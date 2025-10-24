Újabb grandiózus ötlet a Tiszától – a magyar gazdák hátrányára: itt az ukrán salátabiznisz

A cikk szerint az elsőre talán piacbarátnak tűnő gondolatok mögött azonban egy sokkal veszélyesebb vízió rejlik, ami tökéletesen illeszkedik a távlati képbe – mind az EU, mind a Tisza Párt szintjén, ami az ukrán mezőgazdaság helyzetbehozását jelentené a magyar gazdák hátrányára. Nem beszélve a számtalan veszélyről, amit a javaslat rejteget.
A Tisza Párt ugyanis ezzel azt akarja, hogy a magyarok ne a magyar gazdák által magyar földeken termelt salátát forgalmazzák (és fogyasszák), hanem a bizonytalan minőségű, sok esetben az EU-ban nem engedélyezett vegyszerekkel kezelt ukránt.
Tarr Zoltán egy másik fórumon, Sárospatakon arra is ráerősített, hogy igazából ne erőlködjünk, Ukrajna úgyis „jobban ért hozzá”, vagyis a mezőgazdasághoz. „Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni” – mondta Tarr.