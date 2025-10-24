Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán Tisza Párt Ukrajna saláta

Újabb grandiózus ötlet a Tiszától – a magyar gazdák hátrányára: itt az ukrán salátabiznisz

2025. október 24. 14:14

Mindez jól rezonál Tarr Zoltán azon gondolatával, miszerint valójában nem érdemes erőlködnünk, hiszen Ukrajna „ezerszer jobban csinálja” a mezőgazdaságot.

2025. október 24. 14:14
null

Hiába törölte le elhíresült botrányvideóját a Tisza Párt, az Ellenpont lementette a felvételt, amelyen Tarr Zoltán sokat idézett mondatai mellett más érdekes kijelentéseket is talált

Ahogy a portál írja, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron a többkulcsos adó propagálásán kívül számos erős gondolattal tette még színesebbé a nyári összejövetelt, ahol Tarr azt mondta, hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

A Tisza gazdasági szakértője, Dálnoki Áron egy általa hozott példában egyenesen 

azt hozza fel hazánk számára követendő gyakorlatnak, hogy a lengyelek ukrán termőföldeken termelt salátát terítenek a régióban.

Ezt is ajánljuk a témában

Az idézett részben Dálnoki azt mondja: …ha jól tudom, a Tiszának vannak is nagyon jó kapcsolatai lengyel gazdaságpolitikusokkal és pártokkal. Éppen most olvastam, hogy Lengyelországban egy olyan saláta-integrációt fognak létrehozni, ahol lengyel és ukrán mezőgazdasági területeket bevonva letermelik a salátát, majd lengyel logisztikával és lengyel élelmiszer-ipari ezzel meg azzal, nem tudom milyen technikával Észtországtól Magyarországig, Németország keleti felétől Bukarestig terítik a salátát. Ennek az lesz a következménye, hogy a lengyel saláta, akárhogy is fogják hívni, olcsóbb lesz Budapesten, mint mondjuk a dabasi saláta, és ezt Magyarország egyébként meg tudja csinálni.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk szerint az elsőre talán piacbarátnak tűnő gondolatok mögött azonban egy sokkal veszélyesebb vízió rejlik, ami tökéletesen illeszkedik a távlati képbe – mind az EU, mind a Tisza Párt szintjén, ami az ukrán mezőgazdaság helyzetbehozását jelentené a magyar gazdák hátrányára. Nem beszélve a számtalan veszélyről, amit a javaslat rejteget.

A Tisza Párt ugyanis ezzel azt akarja, hogy a magyarok ne a magyar gazdák által magyar földeken termelt salátát forgalmazzák (és fogyasszák), hanem a bizonytalan minőségű, sok esetben az EU-ban nem engedélyezett vegyszerekkel kezelt ukránt.

Tarr Zoltán egy másik fórumon, Sárospatakon arra is ráerősített, hogy igazából ne erőlködjünk, Ukrajna úgyis „jobban ért hozzá”, vagyis a mezőgazdasághoz. „Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni” – mondta Tarr. 

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2025. október 24. 17:12
Lengyel terméket eddig sem vásároltam, s a jövőben sem teszem.
Válasz erre
0
0
logoff-mihaly
2025. október 24. 16:18
Okéska, fogtuk. Akkor a Tarr-ra sincs abszolút szükség. Nyugodtan összetarhatja magát.
Válasz erre
0
0
vismajor
2025. október 24. 15:58
Amire ráírják, hogy Ukrajnából jön, azt nem veszem meg. Figyelem.... Amit meg elhazudnak, az ellen nincs védelem sajnos. Elég sok mindent találni a polcokon, ami onnan jön. Szomorú
Válasz erre
1
0
cint04
2025. október 24. 15:21
szóval azt most már elmondta, hogy a lengyelek és az ukránok, hogyan gazdagodhatnak meg csak őt azért küldték ki, hogy azt megmondja Magyarországnak mit kéne csinálni. Mert az hogy kicsik legyünk húzzuk meg magunkat örüljünk, hogy lyuk van a seggünkön azt már hallottuk a büdös kommunistáktól. Mert ha ennyit tud akkor taka van...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!