztalhatjuk.

Az agrármérnök 

korábban Medgyessy Péter tanácsadója volt, valamint évtizedek óta a baloldali politika aktív szereplője. A Momentumot 2017-ben, majd 2022-ben Márki-Zay Pétert is kiemelten támogatta.

Raskó György újabban Magyar Péter tanácsadójaként tűnt fel, valamint az is kiderült, hogy a Tisza Párt politikusát anyagilag is segíti. A Tisza Párt elnöke tavaly egy interjúban is megerősítette, hogy 

Raskó György segíti a párt leendő képviselőinek és szakpolitikusainak kiválasztását.

Nyitókép: Raskó György Facebook-oldala

